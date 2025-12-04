Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, l’AS Monaco officialise l’arrivée de Cory Joseph !

Vétéran NBA, champion en 2014 avec les Spurs et engagé l'an dernier dans sa 13e saison au sein de la grande ligue avec Orlando, Cory Joseph va découvrir le basket européen avec l'AS Monaco. Le club de la Principauté a officiellement annoncé son arrivée, malgré l'interdiction de recrutement en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, l’AS Monaco officialise l’arrivée de Cory Joseph !

Le champion NBA Cory Joseph débarque à Monaco

Crédit photo : Darren Yamashita-Imagn Images

Interdite de recrutement, peut-être, mais cela n’empêche pas l’AS Monaco d’engager de nouveaux joueurs… Ainsi, le club de la Principauté a officialisé ce jeudi l’arrivée de Cory Joseph (1,88 m, 34 ans), pressentie depuis plusieurs jours.

Avec une période d’essai ? 

Une signature XXL, qui serait assortie d’une période d’essai d’un mois selon Nice Matin, une précaution assez bienvenue au vu du cumul des recrues luxueuses ratées finalement devenues des flops sur la ligne arrière de l’ASM ces dernières saisons (Kemba WalkerFurkan KorkmazNick Calathes).

Surtout que Cory Joseph va débarquer sur le Rocher cerné de quelques interrogations. Son adaptation au jeu européen, déjà, lui qui n’a jamais connu rien d’autre que la NBA dans sa carrière avec 14 saisons consécutives dans l’Association. Et son niveau, en vrai déclin depuis son départ des Pistons en 2023, avec des fiches à 2,4 puis 3,5 points de moyenne ces deux dernières années à Golden State et Orlando.

Ici à gauche lors des finales NBA 2013 face à LeBron James, Cory Joseph a remporté le titre l’année suivante avec les Spurs (photo : Soobum Im-Imagn Images)

Un vrai bon deuxième meneur lors de son prime à Toronto

Reste qu’avant de sombrer progressivement dans l’anonymat, Cory Joseph a été un vrai joueur NBA. Drafté au bon endroit (en 29e position par San Antonio), l’international canadien a d’abord goûté à deux finales NBA avec les Spurs, se faisant une petite place au sein d’une rotation pléthorique (Tony Parker, Patty Mills, Nando De Colo Gary Neal, etc), pour s’offrir une bague en 2014.

Puis Cory Joseph a connu ses meilleures années à Toronto (9,2 points à 45% et 3,3 passes décisives en 25 minutes en 2015/16), s’imposant comme un back-up extrêmement fiable de Kyle Lowry chez un prétendant au titre. Également passé par Indiana et Sacramento, il présente un bilan de 6,6 points à 44%, 2,3 rebonds et 2,8 passes décisives en 953 matchs NBA.

Simplement pour la Betclic ÉLITE, pour le moment ?

Déjà présent à Monaco, où il assistera ce jeudi au choc français en EuroLeague contre le Paris Basketball, Cory Joseph ne pourra cependant pas goûter de suite à la compétition reine puisque l’ASM y est interdite de recrutement en raison d’impayés, d’un défaut de fourniture de documents obligatoires et d’un manque de coopération avec les instances.

Via un communiqué, le club de la Principauté avait toutefois tenu à rassurer, assurant que « cette mesure, qui empêche temporairement le Club d’enregistrer de nouveaux joueurs ou entraîneurs en EuroLeague, est purement procédurale et ne constitue ni une sanction ni une décision définitive. »

Dans l’attente de la résolution, ou non, de cette situation, le vétéran Cory Joseph découvrira donc le basket européen par l’intermédiaire de la Betclic ÉLITE. Dès samedi à Dijon ?

L’effectif 2024/25 de l’AS Monaco :

  • Mike James – Matthew Strazel – Cory Joseph – David Michineau
  • Élie Okobo – Nemanja Nedovic – Juhann Begarin – Alpha Diallo – Terry Tarpey
  • Nikola Mirotic – Jaron Blossomgame – Daniel Theis – Kevarrius Hayes – Yoan Makoundou
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
chienne de vie !!!! certains peuvent recruter mais non pas la bourse, dautres se moquent des sanctions comme un Sarko sous bracelet, et embauchent des champions nba avec 900 match au compteur tklou.....bien jouer les gars !!!! a voir si il en a encore sous la semelle, mais un vrai joueur qui vaut bien plus que ses stats
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nelly Joseph survole l’élection du trophée de MVP du mois en Betclic ÉLITE : un plébiscite pour le rookie de la SIG
Elie Okobo et Monaco affrontent une deuxième fois Paris cette semaine, en EuroLeague cette fois
EuroLeague
00h00Monaco – Paris, l’acte 2 de cette semaine, c’est aussi à suivre en clair ce jeudi
Betclic ELITE
00h00Malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, l’AS Monaco officialise l’arrivée de Cory Joseph !
ELITE 2
00h00Kamel Ammour va manquer un match d’ÉLITE 2 pour participer à la Coupe d’Afrique de 3×3
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France
Espoirs ELITE
00h00Dramatique nouvelle : Florian Louart est décédé à 22 ans…
Zoran Cvjetkovic aux côtés de T.J. Parker, lors de la conférence de presse pour présenter ce dernier à Roanne
ELITE 2
00h00« Agir plutôt que de réagir » : T.J. Parker à Roanne, le président Brochot livre ses éclaircissements
Zac Seljaas reprend la compétition avec l'ASVEL
EuroLeague
00h00« Cet enchaînement est très dur » : l’ASVEL retrouve Zac Seljaas pour défier le co-leader de l’EuroLeague
Maxence Lemoine ne s'est pas blessé gravement en Coupe de France
ELITE 2
00h00Blessé mardi, Maxence Lemoine finalement rassuré
Jānis Gailītis et son staff de la SIG Strasbourg
Coupe de France Masculine
00h00« J’adore la personnalité de mes joueurs » : Strasbourg solide et en quarts après sa victoire face à Cholet
1 / 0
Livenews NBA
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
1 / 0