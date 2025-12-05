Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe

Joan Laporta a profité des Forums de La Vanguardia pour évoquer l’avenir de la section basket du FC Barcelone, un sujet qu’il aborde rarement mais qui revêt une importance capitale. Le président barcelonais a confirmé les discussions en cours concernant le renouvellement de la licence EuroLeague, tout en gardant un œil sur les projets d’expansion de la NBA en Europe.

Un renouvellement conditionnel avec l’Euroleague

La licence EuroLeague du Barça expire en juin 2026, et les dirigeants de la compétition ont proposé un renouvellement de dix ans. Cependant, Laporta souhaite conserver une marge de manœuvre stratégique. « Ils ont proposé un renouvellement de dix ans. Les clubs qui ne renouvellent pas perdent les droits qu’ils ont acquis en tant que membres fondateurs, et le Barça est l’un des membres fondateurs », a expliqué le président barcelonais.

« Nous essayons de faire comprendre à l’EuroLeague que le Barça est important dans cette compétition, et ils le comprennent. Notre proposition est que nous renouvellerons, mais nous devons avoir une certaine flexibilité au cas où la proposition de la NBA serait meilleure ou se concrétiserait », a-t-il précisé.

L’attrait financier de la NBA Europe

Le projet NBA Europe représente une opportunité économique majeure pour les clubs européens. « La NBA veut établir une division européenne. Cela semble très attrayant. Le basketball, comme le FC Barcelone, le Real Madrid et de nombreux autres clubs, fonctionne à perte, et ils nous font des propositions qui garantissent des revenus fixes dépassant largement ce que nous gagnons actuellement », a révélé Laporta.

Cependant, les exigences de la NBA posent des défis. « Ils demandent aussi de gérer le Palau Blaugrana ou même de le construire eux-mêmes. Cependant, pour nous, renoncer à la gestion du Palau est difficile », a-t-il admis. La NBA souhaite « une franchise dans chaque grande ville européenne, y compris Barcelone ».

Laporta mise sur la rivalité historique avec le Real Madrid : « Toute compétition au monde qui inclut le Barça et le Real Madrid est une compétition qui fonctionne. Si cette rivalité n’existait pas, nous devrions la créer. »

Concernant l’effectif actuel, le président a confirmé sa satisfaction du recrutement de Xavi Pascual tout en excluant de nouvelles recrues immédiates. « Nous avons déjà dit à Xavi qu’aucune nouvelle recrue n’était prévue. Mais il est aussi vrai que, s’il y avait un revers majeur, nous trouverions un moyen de faire des recrues si c’était absolument nécessaire. »