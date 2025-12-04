Blessé mardi, Maxence Lemoine finalement rassuré

Le meneur français Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans), prêté au Stade Rochelais Basket par Strasbourg, avait suscité l’inquiétude mardi soir après être sorti blessé contre Le Mans en Coupe de France. Finalement, les nouvelles sont rassurantes indique Sud-Ouest et son indisponibilité devrait être courte, une bonne nouvelle pour le club maritime.

Des examens rassurants malgré la frayeur

Sorti après une action au sol lors de l’élimination contre Le Mans, Maxence Lemoine était revenu sur le banc équipé d’une botte de protection, laissant craindre une entorse sérieuse de la cheville. Les examens ont toutefois montré qu’il s’agissait d’une atteinte d’un tendon proche de la cheville, bien moins problématique que prévu.

Le Drômois natif d’Auxerre, qui réalise une belle saison en ELITE 2 (12,7 points, 2,3 rebonds, 3,1 passes décisives en 12 matchs) ainsi qu’en Coupe de France (13,3 points, 2,3 rebonds, 4,3 passes décisives en 3 rencontres), ne devrait donc manquer qu’une courte période de compétition.

PROFIL JOUEUR Maxence LEMOINE Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 18 ans (19/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 12,7 #27 REB 2,3 #149 PD 3,1 #40

Forfait à Aix-Maurienne mais un retour déjà ciblé

Son absence est confirmée pour le déplacement à Aix-Maurienne ce vendredi 5 décembre. Toutefois, le club s’attend à retrouver son jeune meneur dès la réception de Caen le vendredi 12 décembre à Gaston-Neveur, si l’évolution continue d’être positive.

Ce retour rapide constituerait un renfort essentiel pour le groupe rochelais, tant Maxence Lemoine s’était affirmé comme un élément majeur depuis le début de saison.