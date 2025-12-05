L’éternel Solo Diabaté poursuit sa carrière au Maroc

Souleyman Diabate (1,83 m, 38 ans) s’est engagé avec le Wydad Casablanca, prolongeant une trajectoire exceptionnelle ponctuée de titres, de finales et d’un impact unique sur la Basketball Africa League. Pour le club marocain, cette arrivée s’inscrit dans une stratégie ambitieuse avant les grandes échéances nationales et continentales, tandis que pour le meneur ivoirien, il s’agit d’une nouvelle étape dans une carrière déjà historique.

Le Wydad frappe un grand coup avec l’arrivée d’un maître à jouer

Le Wydad Casablanca poursuit son plan de renforcement avec l’arrivée de Solo Diabaté, l’un des joueurs les plus respectés du continent. Le club casablancais cible depuis plusieurs mois des profils expérimentés pour préparer les compétitions nationales et africaines dans lesquelles il souhaite s’affirmer durablement.

À travers cette signature, le WAC attire un meneur réputé pour son leadership, sa lecture du jeu et son influence dans les moments décisifs. Le club avait déjà enregistré par le passé les arrivées d’Evans Ganapamo et de Samardo Samuels, confirmant une volonté claire : changer de dimension.

Un palmarès qui parle de lui-même

Diabaté reste l’un des joueurs les plus prolifiques de l’histoire du basket africain. Double champion de la Basketball Africa League – avec le Zamalek en 2021 puis l’US Monastir en 2022 – il détient également le record de quatre finales disputées. Une longévité exceptionnelle au plus haut niveau.

Passé par plusieurs clubs majeurs du Maghreb, il connaît parfaitement les exigences du basketball nord-africain. Son arrivée au Wydad se veut donc immédiate dans l’impact, notamment pour encadrer un effectif encore en construction.

De la Tanzanie au Maroc, un nouveau défi majeur

Avant de s’engager avec le Wydad, Solo Diabaté avait joué en Tanzanie avec Dar City, qu’il a guidé cet automne vers une qualification historique pour les phases finales de la BAL 2026.

Le Maroc devient désormais son nouveau terrain de jeu, après l’Égypte, la Tunisie et la Libye. À 38 ans, le vétéran poursuit son aventure et reste une référence incontestable pour toute une génération.

Une stratégie assumée par le Wydad Casablanca

Le WAC, encore en quête de stabilité sportive en début de saison, veut franchir un cap rapidement. L’arrivée de Diabaté s’inscrit dans cette démarche : apporter de l’expérience, de la maîtrise et un supplément de compétitivité. Le club, connu mondialement pour sa section football, investit désormais massivement dans son projet basket. L’ambition affichée est claire : intégrer durablement le paysage des grandes puissances africaines.

Une nouvelle page dans la légende Solo Diabaté

Avec cette signature, Solo Diabaté ajoute une ligne de plus à une carrière déjà mythique. Le Wydad, lui, s’offre un leader, un champion et un symbole.

🙌 Solo Diabaté highlights his playmaking skills as he drops 14 assists to massively contribute in today's Dar City Basketball win! 🔥#Elite16 #RoadToBAL pic.twitter.com/RbRnhXtcUl — Road To BAL (@roadtoBAL) November 19, 2025

Une carrière accomplie en France

C’est en France que Solo Diabaté a véritablement construit sa réputation avec des expériences à Dijon, Roanne, Nancy, Gravelines-Dunkerque, Rouen, Châlons-Reims et Fos Provence. Ancien meneur de référence en Pro A (All-Star en 2012, meilleur passeur du championnat en 2015-2016) et vu en Pro B (Élite 2), Solo a écumé les parquets français durant 15 ans entre 2005 – lors de ses années dijonnaises dans les équipes du centre de formation – et 2020 pour une mission de dépannage dans les Bouches-du-Rhône.