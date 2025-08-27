Recherche
À l’étranger

Flop à Limoges, Souley Boum va poursuivre sa carrière en Ligue Adriatique

Décevant au Limoges CSP en 2024-2025, Souley Boum va découvrir un nouveau championnat avec l'ABA League. Il s'est engagé avec l'équipe de la capitale autrichienne, Vienne.
00h00
Flop à Limoges, Souley Boum va poursuivre sa carrière en Ligue Adriatique

Souley Boum n’a pas réussi au Limoges CSP.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Après une saison rookie européenne aux deux visages, Souley Boum (1,91 m, 26 ans) va s’offrir un vent de fraîcheur pour la saison 2025-2026. L’ancien meneur de Limoges a dit oui au projet du Vienne BC, club de la capitale autrichienne, nouveau venu en ABA League (la Ligue Adriatique).

Acheté 70 000 euros par Limoges

Attendu comme une sorte de messie à Limoges au moment de son arrivée à la mi-novembre 2024, Souley Boum n’a pas réussi à endosser cette lourde responsabilité. Étincelant pour ses débuts européens en Pologne (24,7 points à 45% aux tirs en 7 matchs de PLK), l’ancien étudiant de Xavier n’a pas confirmé ses belles prédispositions en Betclic ELITE. Malgré des statistiques honorables (10 points, 2 rebonds et 2,5 passes en 21 matchs), son impact sur le jeu n’a pas été celui attendu par les dirigeants du Cercle Saint-Pierre. À tel point que ces derniers ont décidé de s’en séparer cet été, alors qu’il lui restait un an de contrat et que le club avait consenti à investir 70 000 euros pour le subtiliser à sa formation polonaise…

Après avoir donc joué dans l’une des institutions du basket français, Souley Boum a décidé de se tourner vers un projet plus neuf : le Basketball Club Vienne. Fondé en 2001, le club autrichien va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire en 2025-2026 en intégrant l’ABA League, comprenant des équipes de sept pays différents (Serbie, Croatie, Monténégro, Slovénie, Israël, Émirats Arabes Unies et Autriche donc).

