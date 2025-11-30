Basket Landes écrase La Roche Vendée et fait le break en haut du classement, Lattes-Montpellier stoppe Bourges

Les deux derniers matchs de la 8e journée de La Boulangère Wonderligue se sont disputés ce dimanche. En dominant la lanterne rouge La Roche Vendée, Basket Landes a fait un premier break en haut du classement, tandis que le BLMA s’est bien replacé grâce à un succès important contre Bourges.

Basket Landes seul aux commandes

Après la lourde défaite de l’ESBVA sur son parquet face à l’ASVEL féminin (65-92), Basket Landes avait l’occasion de créer un premier écart tout en haut du classement. Chose faite, et avec la manière pour les joueuses de Julie Barennes, largement victorieuses de la lanterne rouge La Roche Vendée (72-47) ce dimanche.

Les Landaises ont très vite appuyé là où leurs adversaires souffraient le plus : dans la raquette. La Nigériane Murjanatu Musa (16 points, 8 rebonds, 21 d’évaluation) et la Belge Becky Massey (12 points, 5 rebonds) s’en sont donné à cœur joie et ont submergé les intérieures adverses. De quoi compenser la panne d’adresse extérieure (3/15 à 3-points pour Basket Landes).

Seule la capitaine Camille Droguet est parvenue à régler la mire de loin (11 unités, 3/4 à 3-points), permettant à ses coéquipières de rentrer aux vestiaires avec une avance déjà conséquente (40-26). Et de continuer à dérouler en fin de rencontre, jusqu’à infliger une 7e défaite de la saison aux Vendéennes.

Seulement battu par Angers depuis le début de saison, Basket Landes décroche son 7e succès en 8 matchs et fait le break en tête de La Boulangère Wonderligue. Son dauphin, l’ESBVA (qui compte un match de moins), a connu sa deuxième défaite ce week-end. D’autant plus alléchant que les deux équipes se croiseront le 14 décembre, lors de la 10e journée de championnat.

Le BLMA toujours avec les poursuivants

Derrière Basket Landes et l’ESBVA, trois équipes suivent le rythme : Charnay, les Flammes Carolo et Lattes-Montpellier, vainqueur de Bourges ce dimanche. Le BLMA a creusé son avance tôt dans la rencontre, en prenant de court le Tango en toute fin de premier quart-temps grâce à un bon premier passage de Qadashah Hoppie (19-11, 10e).

Mais c’est surtout la jeune Nell Angloma (1,80 m, 19 ans), sur les bases de son début de saison canon, qui a montré la voie à ses coéquipières. Agressive à souhait et très efficace (8/10 aux tirs), l’ailière s’est joué de la défense berruyère pour inscrire 20 points, son deuxième plus haut total dans l’élite après ses 29 contre l’ASVEL féminin le 19 octobre dernier.

Souvent bien servie par sa capitaine Romane Berniès (10 passes décisives, 6 points), et bien épaulée par ses coéquipières (5 joueuses à 13 d’évaluation ou plus, 99 d’évaluation collective), Angloma a permis au BLMA de décrocher sa cinquième victoire cette saison et de rester dans le wagon de tête.

Le Tango manque par ailleurs l’occasion de s’accrocher à ce groupe et d’engranger une quatrième victoire consécutive. Bourges recevra Toulouse, dimanche prochain, pour tenter de retrouver la victoire, tandis que les Gazelles essaieront de faire la passe de trois sur le parquet de Landerneau, juste derrière au classement.