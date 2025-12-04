Nelly Joseph survole l’élection du trophée de MVP du mois en Betclic ÉLITE : un plébiscite pour le rookie de la SIG
Après Lionel Gaudoux en octobre, Nelly Joseph est le MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE
Décidément, Nelly Joseph (2,03 m, 24 ans) vit une période faste. Sélectionné la semaine dernière pour le All-Star Game, avec le statut de titulaire qui plus est, l’intérieur de la SIG Strasbourg a ajouté une deuxième distinction individuelle à son actif.
Belle trouvaille du recrutement alsacien (13,6 points à 67% et 9,6 rebonds), le rookie nigérian a été couronné MVP du mois en Betclic ÉLITE, succédant à Lionel Gaudoux au palmarès.
D’autant plus que son élection ne souffre d’aucune contestation, au vu des résultats du scrutin. Alors qu’il y avait quatre prétendants, le big man strasbourgeois a réuni la majorité générale avec 53% des voix.
Nelly Joseph élu Joueur du Mois de novembre by Garance 👏
Le joueur de @sigstrasbourg est actuellement le meilleur rebondeur du championnat 🔥#JoueurDuMois #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/UxyUNfk1Ie
— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 4, 2025
Il devance Adam Mokoka (18%), Landers Nolley II (15%) et Élie Okobo (14%).
