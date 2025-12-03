Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !

Engagé dans sa dernière saison NBA, Chris Paul a été libéré par les Clippers ! Une décision assez sidérante à l'égard de l'un des meilleurs meneurs de l'histoire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !

Chris Paul a été laissé libre par les Clippers

Crédit photo : Mark J. Rebilas-Imagn Images

La nouvelle est tombé à 23h50, heure de Los Angeles, sur une story Instagram du principal intéressé : « Je viens d’apprendre que je suis renvoyé à la maison ». Signé… Chris Paul, le poste 1 légendaire des Clippers, revenu dans son ancienne franchise californienne pour boucler la boucle à 40 ans.

La story Instagram de Chris Paul

Un dénouement invraisemblable, inimaginable, pour l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, qui avait officiellement annoncé que cette saison serait sa dernière en carrière. Et qui, au lieu d’une tournée d’adieux, se retrouve viré sans sommation à l’issue d’une énième défaite contre Miami, la dixième en onze matchs pour des Clippers en perdition.

Chris Paul lundi soir lors de son dernier match à Miami (photo : Jim Rassol / Imagn Images)

« Personne n’attribue notre mauvais début de saison à Chris »

Revenu à Los Angeles au cours de l’été en provenance de San Antonio, Chris Paul n’a certes jamais autant fait son âge et semblait en train de livrer la saison de trop (2,9 points à 31% et 3,3 passes décisives). Mais dans les us et coutumes de la NBA, une telle décision à l’égard d’une légende pareille (deuxième meilleur passeur et intercepteur de l’histoire, douze sélections au All-Star Star) est complètement inédite.

Les Clippers n’ont pas laissé le doute s’installer et ont rapidement confirmé que le double champion olympique avait bel et bien été coupé. « On se sépare avec Chris et il ne fera plus partie de l’effectif », écrit Lawrence Frank, le directeur des opérations basket. « Chris est un Clipper légendaire qui a connu une carrière historique. Je veux clarifier quelque chose : personne n’attribue notre mauvais début de saison à Chris. Je prends la responsabilité de notre bilan. Il y a beaucoup de raisons qui font que nous sommes en difficulté. Nous sommes reconnaissants de l’impact que Chris a eu sur notre franchise. » 

La fin de la route, comme ça ?!

Et maintenant, est-ce vraiment la fin pour Chris Paul ? Ses 20 années de longévité en NBA vont-elles vraiment se finir en queue de poisson, s’arrêter comme ça, dans l’anonymat d’une story Instagram au beau milieu de la nuit américaine ? Ou cette décision pourrait-elle, au contraire, lui rendre un fier service ?

Encore jamais titré, malgré une finale en 2021 avec Phoenix, le meneur aux 1 519 matchs dans l’Association avait bien compris qu’il n’accomplirait pas son rêve ultime avec les Clippers cette saison. Alors qu’il a prouvé l’an dernier avec les Spurs qu’il pouvait encore être particulièrement utile, pourrait-il s’offrir un ultime rebond ailleurs pour chasser une bague, pourquoi pas du côté d’Oklahoma City ou Houston, deux de ses anciens clubs ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
doubleti
La nba c'est les affaires, ou le business comme ils disent. Triste fin quand même.... Le prochain sera peut être Batum, au point où ils en sont.... Après on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires....
Répondre
(1) J'aime
beetlejuice53- Modifié
Dans le vestiaire, on ne sait pas mais sur le terrain, on est sur d’une chose, c’est une catastrophe ! J’adore toutes ces super team qui se sont révélé n’être qu’un amoncellement de pseudo star à statistiques. Le bilan de Brooklyn, Phoenix, des Clippers... Moi, je jubile quand je me remémore les commentaires qui ne voyaient aucune raison de ne pas gagner les titres (Durant, Irving et Harden), (Booker, Durant et Beal), (Leonard, Paul et Harden). J’oublie d’autres empilement de joueurs et de statistiques Mais on oublie souvent qu’il faut des mecs qui défendent pour que les starlettes puissent faire leur chiffres. Ceux qui gagnent (Jokic, SGA, Tatum, Brown) se sortent un minimum les doigts du c.
Répondre
(0) J'aime
headband_dri
Définition du manque de classe
Répondre
(1) J'aime
lulutoutvert
ça peut se comprendre coté Clippers, ils veulent mettre une piqure de rappel (et surement bouger leur effectif) mais dans la forme c'est moche.
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
Les américains et le bon goût...
Répondre
(0) J'aime
silk
Pas de pitié pour les vieux, la grande classe 😒 Peut être l'occasion pour Chis Paul de rebondir avec une dernière danse chez un candidat au titre?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Coupe de France Masculine
00h00Après 50 minutes de combat contre Le Mans, le Stade Rochelais perd Maxence Lemoine
Coupe de France Masculine
00h00John Roberson fête sa prolongation au HTV par deux tirs décisifs contre Dijon !
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne va libérer Willem Brandwijk, essai validé pour Cheikh Sané : « Je voulais revenir en ÉLITE 2 »
Mathéo Leray va rejouer avec Chalon, ce mercredi 3 décembre
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray fait son retour avec l’Élan Chalon ce mercredi en Coupe de France
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
Coupe de France Masculine
00h00Avec un game-winner de Roberson, Hyères-Toulon fait tomber Dijon ; La Rochelle en passe tout proche contre Le Mans
Coupe de France Masculine
00h00Monaco sort les champions en titre parisiens, vaillants malgré l’exclusion de Nadir Hifi !
Coupe de France Masculine
00h00La SIG a « créé un élan » grâce à la trêve, et veut prendre la revanche « de son pire match officiel » contre Cholet
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
1 / 0