BCL

Arrivé comme pigiste, Carl Ponsar prolonge au Legia Varsovie !

BCL – Engagé dans un contrat court chez le champion de Pologne pour pallier une blessure, Carl Ponsar a prolongé son contrat jusqu’au printemps avec le Legia Varsovie.
00h00
Carl Ponsar prolonge au Legia Varsovie, où il avait signé fin septembre.

Crédit photo : FIBA

Une belle histoire pour Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans). Engagé fin septembre pour deux mois avec le Legia Varsovie afin de pallier la blessure de Race Thompson, le poste 4/3 français a vu son contrat prolongé de trois mois, comme l’a annoncé le champion de Pologne engagé en BCL dans un communiqué.

 

Arrivé en fin d’été en Pologne, Carl Ponsar était sans contrat depuis son départ de Gries Souffel, où il tournait 12,5 points et 4,7 rebonds et 2,1 passes décisives par match l’an passé en Pro B – aujourd’hui ELITE 2.

PROFIL JOUEUR
Carl PONSAR
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 28 ans (02/04/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Orlen Basket Liga
PTS
6,6
#117
REB
4,5
#49
PD
1,9
#60
LIRE AUSSI

L’ailier avait rejoint le Legia à la toute fin de la pré-saison du champion de Pologne en titre, suite à la blessure de Race Thompson. L’ancien de Lille ou encore Rouen n’avait pas tardé à montrer ses qualités, avec un match à 13 points à 4/7 aux tirs, 6 rebonds et un impressionnant différentiel de +21 en 21 minutes en Basketball Champions League en octobre, suivi d’un record de points dans le championnat polonais face à Wloclawek, écurie de FIBA Europe Cup.

Dans le cinq majeur comme en sortie de banc, Ponsar a déjà pris part à huit matchs de championnat, où il tourne à 6,6 points et 4,5 rebonds en 21 minutes. Son rendement en Basketball Champions League est également très cohérent, pour sa première en Coupe d’Europe (5,8 points, 4,4 rebonds en 19 minutes, 5 matchs joués).

Intense et polyvalent des deux côtés du terrain, le Normand a visiblement convaincu Aaron Cel (le directeur sportif) de le prolonger. Il devrait donc porter le maillot vert et blanc jusqu’à fin février, en attendant une nouvelle rallonge potentielle jusqu’en fin de saison…

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

johnwhite
Je ne comprends toujours pas comment un club de BetClicElite 1 n'a pas pû lui mettre la main dessus.
matt_le_bucheron
Pour un basketteur pro, il y a une part de hasard, de chance et de timing pour la gestion de sa carrière. Les étoiles n'étaient surement pas alignés au bon moment.
psyus66
En LNB, au lieu d'aller chercher des ricains de quatrième zone....
