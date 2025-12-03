Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !

La nouvelle est tombé à 23h50, heure de Los Angeles, sur une story Instagram du principal intéressé : « Je viens d’apprendre que je suis renvoyé à la maison ». Signé… Chris Paul, le poste 1 légendaire des Clippers, revenu dans son ancienne franchise californienne pour boucler la boucle à 40 ans.

Un dénouement invraisemblable, inimaginable, pour l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, qui avait officiellement annoncé que cette saison serait sa dernière en carrière. Et qui, au lieu d’une tournée d’adieux, se retrouve viré sans sommation à l’issue d’une énième défaite contre Miami, la dixième en onze matchs pour des Clippers en perdition.

« Personne n’attribue notre mauvais début de saison à Chris »

Revenu à Los Angeles au cours de l’été en provenance de San Antonio, Chris Paul n’a certes jamais autant fait son âge et semblait en train de livrer la saison de trop (2,9 points à 31% et 3,3 passes décisives). Mais dans les us et coutumes de la NBA, une telle décision à l’égard d’une légende pareille (deuxième meilleur passeur et intercepteur de l’histoire, douze sélections au All-Star Star) est complètement inédite.

Les Clippers n’ont pas laissé le doute s’installer et ont rapidement confirmé que le double champion olympique avait bel et bien été coupé. « On se sépare avec Chris et il ne fera plus partie de l’effectif », écrit Lawrence Frank, le directeur des opérations basket. « Chris est un Clipper légendaire qui a connu une carrière historique. Je veux clarifier quelque chose : personne n’attribue notre mauvais début de saison à Chris. Je prends la responsabilité de notre bilan. Il y a beaucoup de raisons qui font que nous sommes en difficulté. Nous sommes reconnaissants de l’impact que Chris a eu sur notre franchise. »

Clippers statement on releasing Chris Paul: pic.twitter.com/BhtZmupjuF — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 3, 2025

La fin de la route, comme ça ?!

Et maintenant, est-ce vraiment la fin pour Chris Paul ? Ses 20 années de longévité en NBA vont-elles vraiment se finir en queue de poisson, s’arrêter comme ça, dans l’anonymat d’une story Instagram au beau milieu de la nuit américaine ? Ou cette décision pourrait-elle, au contraire, lui rendre un fier service ?

Encore jamais titré, malgré une finale en 2021 avec Phoenix, le meneur aux 1 519 matchs dans l’Association avait bien compris qu’il n’accomplirait pas son rêve ultime avec les Clippers cette saison. Alors qu’il a prouvé l’an dernier avec les Spurs qu’il pouvait encore être particulièrement utile, pourrait-il s’offrir un ultime rebond ailleurs pour chasser une bague, pourquoi pas du côté d’Oklahoma City ou Houston, deux de ses anciens clubs ?