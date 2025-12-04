Recherche
ELITE 2

Blessé mardi, Maxence Lemoine finalement rassuré

ÉLITE 2 - Maxence Lemoine, touché en Coupe de France, ne souffre pas d’une blessure grave et son retour est espéré très rapidement.
00h00
Blessé mardi, Maxence Lemoine finalement rassuré

Maxence Lemoine ne s’est pas blessé gravement en Coupe de France

Crédit photo : Stade Rochelais

Le meneur français Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans), prêté au Stade Rochelais Basket par Strasbourg, avait suscité l’inquiétude mardi soir après être sorti blessé contre Le Mans en Coupe de France. Finalement, les nouvelles sont rassurantes indique Sud-Ouest et son indisponibilité devrait être courte, une bonne nouvelle pour le club maritime.

Des examens rassurants malgré la frayeur

Sorti après une action au sol lors de l’élimination contre Le Mans, Maxence Lemoine était revenu sur le banc équipé d’une botte de protection, laissant craindre une entorse sérieuse de la cheville. Les examens ont toutefois montré qu’il s’agissait d’une atteinte d’un tendon proche de la cheville, bien moins problématique que prévu.

Le Drômois natif d’Auxerre, qui réalise une belle saison en ELITE 2 (12,7 points, 2,3 rebonds, 3,1 passes décisives en 12 matchs) ainsi qu’en Coupe de France (13,3 points, 2,3 rebonds, 4,3 passes décisives en 3 rencontres), ne devrait donc manquer qu’une courte période de compétition.

PROFIL JOUEUR
Maxence-Lemoine-2024.jpg
Maxence LEMOINE
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 18 ans (19/06/2007)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
12,7
#27
REB
2,3
#149
PD
3,1
#40

Forfait à Aix-Maurienne mais un retour déjà ciblé

Son absence est confirmée pour le déplacement à Aix-Maurienne ce vendredi 5 décembre. Toutefois, le club s’attend à retrouver son jeune meneur dès la réception de Caen le vendredi 12 décembre à Gaston-Neveur, si l’évolution continue d’être positive.

Ce retour rapide constituerait un renfort essentiel pour le groupe rochelais, tant Maxence Lemoine s’était affirmé comme un élément majeur depuis le début de saison.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
