EuroLeague ou NBA Europe : l’ASVEL, le Real Madrid, Barcelone et le Fenerbahçe face à un choix décisif dès janvier

L’ASVEL se retrouve au cœur d’un moment charnière pour le basket européen. Selon EuroHoops, quatre clubs actionnaires de l’EuroLeague – l’ASVEL, le Real Madrid, le FC Barcelone et Fenerbahçe – doivent décider d’ici le 15 janvier s’ils renouvellent leur licence sur dix ans avec l’EuroLeague. Une décision lourde de conséquences, alors que la NBA et la FIBA avancent désormais officiellement vers la création d’une nouvelle ligue européenne.

Un ultimatum fixé au 15 janvier par l’EuroLeague

Les licences actuelles des clubs actionnaires expirent le 30 juin. En théorie, une signature pourrait donc intervenir plus tard dans la saison. Mais en pratique, l’EuroLeague souhaite sécuriser rapidement son avenir. Les clubs ayant déjà prolongé leur engagement ne veulent pas attendre le dernier moment pour bâtir leurs stratégies sportives, économiques et calendaires.

Selon EuroHoops, l’offre actuelle de prolongation ne serait plus garantie après le 15 janvier. Passé ce délai, les clubs sans licence pourraient se retrouver dans une position beaucoup plus fragile, contraints de renégocier individuellement avec des conditions plus strictes.

L’ASVEL dans une situation très délicate

Parmi les quatre clubs concernés, l’ASVEL apparaît comme le dossier le plus explosif. Le club rhodanien a été le premier sanctionné dans le cadre du nouveau Financial Fair Play de l’EuroLeague pour non-respect du budget minimum. Une décision contestée publiquement par son propriétaire Tony Parker, qui a annoncé son intention de porter l’affaire devant la justice.

Dans ce contexte, une prolongation rapide de sa licence EuroLeague semble hautement improbable. Selon les informations d’EuroHoops, l’EuroLeague ne serait pas disposée à patienter davantage pour le club français. Sauf retournement spectaculaire, l’ASVEL pourrait évoluer en Ligue des Champions (BCL) à partir de la saison 2026-2027, en attendant une éventuelle intégration dans le projet NBA Europe en 2027-2028.

Real Madrid, Barcelone et Fenerbahçe entre deux mondes

La situation est différente pour le Real Madrid et le FC Barcelona, deux clubs fondateurs de l’EuroLeague. Tous deux réfléchissent à l’option NBA Europe, mais aucune décision définitive n’a encore été prise, faute de feuille de route concrète présentée par la NBA à ce stade.

Même constat pour le Fenerbahce. Le club champion en titre n’a pas encore signé sa nouvelle licence EuroLeague, bien qu’il ait affiché publiquement son soutien à la compétition et que le Galatasaray soit favori parmi les clubs stambouliotes pour évoluer en NBA Europe.

Barcelone et Fenerbahçe seraient même en discussions très avancées avec l’EuroLeague. Le Barça aurait toutefois demandé une clause de sortie, une option que l’EuroLeague refuserait, exigeant un engagement ferme et durable.

Un passage par la BCL, scénario crédible mais risqué

Si ces clubs ne s’engagent pas avant le 15 janvier, un scénario de transition par la BCL est évoqué. Une hypothèse encore jugée difficile à imaginer sportivement, tant l’écart économique et compétitif avec l’EuroLeague reste important. La BCL a progressé ces dernières saisons, mais continue d’enregistrer des pertes financières selon les rapports annuels de la FIBA.

Néanmoins, lors du dernier board de l’EuroLeague, certains actionnaires se seraient montrés favorables à cette option si les clubs concernés ne clarifient pas rapidement leur position.

La NBA et la FIBA officialisent leurs intentions

Ce 22 décembre, la NBA et la FIBA ont publié un communiqué conjoint, confirmant l’ouverture dès janvier de discussions avec des clubs et groupes de propriétaires pour une nouvelle ligue européenne.

« La poursuite de ce projet commun entre la NBA et la FIBA est une excellente nouvelle pour la communauté du basketball en Europe », a déclaré son secrétaire général Andreas Zagklis, mettant en avant un modèle respectant le mérite sportif via la BCL ou des tournois de qualification.

Le commissaire de la NBA Adam Silver a ajouté : « Nos discussions avec diverses parties prenantes en Europe ont renforcé notre conviction qu’il existe une énorme opportunité autour de la création d’une nouvelle ligue sur le continent. »

Un signal fort attendu en janvier

Si les licences EuroLeague sont signées, le message sera clair : l’EuroLeague conserve l’adhésion de ses clubs majeurs. Dans le cas contraire, une ère d’incertitude s’ouvrira, avec des négociations individuelles plus complexes et un futur pour l’EuroLeague très incertain.

Pour l’ASVEL comme pour plusieurs géants européens, le mois de janvier pourrait bien dessiner le visage du basket continental pour la prochaine décennie.