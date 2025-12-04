Recherche
Betclic Élite

Nelly Joseph survole l’élection du trophée de MVP du mois en Betclic ÉLITE : un plébiscite pour le rookie de la SIG

Avec 53% des suffrages, Nelly Joseph a été élu MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE. Une nouvelle récompense pour le rookie de la SIG Strasbourg, déjà sélectionné dans le cinq majeur du All-Star Game.
00h00
Après Lionel Gaudoux en octobre, Nelly Joseph est le MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Décidément, Nelly Joseph (2,03 m, 24 ans) vit une période faste. Sélectionné la semaine dernière pour le All-Star Game, avec le statut de titulaire qui plus est, l’intérieur de la SIG Strasbourg a ajouté une deuxième distinction individuelle à son actif.

Belle trouvaille du recrutement alsacien (13,6 points à 67% et 9,6 rebonds), le rookie nigérian a été couronné MVP du mois en Betclic ÉLITE, succédant à Lionel Gaudoux au palmarès.

D’autant plus que son élection ne souffre d’aucune contestation, au vu des résultats du scrutin. Alors qu’il y avait quatre prétendants, le big man strasbourgeois a réuni la majorité générale avec 53% des voix.

Il devance Adam Mokoka (18%), Landers Nolley II (15%) et Élie Okobo (14%).

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

