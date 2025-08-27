Flop à Limoges, Souley Boum va poursuivre sa carrière en Ligue Adriatique

Après une saison rookie européenne aux deux visages, Souley Boum (1,91 m, 26 ans) va s’offrir un vent de fraîcheur pour la saison 2025-2026. L’ancien meneur de Limoges a dit oui au projet du Vienne BC, club de la capitale autrichienne, nouveau venu en ABA League (la Ligue Adriatique).

Acheté 70 000 euros par Limoges

Attendu comme une sorte de messie à Limoges au moment de son arrivée à la mi-novembre 2024, Souley Boum n’a pas réussi à endosser cette lourde responsabilité. Étincelant pour ses débuts européens en Pologne (24,7 points à 45% aux tirs en 7 matchs de PLK), l’ancien étudiant de Xavier n’a pas confirmé ses belles prédispositions en Betclic ELITE. Malgré des statistiques honorables (10 points, 2 rebonds et 2,5 passes en 21 matchs), son impact sur le jeu n’a pas été celui attendu par les dirigeants du Cercle Saint-Pierre. À tel point que ces derniers ont décidé de s’en séparer cet été, alors qu’il lui restait un an de contrat et que le club avait consenti à investir 70 000 euros pour le subtiliser à sa formation polonaise…

PROFIL JOUEUR Souley BOUM Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 26 ans (26/01/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10 #67 REB 2 #153 PD 2,5 #60

Après avoir donc joué dans l’une des institutions du basket français, Souley Boum a décidé de se tourner vers un projet plus neuf : le Basketball Club Vienne. Fondé en 2001, le club autrichien va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire en 2025-2026 en intégrant l’ABA League, comprenant des équipes de sept pays différents (Serbie, Croatie, Monténégro, Slovénie, Israël, Émirats Arabes Unies et Autriche donc).