Nelly Joseph survole l’élection du trophée de MVP du mois en Betclic ÉLITE : un plébiscite pour le rookie de la SIG

Décidément, Nelly Joseph (2,03 m, 24 ans) vit une période faste. Sélectionné la semaine dernière pour le All-Star Game, avec le statut de titulaire qui plus est, l’intérieur de la SIG Strasbourg a ajouté une deuxième distinction individuelle à son actif.

Belle trouvaille du recrutement alsacien (13,6 points à 67% et 9,6 rebonds), le rookie nigérian a été couronné MVP du mois en Betclic ÉLITE, succédant à Lionel Gaudoux au palmarès.

D’autant plus que son élection ne souffre d’aucune contestation, au vu des résultats du scrutin. Alors qu’il y avait quatre prétendants, le big man strasbourgeois a réuni la majorité générale avec 53% des voix.

Nelly Joseph élu Joueur du Mois de novembre by Garance 👏 Le joueur de @sigstrasbourg est actuellement le meilleur rebondeur du championnat 🔥#JoueurDuMois #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/UxyUNfk1Ie — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 4, 2025

Il devance Adam Mokoka (18%), Landers Nolley II (15%) et Élie Okobo (14%).