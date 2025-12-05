Recherche
NM1

Baptiste Tackamoud renforce Tarbes-Lourdes pour la fin de l’année

Nationale 1 - L’Union Tarbes-Lourdes a fait appel à Baptiste Tackamoud pour renforcer son effectif en décembre. Le jeune arrière-meneur de 22 ans, passé récemment par Chartres et Levallois, arrive pour un contrat d’un mois.
00h00
Baptiste Tackamoud renforce Tarbes-Lourdes pour la fin de l'année

Le combo-guard de 22 ans arrive pour un mois afin de renforcer l’équipe en décembre

Crédit photo : Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket

L’Union Tarbes-Lourdes a choisi de se renforcer sur les lignes arrière avec l’arrivée de Baptiste Tackamoud (1,88 m, 22 ans), un joueur capable d’évoluer sur les postes 1 et 2. Explosif, énergique, doté d’une vraie capacité à apporter du rythme et de la percussion, il viendra épauler le groupe pyrénéen durant le mois de décembre.

La saison passée, l’ancien joueur de Chartres a alterné entre l’Élite 2 et la Nationale 1. En 2024/2025, il avait débuté avec Chartres en Pro B ( 2,6 points en 10 minutes sur 7 matchs ) avant de rejoindre Levallois en Nationale 1 afin de trouver du temps de jeu et des responsabilités (5,8 points en 15 minutes sur 26 matchs).

La saison d’avant 2023/2024, il compilait 4,8 points en 10 minutes sur 28 matchs en Nationale 1 toujours avec Chartres.

Photo_Basketball_Player-Baptiste Tackamoud.jpg
Baptiste TACKAMOUD
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 22 ans (20/11/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
2,6
#250
REB
2,6
#148
PD
1,1
#165

Un mois de décembre costaud pour l’Union

L’Union espère désormais qu’il saura apporter du dynamisme et de la création dans les semaines à venir. 6e de la Poule A de Nationale 1 (8 victoires pour 5 défaites), la formation de Stéphane Dao affrontera Tours, les Sables d’Olonne, Toulouse et Chartres pour ce dernier mois d’année civile.

