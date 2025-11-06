Pelos, Albicy et Labeyrie déjà qualifiés en 1/8es de finale de la BCL, Ponsar de nouveau solide avec Varsovie

Soirée Ligue des Champions (BCL) ce mercredi, avec des performances collectives solides et des contributions notables de joueurs français. Gran Canaria s’est offert une qualification pour les huitièmes de finale, tandis que le Legia Varsovie a renversé le Promitheas Patras en Grèce, prenant un avantage crucial au classement. Entre la colonie française de Gran Canaria et Carl Ponsar évoluant en Pologne, ces matchs ont aussi mis en lumière l’influence des joueurs tricolores dans les succès de leurs équipes. Retour sur deux rencontres décisives.

Gran Canaria s’offre la première place du groupe H et une première qualification en 1/8es de finale de la BCL

Première participation, première qualification : Gran Canaria a validé son billet pour les huitièmes de finale de la BCL en dominant le KK Spartak 77 à 62, ce mercredi. Une victoire qui lui permet de terminer en tête du groupe H à deux journées de la fin, avec un bilan parfait de 4 victoires en 4 matchs.

Après la victoire du Benfica contre Le Mans Sarthe Basket (93-90), Gran Canaria savait qu’une victoire contre les Serbes lui assurerait la première place. Mission réussie : portés par leur public, les Espagnols ont maîtrisé leur sujet et scellé leur qualification dès leur première saison en BCL.

« Nous savions que nous abordions ce match avec l’objectif de potentiellement décrocher la première place de notre groupe face à une très bonne équipe, très solide. Je pense que nous étions prêts mentalement. Nous avons bien commencé le match, surtout en attaque, car pendant les cinq premières minutes, nous étions un peu hésitants en défense, mais à partir de ce moment-là, nous avons été solides défensivement et nous avons réalisé un match sérieux. Au final, je pense que notre victoire est méritée, alors je félicite notre équipe et nous allons de l’avant », a déclaré l’entraîneur Jaka Lakovic.

Nicolas Brussino, auteur d’une performance majeure (22 points, 5 rebonds, 5 passes), a été le grand artisan de ce succès. Son leadership et son efficacité ont fait la différence face à une équipe serbe accrocheuse mais limitée offensivement. Pour le trio Français de la formation espagnole, Pierre Pelos a compilé 11 points, 5 rebonds et 4 passes pour 15 d’évaluation, Andrew Albicy 3 points, 3 rebonds et 5 passes (9 d’évaluation) et Louis Labeyrie 2 points et 2 rebonds (3 d’évaluation).

Malgré cette défaite, le KK Spartak conserve sa deuxième place (2 victoires, 2 défaites) et conserve la possibilité de bénéficier de l’avantage du terrain pour les barrages. L’ancien joueur de Fos et Nancy Shevon Thompson a tenté de porter son équipe avec un double-double (15 points, 11 rebonds), mais cela n’a pas suffi face à la solidité défensive de Gran Canaria.

Gran Canaria aborde sereinement la fin de la phase de groupes. Prochain rendez-vous pour les Espagnols en BCL le 18 novembre avec un déplacement au Mans.

Le Legia Varsovie renverse Promitheas

et prend l’avantage au classement

Une revanche réussie et un tournant dans le groupe : le Legia Varsovie s’est imposé 85 à 72 sur le parquet de Promitheas, en Grèce, ce mercredi. Avec deux victoires consécutives en BCL, les Polonais équilibrent leur bilan à 2-2 et reviennent ainsi à hauteur des Grecs. Surtout, ils inversent la différence de points après leur défaite à domicile (64-68) le 15 octobre. Un détail qui pourrait s’avérer déterminant dans la course à l’avantage du terrain pour les play-Ins.

Si Jayvon Graves (9 points à 3/9) a connu une soirée compliquée, ses coéquipiers ont su compenser : Race Thompson (15 points, 5 rebonds), Shane Hunter (14 points, 9 rebonds) et le Français Carl Ponsar (8 points et 9 rebonds pour 13 d’évaluation en 27 minutes) ont porté l’équipe polonaise. Ce dernier est sur une bonne lancée avec son club polonais.

Malgré 23 points d’Athanasios Bazinas et les contributions du duo américain Rob Gray (20 points) – Kendale McCullum (11 points), Promitheas n’a pas réussi à s’imposer à domicile.

Le Legia va maintenant se concentrer sur le championnat polonais avec deux matchs consécutifs contre Zielona Gora et Wroclaw les 9 et 14 novembre prochains. Le club de la capitale polonaise sera de retour en BCL le 18 pour la réception des Lituaniens de Rytas.