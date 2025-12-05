Baptiste Tackamoud renforce Tarbes-Lourdes pour la fin de l’année

L’Union Tarbes-Lourdes a choisi de se renforcer sur les lignes arrière avec l’arrivée de Baptiste Tackamoud (1,88 m, 22 ans), un joueur capable d’évoluer sur les postes 1 et 2. Explosif, énergique, doté d’une vraie capacité à apporter du rythme et de la percussion, il viendra épauler le groupe pyrénéen durant le mois de décembre.

La saison passée, l’ancien joueur de Chartres a alterné entre l’Élite 2 et la Nationale 1. En 2024/2025, il avait débuté avec Chartres en Pro B ( 2,6 points en 10 minutes sur 7 matchs ) avant de rejoindre Levallois en Nationale 1 afin de trouver du temps de jeu et des responsabilités (5,8 points en 15 minutes sur 26 matchs).

La saison d’avant 2023/2024, il compilait 4,8 points en 10 minutes sur 28 matchs en Nationale 1 toujours avec Chartres.

PROFIL JOUEUR Baptiste TACKAMOUD Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 22 ans (20/11/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 2,6 #250 REB 2,6 #148 PD 1,1 #165

Un mois de décembre costaud pour l’Union

L’Union espère désormais qu’il saura apporter du dynamisme et de la création dans les semaines à venir. 6e de la Poule A de Nationale 1 (8 victoires pour 5 défaites), la formation de Stéphane Dao affrontera Tours, les Sables d’Olonne, Toulouse et Chartres pour ce dernier mois d’année civile.