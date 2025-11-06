Recherche
BCL

Pelos, Albicy et Labeyrie déjà qualifiés en 1/8es de finale de la BCL, Ponsar de nouveau solide avec Varsovie

BCL - Qualification pour l’un, revanche décisive pour l’autre : Gran Canaria et le Legia Varsovie ont remporté leur match respectif ce mercredi, portés par des performances collectives et des joueurs clés, dont quatre Français. Deux matchs qui dessinent déjà les contours des phases finales.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pelos, Albicy et Labeyrie déjà qualifiés en 1/8es de finale de la BCL, Ponsar de nouveau solide avec Varsovie

Andrew Albicy et Gran Canaria se qualifient pour les huitièmes de finale de la BCL

Crédit photo : FIBA

Soirée Ligue des Champions (BCL) ce mercredi, avec des performances collectives solides et des contributions notables de joueurs français. Gran Canaria s’est offert une qualification pour les huitièmes de finale, tandis que le Legia Varsovie a renversé le Promitheas Patras en Grèce, prenant un avantage crucial au classement. Entre la colonie française de Gran Canaria et Carl Ponsar évoluant en Pologne, ces matchs ont aussi mis en lumière l’influence des joueurs tricolores dans les succès de leurs équipes. Retour sur deux rencontres décisives.

Gran Canaria s’offre la première place du groupe H et une première qualification en 1/8es de finale de la BCL

Première participation, : Gran Canaria a validé son billet pour les huitièmes de finale de la BCL en dominant le KK Spartak 77 à 62, ce mercredi. Une victoire qui lui permet de terminer en tête du groupe H à deux journées de la fin, avec un .

– Journée 4

Après la victoire du Benfica contre Le Mans Sarthe Basket (93-90), Gran Canaria savait qu’une victoire contre les Serbes lui assurerait la première place. Mission réussie : portés par leur public, les Espagnols ont maîtrisé leur sujet et scellé leur qualification dès leur .

« Nous savions que nous abordions ce match avec l’objectif de potentiellement décrocher la première place de notre groupe face à une très bonne équipe, très solide. Je pense que nous étions prêts mentalement. Nous avons bien commencé le match, surtout en attaque, car pendant les cinq premières minutes, nous étions un peu hésitants en défense, mais à partir de ce moment-là, nous avons été solides défensivement et nous avons réalisé un match sérieux. Au final, je pense que notre victoire est méritée, alors je félicite notre équipe et nous allons de l’avant », a déclaré l’entraîneur Jaka Lakovic.

Pierre PELOS
Pierre PELOS
11
PTS
5
REB
4
PDE
Logo Basketball Champions League
CAN
77 62
SUB

Nicolas Brussino, auteur d’une (22 points, 5 rebonds, 5 passes), a été le grand artisan de ce succès. Son leadership et son efficacité ont fait la différence face à une . Pour le trio Français de la formation espagnole, Pierre Pelos a compilé 11 points, 5 rebonds et 4 passes pour 15 d’évaluation, Andrew Albicy 3 points, 3 rebonds et 5 passes (9 d’évaluation) et Louis Labeyrie 2 points et 2 rebonds (3 d’évaluation).

Andrew ALBICY
Andrew ALBICY
3
PTS
3
REB
5
PDE
Logo Basketball Champions League
CAN
77 62
SUB
Louis LABEYRIE
Louis LABEYRIE
2
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
CAN
77 62
SUB

 

Malgré cette défaite, le KK Spartak conserve sa deuxième place (2 victoires, 2 défaites) et conserve la possibilité de bénéficier de l’avantage du terrain pour les barrages. L’ancien joueur de Fos et Nancy Shevon Thompson a tenté de porter son équipe avec un double-double (15 points, 11 rebonds), mais cela n’a pas suffi face à la .

LIRE AUSSI

Gran Canaria aborde sereinement la fin de la phase de groupes. Prochain rendez-vous pour les Espagnols en BCL le 18 novembre avec un déplacement au Mans.

Le Legia Varsovie renverse Promitheas
et prend l’avantage au classement 

Une revanche réussie et un tournant dans le groupe : le Legia Varsovie s’est imposé 85 à 72 sur le parquet de Promitheas, en Grèce, ce mercredi. Avec deux victoires consécutives en BCL, les Polonais équilibrent leur bilan à 2-2 et reviennent ainsi à hauteur des Grecs. Surtout, ils inversent la différence de points après leur défaite à domicile (64-68) le 15 octobre. Un détail qui pourrait s’avérer déterminant dans la course à l’avantage du terrain pour les play-Ins.

Si Jayvon Graves (9 points à 3/9) a connu une soirée compliquée, ses coéquipiers ont su compenser : Race Thompson (15 points, 5 rebonds), Shane Hunter (14 points, 9 rebonds) et le Français Carl Ponsar (8 points et 9 rebonds pour 13 d’évaluation en 27 minutes) ont porté l’équipe polonaise. Ce dernier est sur une bonne lancée avec son club polonais.

Carl PONSAR
Carl PONSAR
8
PTS
9
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
PAT
72 85
LEG

Malgré 23 points d’Athanasios Bazinas et les contributions du duo américain Rob Gray (20 points) – Kendale McCullum (11 points), Promitheas n’a pas réussi à s’imposer à domicile.

Le Legia va maintenant se concentrer sur le championnat polonais avec deux matchs consécutifs contre Zielona Gora et Wroclaw les 9 et 14 novembre prochains. Le club de la capitale polonaise sera de retour en BCL le 18 pour la réception des Lituaniens de Rytas.

