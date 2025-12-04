« J’adore la personnalité de mes joueurs » : Strasbourg solide et en quarts après sa victoire face à Cholet

Strasbourg poursuit son parcours sans faute à domicile et s’est offert un billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant Cholet. Toujours dans un très bon rythme en ce moment, la SIG a assumé son statut, même si Jānis Gailītis reconnaît que tout n’a pas été parfait. Les individualités alsaciennes ont encore dicté le tempo.

La SIG fidèle à sa dynamique positive

Les conditions de forme parlaient d’elles-mêmes : Strasbourg restait sur 9 victoires lors de ses 10 derniers matchs, tandis que Cholet arrivait affaibli par trois revers sur ses quatre dernières sorties. Le scénario a rapidement confirmé cette tendance. Hormis un 3-points initial de T.J. Campbell donnant un court avantage (0-3), Cholet n’a plus jamais pris les devants.

La SIG n’a pas toujours eu la vitesse et la qualité de jeu espérées, un point relevé par son coach, mais les Alsaciens ont maîtrisé l’essentiel. En face, Cholet n’a réellement inquiété Strasbourg que dans les dernières minutes, retrouvant un peu d’agressivité mais bien trop tard. Nathan De Sousa (15 points) et Jamuni McNeace (12 points, 6 rebonds) ont tenu le choc, sans pouvoir inverser la tendance.

Les individualités strasbourgeoises font encore la différence

Si les statistiques collectives étaient relativement équilibrées, l’adresse longue distance (40% contre 27%) et surtout l’impact des leaders offensifs ont creusé l’écart. À la mi-temps, Nelly Junior Joseph et Marcus Keene affichaient déjà 27 points à eux deux.

Joseph a terminé en double-double (20 points, 10 rebonds), Keene a confirmé son influence (16 points) et Mike Davis Jr a été l’invité surprise du soir, dynamitant la rencontre avec 20 points en 17 minutes après deux semaines loin des terrains.

« C’était bon de revenir de la blessure, a confié Mike Davis Jr. sur le site Internet de la SIG. Je suis content de pouvoir revenir après deux matchs manqués afin de mettre des tirs et gagner. (…) J’essaie d’être bon en sortie de banc et de dynamiter le match quand je rentre sur le terrain. (…) C’est important de gagner chaque match à domicile et de rester invaincu à la maison. »

Grâce à cette montée en puissance individuelle, l’écart a grimpé jusqu’à +18 avant que Cholet ne réduise légèrement la marque sur la fin. Strasbourg retrouve donc les quarts de finale, un an après l’échec de la saison passée.

Un Gailītis satisfait du caractère, mais pas de tout

Malgré la victoire, le coach letton n’a pas caché quelques regrets, notamment sur l’entame et le manque de détails maîtrisés en première période.

« La qualité de jeu n’était pas aussi présente que l’on espérait, a relativisé le coach Jānis Gailītis. Les 10 jours sans jouer ont sûrement influencés les deux équipes. (…) En première mi-temps nous avons laissé 9 rebonds offensifs. Nous n’avons pas suffisamment fait attention aux détails. (…) On adore cette compétition. On est content de s’être offert un match supplémentaire. Les équipes qui restent vont être très solides. »

Une critique lucide, mais accompagnée d’un message fort : il « adore la personnalité » de son groupe, capable de répondre dans les moments clés et d’emballer un Rhénus qui, malgré une affluence inférieure aux grands soirs, a retrouvé une équipe solide dans les rendez-vous importants.