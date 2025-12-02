Recherche
Coupe de France masculine

La SIG a « créé un élan » grâce à la trêve, et veut prendre la revanche « de son pire match officiel » contre Cholet

Coupe de France - En pleine confiance et après une trêve qui a été bénéfique, la SIG de Strasbourg veut prendre sa revanche contre Cholet par rapport à leur large défaite en championnat. L'objectif : se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France.
00h00
La SIG a « créé un élan » grâce à la trêve, et veut prendre la revanche « de son pire match officiel » contre Cholet

La SIG est en pleine confiance

Crédit photo : Philippe Gigon Photographies

C’est l’une des affiches 100% Betclic ÉLITE de ces huitièmes de finale de Coupe de France. Ce mercredi 3 décembre au Rhénus, s’affronteront à 19h la SIG de Strasbourg et le Cholet Basket, pour obtenir une place en quarts. Un affrontement classique du basket français, qui traverse les années.

Strasbourg dans de parfaites dispositions

Et cette fois, une équipe est beaucoup plus en forme que l’autre : Strasbourg. Restant sur 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs, les Alsaciens ont clairement l’avantage sur les joueurs des Mauges, qui ont perdu 3 de leurs 4 derniers. Ils ont en plus pu bénéficier d’une trêve au grand complet, sans aucun joueur parti en équipe nationale. Quelque chose de grandement apprécié par le coach Jānis Gailītis, qui en a profité pour renforcer encore un peu plus la cohésion d’équipe, comme il l’a expliqué sur le site du club :

 

 « Pendant les dix jours de pause, nous avons eu un rythme : trois jours d’entraînement, un jour off, etc. Parfois la trêve signifie qu’on perd des joueurs partis en sélection, mais cette fois nous avons eu la chance d’être ensemble. Cela a permis de créer un élan, de libérer les esprits, de travailler pour une saison longue et exigeante.

Jour après jour, l’équipe montre un bon état d’esprit. Nous essayons de tirer le meilleur de chaque séance, d’élever notre niveau. Et à l’approche du match [contre Cholet], je pense que nous avons derrière nous une bonne série d’entraînements. Cela ne garantit rien, mais au moins cela montre la bonne culture de travail et la volonté d’apprendre, ce qui est crucial pour l’équipe. »

Jānis Gailītis

Même son de cloche du côté du meilleur marqueur de l’équipe Gabe Brown. Celui-ci a notamment appuyé sur l’envie de revanche de son équipe face aux Choletais, deux mois après leur défaite de 18 points à La Meilleraie en championnat. C’est d’ailleurs depuis cette défaite que les Strasbourgeois ont pris une autre dimension, comme si elle avait réveillé quelque chose en eux :

« Le premier match (contre Cholet)… Je crois que toute l’équipe s’en souvient. On en a parlé ensemble. On veut juste aller sur le terrain et jouer dur. C’est la chose la plus importante pour nous : être compétitifs et prouver ce qu’on vaut.

Ce premier match était un choc. Ce n’était pas notre meilleur match, peut-être même notre pire match officiel. On n’a pas vraiment existé. Mais maintenant on est très concentrés. On se concentre sur les détails, on veut y aller, imposer notre jeu, jouer ensemble. Ce type de match est utile : si tu n’es pas dur, si tu n’es pas prêt à mettre de l’intensité, tu ne peux pas jouer en France. »

Gabe Brown

Ce match sera aussi une opposition de style, entre l’équipe qui joue le plus de possessions en France (Cholet), et l’une de celles qui en joue le moins (Strasbourg). Le rythme de jeu imposé par une des deux équipes sera donc crucial. Sur ses réseaux, Cholet pointe aussi le duel de passeurs à venir, entre le meilleur de Betclic ÉLITE en la matière (Marcus Keene avec 6,9 passes décisives de moyenne), et le 6e meilleur (Nathan de Sousa avec 5,6). Sous réserve de qualification par la FFBB, ils pourraient aussi compter sur le renfort de la recrue Deandre Gholston. Ce qui pourrait être précieux dans le but d’aller chercher la victoire.

L’objectif ? Retourner pour la deuxième année d’affilée en quarts de la Coupe de France pour Cholet après des années de disette, et retrouver le dernier carré après un raté l’année dernière pour Strasbourg.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
