NM1

LyonSO change d’avis et embauche finalement un meneur américain

Après un début de saison inégal en Nationale 1, LyonSO a fait venir le meneur américain Kahlon Whitley. Alors que son CV a tout du pari, il aura la lourde tâche de remplacer Darhius Nunn, leader supposé mais blessé depuis le mois de septembre.
00h00
Kahlon Whitley arrive à LyonSO

Kahlon Whitley arrive à LyonSO

Crédit photo : Transcom Pärnu

Alors que LyonSO avait initialement de ne pas recruter de meneur étranger suite à la grave blessure de son leader Darhius Nunn, victime d’une rupture des ligaments croisés dès son premier match de NM1, le club rhodanien a finalement revu ses plans.

LIRE AUSSI

Frappé par une avalanche de blessures au cours de l’automne, LyonSO (9e de la Poule B, 6v-7d) a profité de la trêve pour changer son fusil d’épaule et a ajusté son effectif. Ainsi, un meneur américain s’était annoncé au sein de l’équipe depuis une semaine : Kahlon Whitley (27 ans). Le Progrès a confirmé l’information : il sera sur le parquet ce vendredi lors de la réception de Loon-Plage.

En provenance de la D2 tchèque

Inconnu en France, le lutin (1,78 m) originaire d’Augusta appréciera certainement de vivre dans la métropole lyonnaise, lui qui a auparavant dû vivre dans un pays en guerre pour exercer son métier (joueur d’Odessa en 2023/24 !).

Sorti de la deuxième division universitaire en 2022, diplômé de Georgia Southwestern State, Kahlon Whitley a arpenté des championnats de quatrième zone jusque-là (D2 Grèce, Macédoine, Kosovo, Bosnie-Herzégovine), officiant en D2 tchèque en début de saison (12,3 points à 31% et 6 passes décisives en 3 matchs).

Une signature dans l’antichambre du basket tchèque qui suivait un tournant raté l’an dernier, quand il n’a pas su saisir sa chance au sein de la ligue letto-estonienne, le niveau le plus relevé qu’il ait côtoyé jusqu’ici (4,6 points à 31% et 2,3 passes décisives avec le BK Ogre). Pour mieux se relancer à LyonSO ?

