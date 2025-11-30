Arrivé comme pigiste, Carl Ponsar prolonge au Legia Varsovie !

Une belle histoire pour Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans). Engagé fin septembre pour deux mois avec le Legia Varsovie afin de pallier la blessure de Race Thompson, le poste 4/3 français a vu son contrat prolongé de trois mois, comme l’a annoncé le champion de Pologne engagé en BCL dans un communiqué.

Arrivé en fin d’été en Pologne, Carl Ponsar était sans contrat depuis son départ de Gries Souffel, où il tournait 12,5 points et 4,7 rebonds et 2,1 passes décisives par match l’an passé en Pro B – aujourd’hui ELITE 2.

PROFIL JOUEUR Carl PONSAR Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 28 ans (02/04/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Orlen Basket Liga PTS 6,6 #117 REB 4,5 #49 PD 1,9 #60

L’ailier avait rejoint le Legia à la toute fin de la pré-saison du champion de Pologne en titre, suite à la blessure de Race Thompson. L’ancien de Lille ou encore Rouen n’avait pas tardé à montrer ses qualités, avec un match à 13 points à 4/7 aux tirs, 6 rebonds et un impressionnant différentiel de +21 en 21 minutes en Basketball Champions League en octobre, suivi d’un record de points dans le championnat polonais face à Wloclawek, écurie de FIBA Europe Cup.

Dans le cinq majeur comme en sortie de banc, Ponsar a déjà pris part à huit matchs de championnat, où il tourne à 6,6 points et 4,5 rebonds en 21 minutes. Son rendement en Basketball Champions League est également très cohérent, pour sa première en Coupe d’Europe (5,8 points, 4,4 rebonds en 19 minutes, 5 matchs joués).

Intense et polyvalent des deux côtés du terrain, le Normand a visiblement convaincu Aaron Cel (le directeur sportif) de le prolonger. Il devrait donc porter le maillot vert et blanc jusqu’à fin février, en attendant une nouvelle rallonge potentielle jusqu’en fin de saison…