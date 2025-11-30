Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

Shannon Evans et Souley Boum permettent à la Guinée de dompter la Tunisie et de terminer la première fenêtre invaincue

Coupe du monde 2027 - Après son exploit contre le Nigéria, la Guinée s'est imposée contre la Tunisie ce dimanche, et prend seule les commandes du groupe C de qualifications au Mondial 2027. L'ancien Palois Shannon Evans et l'ex-Limougeaud Souley Boum ont grandement contribué à ce nouveau succès.
|
00h00
Résumé
Écouter
Shannon Evans et Souley Boum permettent à la Guinée de dompter la Tunisie et de terminer la première fenêtre invaincue

La Guinée termine la première phase de qualifications au Mondial 2027 invaincue.

Crédit photo : FIBA

Voilà comment, en l’espace de trois jours, la Guinée a donné un gros coup de pied dans la fourmilière et s’est affirmée comme l’une des forces montantes du basket africain. Après une victoire inaugurale face au Rwanda et un succès de prestige face au Nigéria, le premier de l’histoire de la sélection guinéenne, la sélection emmenée par Neno Asceric a battu la Tunisie ce dimanche (66-57), dans un match maîtrisé de bout en bout.

La Guinée, 72e nation mondiale et 11e africaine, n’a pas tremblé après une bonne entrée en matière. Pourtant toujours sans Alpha Diallo, convoqué mais pas entré en jeu, le « Syli national » n’a jamais été mené de plus qu’un point par la Tunisie, 7e force du continent (50e au ranking FIBA). Mais c’est au retour des vestiaires que la Guinée a fait la différence : le duo Shannon EvansSouley Boum a inscrit 31 des 39 points de la sélection après la pause – les 8 restants ayant tous été inscrits par l’ex-Palois Ousmane Drame.

Leader invaincu du groupe C

Sur le même rythme que ses deux premiers matchs, Shannon Evans (1,85 m, 31 ans), lui aussi ancien de l’Élan Béarnais, a certes produit du déchet (8/24 aux tirs), mais il a surtout marqué des paniers cruciaux et empilé 24 points, plus haut total de la rencontre. Souley Boum (1,91 m, 26 ans), passé à Limoges la saison dernière sans y laisser une grande trace, a lui inscrit 22 unités – dont le panier pour sceller le match – et distillé 5 passes décisives.

Surtout, la Guinée, grâce à son infatigable duo (35 minutes pour Evans, 32 pour Boum), a pu engranger un troisième succès de suite. À mi-parcours de cette première phase de qualifications au Mondial 2027, et à la fin de la première fenêtre, Neno Asceric et ses hommes sont donc les leaders invaincus du groupe C de la zone Afrique, avec 3 victoires pour 0 défaite. Derrière la Guinée et la Tunisie (2 victoires), Nigeria et Rwanda s’affrontent ce dimanche pour ne pas être fanny avant le rassemblement de juillet. Cet été, une seule victoire suffirait aux Guinéens pour atteindre la deuxième phase qualificative avant, peut-être, une première Coupe du monde.

Guinée
Guinée
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cyril68
Est-ce que vous savez pourquoi diallo n'a pas joué ? Une blessure ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Qualif' Coupe du Monde
00h00Shannon Evans et Souley Boum permettent à la Guinée de dompter la Tunisie et de terminer la première fenêtre invaincue
Svetislav Pesic réagit au départ de Željko Obradović
EuroLeague
00h00Svetislav Pešić sur Obradović : « Le public a fait de Željko beaucoup plus que ce qu’il est »
Daylen Kountz a souffert défensivement en Betclic ELITE, et Cholet a décidé de s'en séparer
Betclic ELITE
00h00Cholet coupe l’un de ses arrières durant la trêve internationale
Velicka et la Lituanie n'ont pas pu rééditer leur exploit de Londres contre la Lituanie
Coupe du Monde masculine
00h00Nico Mannion sauve l’Italie face à la magie lituanienne
Betclic ELITE
00h00Pour T.J. Shorts, la Betclic ÉLITE « est en compétition pour être la deuxième meilleure ligue d’Europe »
EuroBasket masculin
00h00Le Luxembourg d’un étincelant Ben Kovac (29 points) s’impose en Azerbaïdjan
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes écrase La Roche Vendée et fait le break en haut du classement, Lattes-Montpellier stoppe Bourges
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill et le Cameroun font tomber le Soudan du Sud et terminent la première fenêtre sur une bonne note
NM1
00h00Simon Correa renforce Besançon : l’ancien international jeune arrive de Metz
Betclic ELITE
00h00All-Star Game 2025 : Notre sélection des « presque » All-Stars
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
1 / 0