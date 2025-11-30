Shannon Evans et Souley Boum permettent à la Guinée de dompter la Tunisie et de terminer la première fenêtre invaincue

Voilà comment, en l’espace de trois jours, la Guinée a donné un gros coup de pied dans la fourmilière et s’est affirmée comme l’une des forces montantes du basket africain. Après une victoire inaugurale face au Rwanda et un succès de prestige face au Nigéria, le premier de l’histoire de la sélection guinéenne, la sélection emmenée par Neno Asceric a battu la Tunisie ce dimanche (66-57), dans un match maîtrisé de bout en bout.

La Guinée, 72e nation mondiale et 11e africaine, n’a pas tremblé après une bonne entrée en matière. Pourtant toujours sans Alpha Diallo, convoqué mais pas entré en jeu, le « Syli national » n’a jamais été mené de plus qu’un point par la Tunisie, 7e force du continent (50e au ranking FIBA). Mais c’est au retour des vestiaires que la Guinée a fait la différence : le duo Shannon Evans – Souley Boum a inscrit 31 des 39 points de la sélection après la pause – les 8 restants ayant tous été inscrits par l’ex-Palois Ousmane Drame.

Leader invaincu du groupe C

Sur le même rythme que ses deux premiers matchs, Shannon Evans (1,85 m, 31 ans), lui aussi ancien de l’Élan Béarnais, a certes produit du déchet (8/24 aux tirs), mais il a surtout marqué des paniers cruciaux et empilé 24 points, plus haut total de la rencontre. Souley Boum (1,91 m, 26 ans), passé à Limoges la saison dernière sans y laisser une grande trace, a lui inscrit 22 unités – dont le panier pour sceller le match – et distillé 5 passes décisives.

Surtout, la Guinée, grâce à son infatigable duo (35 minutes pour Evans, 32 pour Boum), a pu engranger un troisième succès de suite. À mi-parcours de cette première phase de qualifications au Mondial 2027, et à la fin de la première fenêtre, Neno Asceric et ses hommes sont donc les leaders invaincus du groupe C de la zone Afrique, avec 3 victoires pour 0 défaite. Derrière la Guinée et la Tunisie (2 victoires), Nigeria et Rwanda s’affrontent ce dimanche pour ne pas être fanny avant le rassemblement de juillet. Cet été, une seule victoire suffirait aux Guinéens pour atteindre la deuxième phase qualificative avant, peut-être, une première Coupe du monde.