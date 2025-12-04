Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

« J’adore la personnalité de mes joueurs » : Strasbourg solide et en quarts après sa victoire face à Cholet

Coupe de France - Strasbourg a confirmé son excellente dynamique en battant Cholet en Coupe de France. Une qualification commentée par Jānis Gailītis et Mike Davis Jr., satisfaits mais lucides après la prestation de la SIG au Rhénus.
|
00h00
Résumé
Écouter
« J’adore la personnalité de mes joueurs » : Strasbourg solide et en quarts après sa victoire face à Cholet

Jānis Gailītis et son staff de la SIG Strasbourg

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

Strasbourg poursuit son parcours sans faute à domicile et s’est offert un billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant Cholet. Toujours dans un très bon rythme en ce moment, la SIG a assumé son statut, même si Jānis Gailītis reconnaît que tout n’a pas été parfait. Les individualités alsaciennes ont encore dicté le tempo.

– 8e Finales

La SIG fidèle à sa dynamique positive

Les conditions de forme parlaient d’elles-mêmes : Strasbourg restait sur 9 victoires lors de ses 10 derniers matchs, tandis que Cholet arrivait affaibli par trois revers sur ses quatre dernières sorties. Le scénario a rapidement confirmé cette tendance. Hormis un 3-points initial de T.J. Campbell donnant un court avantage (0-3), Cholet n’a plus jamais pris les devants.

La SIG n’a pas toujours eu la vitesse et la qualité de jeu espérées, un point relevé par son coach, mais les Alsaciens ont maîtrisé l’essentiel. En face, Cholet n’a réellement inquiété Strasbourg que dans les dernières minutes, retrouvant un peu d’agressivité mais bien trop tard. Nathan De Sousa (15 points) et Jamuni McNeace (12 points, 6 rebonds) ont tenu le choc, sans pouvoir inverser la tendance.

Les individualités strasbourgeoises font encore la différence

Si les statistiques collectives étaient relativement équilibrées, l’adresse longue distance (40% contre 27%) et surtout l’impact des leaders offensifs ont creusé l’écart. À la mi-temps, Nelly Junior Joseph et Marcus Keene affichaient déjà 27 points à eux deux.

Joseph a terminé en double-double (20 points, 10 rebonds), Keene a confirmé son influence (16 points) et Mike Davis Jr a été l’invité surprise du soir, dynamitant la rencontre avec 20 points en 17 minutes après deux semaines loin des terrains.

« C’était bon de revenir de la blessure, a confié Mike Davis Jr. sur le site Internet de la SIG. Je suis content de pouvoir revenir après deux matchs manqués afin de mettre des tirs et gagner. (…) J’essaie d’être bon en sortie de banc et de dynamiter le match quand je rentre sur le terrain. (…) C’est important de gagner chaque match à domicile et de rester invaincu à la maison. »

Grâce à cette montée en puissance individuelle, l’écart a grimpé jusqu’à +18 avant que Cholet ne réduise légèrement la marque sur la fin. Strasbourg retrouve donc les quarts de finale, un an après l’échec de la saison passée.

Un Gailītis satisfait du caractère, mais pas de tout

Malgré la victoire, le coach letton n’a pas caché quelques regrets, notamment sur l’entame et le manque de détails maîtrisés en première période.

« La qualité de jeu n’était pas aussi présente que l’on espérait, a relativisé le coach Jānis Gailītis. Les 10 jours sans jouer ont sûrement influencés les deux équipes. (…) En première mi-temps nous avons laissé 9 rebonds offensifs. Nous n’avons pas suffisamment fait attention aux détails. (…) On adore cette compétition. On est content de s’être offert un match supplémentaire. Les équipes qui restent vont être très solides. »

Une critique lucide, mais accompagnée d’un message fort : il « adore la personnalité » de son groupe, capable de répondre dans les moments clés et d’emballer un Rhénus qui, malgré une affluence inférieure aux grands soirs, a retrouvé une équipe solide dans les rendez-vous importants.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jānis Gailītis et son staff de la SIG Strasbourg
Coupe de France Masculine
00h00« J’adore la personnalité de mes joueurs » : Strasbourg solide et en quarts après sa victoire face à Cholet
Naïm Houstani a pris feu avec Montpellier 41 points, 12 passes et 8 interceptions à Avignon en Nationale 2
NM2
00h00Naïm Houstani frôle l’histoire : 41 points et 12 passes pour porter Montpellier à Avignon
Kenneth Faried est le MVP du mois de novembre en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pigiste au Pana, cet ancien fort joueur NBA est le MVP du mois en EuroLeague
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Elie Okobo et Monaco affrontent une deuxième fois Paris cette semaine, en EuroLeague cette fois
EuroLeague
00h00Monaco – Paris, l’acte 2 de cette semaine, c’est aussi à suivre en clair ce jeudi
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
William Howard, ici sous les couleurs de Badalone, va connaître un troisième club en Espagne
Liga Endesa
00h00William Howard de retour à la compétition en Espagne
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
1 / 0
Livenews NBA
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
1 / 0