Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »

Après plus d’un mois de compétition, il est toujours le rookie du premier tour qui a joué le moins de minutes en NBA (hors blessés longue durée). Pourtant sélectionné en n°12 de la Draft, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) n’a passé que… six petites minutes sur les parquets NBA. Il n’a d’ailleurs toujours pas marqué ses premiers points. Sauf que maintenant, les Chicago Bulls n’ont plus l’excuse d’être une équipe compétitive, qui ne peut pas se permettre de faire jouer ses jeunes. Après avoir été en tête de la conférence Est pendant quelques temps, ils sont désormais descendus en 10e position, avec 7 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Alors forcément, les questions commencent à affluer sur la non-utilisation de leur rookie français.

Renforcement physique

C’est ainsi que ce samedi 29 novembre, le coach Billy Donovan a été questionné sur Essengue par Eliott Caillot, journaliste français pour The Playoffs basé à Indianapolis. Juste avant une nouvelle défaite des Bulls (103-101), le coach américain a parlé du jeune orléanais, qui n’a pas fait le déplacement à cause d’une légère et récente blessure à l’épaule. Sa réponse est intéressante tant elle confirme à quel point Essengue doit encore progresser sur beaucoup d’aspects avant de faire partie de la rotation régulière des Bulls.

Son principal axe de progression est physique selon Billy Donovan : « Je pense qu’il doit s’étoffer physiquement, gagner en force et en endurance, c’est le plus important pour l’instant. Son shoot viendra avec le temps, tout comme son jeu avec ballon, son footwork, son catch-and-shoot etc. »

Mesuré à 91 kg, il a en effet un poids plutôt comparable aux ailiers voire arrières de sa cuvée de Draft. Il est aussi frêle, avec des épaules qui manquent de volume. Ce qui est surtout un inconvénient vu son style de jeu, qui se situe plutôt dans la raquette qu’au large. Avec Ulm la saison dernière, il était même utilisé en pivot sur certaines séquences. Et au vu des athlètes qui peuplent la NBA, un travail physique est nécessaire, comme les dirigeants de la franchise le prévenaient dès sa Draft. Celui qui n’a encore que 18 ans bénéficie des meilleures infrastructures au monde pour cela.

🎙️« Il a un bon QI basket et un bon instinct, il doit améliorer son physique » 🇫🇷 Noa Essengue fait des aller-retours en G-League, avec des jolies performances là-bas. J’ai demandé à Billy Donovan son avis sur le pick numéro 12 de la Draft 2025. @ThePlayoffsFR @bullsfr pic.twitter.com/kXh8n9S2um — Eliott Caillot (@eliott_caillot) November 30, 2025

Projet au long-terme

En attendant d’avoir sa chance en NBA, Essengue commence cependant à jouer des matchs en G-League. En quatre apparitions dans l’antichambre de la NBA, il compile 23 points, 8 rebonds et 3 passes décisives de moyenne. Billy Donovan est au courant qu’il « a réussi des grosses performances au scoring », mais « ne s’occupe pas vraiment des chiffres », préférant plutôt « [se] concentrer sur le rebond et la défense. » Rien d’inhabituel pour les Bulls et Billy Donovan cependant. Aujourd’hui titulaire au poste 4, Matas Buzelis avait subi un traitement similaire la saison dernière. Alors qu’il jouait 12 minutes de moyenne jusqu’en février, il a dépassé les 26 à partir du All-Star Week-End.

Un destin similaire à venir pour Essengue ? Au sein de Bulls qui ne devraient pas être dans la course aux premières places de l’Est, de la place devrait se libérer pour les jeunes au fur et à mesure de la saison. « On savait qu’il ne serait pas dans la rotation directement, on n’avait pas d’attentes à ce niveau-là » explique Billy Donovan, toujours cité par Eliott Caillot.

« On va pouvoir le développer pour qu’il devienne un très bon joueur plus tard. C’est dur d’estimer quand ça sera. Mais on croit que ça arrivera grâce à son éthique de travail. C’est un bon gars, qui a un bon QI basket et de bons instincts. Maintenant il faut qu’il joue avec plus d’énergie, qu’il utilise ses capacités athlétiques. Il a beaucoup de choses à apprendre, et on va l’accompagner pour ça. »