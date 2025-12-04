Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« Agir plutôt que de réagir » : T.J. Parker à Roanne, le président Brochot livre ses éclaircissements

Le président Emmanuel Brochot revient sur l’arrivée de T.J. Parker à la Chorale de Roanne et explique en détail le changement de coach opéré durant la trêve internationale. Entre ambitions élevées, stratégie anticipée et confiance mutuelle, la nouvelle ère roannaise s’installe.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Agir plutôt que de réagir » : T.J. Parker à Roanne, le président Brochot livre ses éclaircissements

Zoran Cvjetkovic aux côtés de T.J. Parker, lors de la conférence de presse pour présenter ce dernier à Roanne

Crédit photo : Chorale de Roanne

La signature de T.J. Parker à Roanne est l’un des mouvements marquants de cette trêve internationale. En changement d’entraîneur, la Chorale a voulu anticiper plutôt que subir. Emmanuel Brochot expose dans Le Progrès sa démarche tandis que le nouveau coach, fraîchement arrivé du Bayern Munich, détaille ce qui l’a convaincu de rejoindre l’ELITE 2 pour relancer sa carrière d’entraîneur principal.

Un nouveau cadre de travail et une dynamique immédiate

Depuis ses premiers entraînements, T.J. Parker a constaté dans Le Progrès que ses joueurs « adhèrent beaucoup » à ce qui est mis en place. Le coach souhaite installer sa philosophie avec mesure, rappelant qu’il ne s’agit pas de « tout changer en une semaine », même si le groupe lui paraît « très attentif ». La réception de Nantes arrive rapidement et fera office de première étape significative.

Concernant la Halle Vacheresse, Parker n’a rien oublié de l’ambiance qu’il a déjà connue « sur l’autre banc » et qu’il décrit comme un véritable soutien pour l’équipe.

Pourquoi la Chorale a changé de direction

Emmanuel Brochot ne remet pas en cause l’investissement de Thomas Andrieux, mais il estime que la dynamique restait trop similaire à la précédente. Pour lui, l’équipe « ne parvient pas à battre des top-teams » malgré une position correcte au classement. Le président assume donc avoir voulu « agir plutôt que réagir », convaincu que l’effectif actuel possède le potentiel pour être davantage mis en valeur.

Ce qui l’a convaincu chez T.J. Parker, c’est une « volonté de gagner » très marquée et une motivation parfaitement alignée avec le projet roannais, qui vise toujours une montée et, à moyen terme, un retour en coupe d’Europe. Le courant est passé tout de suite entre les deux hommes, le coach partageant cet état d’esprit de compétiteur.

Zoran Cvjetkovic, directeur sportif passé par le Bayern, estime que Parker possède « ce petit plus » dans le management des joueurs, un aspect qu’il connaît particulièrement bien pour l’avoir observé en Allemagne.

Pourquoi T.J. Parker a accepté Roanne

Pour T.J. Parker, venir à Roanne n’a rien d’un recul. Il rappelle que son passage au Bayern, aux côtés de Gordon Herbert, lui a permis d’apprendre d’un entraîneur « champion du monde » et d’aborder cette nouvelle mission avec une expérience enrichie. Son objectif reste clair : être head coach et gagner.

Sa relation professionnelle avec Zoran Cvjetkovic a facilité les discussions, mais il insiste sur le fait que sa venue repose uniquement sur leur appréciation mutuelle du travail. Il souligne d’ailleurs que lorsque la Chorale a envisagé un changement, le projet présenté lors d’une visio avec Emmanuel Brochot lui est apparu « cohérent » et structuré autour d’objectifs ambitieux. L’idée de « bâtir » une équipe sur la durée a fortement pesé dans la balance.

Un retour en France avant tout guidé par le basket

La proximité avec Lyon représente un confort personnel, mais le coach insiste sur le fait que ses priorités étaient entièrement tournées vers le terrain. Il réfute les interprétations autour de sa relation avec Tony Parker, expliquant qu’ils restent en contact « comme des frères » et que son aîné s’est montré très heureux de le voir retrouver un banc.

Une terre de basket et un environnement qu’il connaît

T.J. Parker connaît l’histoire du club et évoque volontiers les grandes équipes de 2007, qui ont marqué la Chorale. Des discussions avec d’anciens joueurs comme Pierrick Poupet lui ont confirmé que Roanne reste une « terre basket » où le public vit intensément pour son équipe.

Il conserve également une relation respectueuse avec Jean-Denys Choulet, dont il apprécie le côté « droit » et la manière de dire les choses sans détour.

Quant aux spécificités du championnat, notamment les longs déplacements, le coach affirme que cela ne l’effraie pas, rappelant les valeurs inculquées par son père et son goût pour le travail. Le rythme de l’ELITE 2 fera partie de l’apprentissage, mais il l’aborde avec sérénité.

Une équipe à faire avancer et une ambition affichée

Les retrouvailles avec Antoine Diot (1,93 m, 36 ans) se déroulent dans de bonnes conditions, T.J. Parker estimant que leur collaboration passée a été fructueuse. Il apprécie de travailler avec un joueur qui connaît sa manière de coacher, tout en ayant conscience qu’il devra ajuster ses systèmes au roster actuel.

Pour la Chorale, cette arrivée symbolise l’ouverture d’un nouveau chapitre. Président, staff et entraîneur partagent une ambition commune : construire un projet stable, performant et tourné vers la victoire.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zoran Cvjetkovic aux côtés de T.J. Parker, lors de la conférence de presse pour présenter ce dernier à Roanne
ELITE 2
00h00« Agir plutôt que de réagir » : T.J. Parker à Roanne, le président Brochot livre ses éclaircissements
Zac Seljaas reprend la compétition avec l'ASVEL
EuroLeague
00h00« Cet enchaînement est très dur » : l’ASVEL retrouve Zac Seljaas pour défier le co-leader de l’EuroLeague
Maxence Lemoine ne s'est pas blessé gravement en Coupe de France
ELITE 2
00h00Blessé mardi, Maxence Lemoine finalement rassuré
Jānis Gailītis et son staff de la SIG Strasbourg
Coupe de France Masculine
00h00« J’adore la personnalité de mes joueurs » : Strasbourg solide et en quarts après sa victoire face à Cholet
Naïm Houstani a pris feu avec Montpellier 41 points, 12 passes et 8 interceptions à Avignon en Nationale 2
NM2
00h00Naïm Houstani frôle l’histoire : 41 points et 12 passes pour porter Montpellier à Avignon
Kenneth Faried est le MVP du mois de novembre en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pigiste au Pana, cet ancien fort joueur NBA est le MVP du mois en EuroLeague
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Elie Okobo et Monaco affrontent une deuxième fois Paris cette semaine, en EuroLeague cette fois
EuroLeague
00h00Monaco – Paris, l’acte 2 de cette semaine, c’est aussi à suivre en clair ce jeudi
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
1 / 0