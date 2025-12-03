Aix-Maurienne va libérer Willem Brandwijk, essai validé pour Cheikh Sané : « Je voulais revenir en ÉLITE 2 »

Depuis le grand bac qui lui fait office de bain froid dans les entrailles de la Halle Marlioz, après un entraînement où il a démontré qu’il était déjà prêt à endosser un costume de leader vocal malgré son étiquette de nouveau venu, Cheikh Sané (2,07 m, 33 ans) sourit quand on lui rapporte les propos qu’il a tenus auprès de La Liberté en mai dernier. « J’aimerais retourner en France. En Pro B certainement. » Plus de six mois après, sa patience a donc payé.

« J’aime bien ce championnat »

« C’est vrai, j’aime bien ce championnat », glissait-il ce mardi, quelques minutes après l’officialisation de son retour à Aix-Maurienne, où il avait déjà évolué en 2021/22 (7 points à 53% et 6,7 rebonds). « Cela n’a pas pu se faire au cours de l’été. J’avais quelques possibilités, mais pas ce que je voulais, comme en Nationale 1. Le marché est parfois comme ça. Maintenant, je suis content d’avoir pu revenir à Aix-Maurienne, au sein d’une ville et d’un club que je connais bien. »

Dans le circuit professionnel depuis 2015, également passé par le Danemark, la Grèce et le Japon, Cheikh Sané sort de deux saisons suisses à Fribourg, où il a notamment signé le doublé Coupe – Championnat en 2024. « Si je voulais revenir, c’est parce que je pense être adapté au championnat de France, notamment de par ma dimension physique. »

Brandwijk n’avait pas le profil

Une chose est certaine : il le sera plus que Willem Brandwijk, très apprécié humainement lors de son passage en Savoie, mais dont le profil fuyant ne correspondait pas réellement aux exigences athlétiques de l’ÉLITE 2, surtout au sein d’une raquette qui manquait globalement de dureté.

Après Donovan Donaldson, écarté mais toujours présent à Aix-les-Bains dans l’attente de son futur défi, l’intérieur représente le deuxième fusible d’AMSB suite à un recrutement estival inégal autour des étrangers. Pas encore officiellement libéré, l’international néerlandais va quitter AMSB avec un bilan décevant de 6,7 points à 33%, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne pour sa première expérience à l’étranger.

Pour valider son retour en ÉLITE 2, Cheikh Sané a d’abord dû passer par la case d’un essai, qu’il a validé sans trop de souci, lui qui connait déjà Julien Cros qui officiait comme adjoint de Manu Schmitt lors de son premier passage au club.

« Un leader défensif et un leader vocal »

« On est très heureux d’accueillir le retour de Cheikh à Aix-Maurienne, où il avait laissé une très bonne impression », indique le technicien catalan. « Cheikh est un leader défensif et un leader vocal sur le terrain. Il va nous aider dans cet aspect du jeu, mais il a aussi la capacité à être dominant sur les phases de rebond. On espère donc qu’il pourra nous apporter sur ce point, même si c’est un aspect collectif où l’équipe devra continuer à se soutenir. C’est également un profil qui s’intègre parfaitement dans notre jeu collectif et offensif. C’est un joueur très mobile, capable de suivre notre rythme en relance, et qui peut faire circuler le ballon, contribuant ainsi à ce que nous restions l’une des meilleures équipes en termes de partage de la balle en attaque. »

Après un mois de novembre très délicat, marqué par trois défaites et une victoire en sursis à Quimper, Cheikh Sané renforcera l’effectif savoyard à l’orée d’un moment crucial de la saison, avant la trêve de fin d’année. Il devrait être qualifié pour la réception de La Rochelle vendredi, où il espèrera permettre à AMSB d’inverser sa dynamique.

« C’est normal que l’équipe se cherche encore un peu », plaide-t-il. « Dans l’ensemble, je trouve qu’on manque de petites choses pour finir les matchs. C’est un effectif mixte, entre des jeunes et un peu d’expérience. J’espère les aider avec mon vécu. Je vais jouer dur dans la raquette et être agressif en défense. » Être un vrai pivot d’ÉLITE 2, en somme

À Aix-les-Bains,