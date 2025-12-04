Malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, l’AS Monaco officialise l’arrivée de Cory Joseph !

Interdite de recrutement, peut-être, mais cela n’empêche pas l’AS Monaco d’engager de nouveaux joueurs… Ainsi, le club de la Principauté a officialisé ce jeudi l’arrivée de Cory Joseph (1,88 m, 34 ans), pressentie depuis plusieurs jours.

➕️ Cory Joseph est monégasque ! 🇲🇨 ⭐️ Fort de 14 saisons en NBA et titré en 2014, Cory Joseph (1,92m, 34 ans) arrive sur le Rocher pour apporter son expérience et son adresse 🎯 Le shooter canadien va passer ses tests médicaux demain et rejoindre l'équipe 💪 Welcome Cory !… pic.twitter.com/lvTM2UHz1P — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 4, 2025

Avec une période d’essai ?

Une signature XXL, qui serait assortie d’une période d’essai d’un mois selon Nice Matin, une précaution assez bienvenue au vu du cumul des recrues luxueuses ratées finalement devenues des flops sur la ligne arrière de l’ASM ces dernières saisons (Kemba Walker, Furkan Korkmaz, Nick Calathes).

Surtout que Cory Joseph va débarquer sur le Rocher cerné de quelques interrogations. Son adaptation au jeu européen, déjà, lui qui n’a jamais connu rien d’autre que la NBA dans sa carrière avec 14 saisons consécutives dans l’Association. Et son niveau, en vrai déclin depuis son départ des Pistons en 2023, avec des fiches à 2,4 puis 3,5 points de moyenne ces deux dernières années à Golden State et Orlando.

Un vrai bon deuxième meneur lors de son prime à Toronto

Reste qu’avant de sombrer progressivement dans l’anonymat, Cory Joseph a été un vrai joueur NBA. Drafté au bon endroit (en 29e position par San Antonio), l’international canadien a d’abord goûté à deux finales NBA avec les Spurs, se faisant une petite place au sein d’une rotation pléthorique (Tony Parker, Patty Mills, Nando De Colo Gary Neal, etc), pour s’offrir une bague en 2014.

Puis Cory Joseph a connu ses meilleures années à Toronto (9,2 points à 45% et 3,3 passes décisives en 25 minutes en 2015/16), s’imposant comme un back-up extrêmement fiable de Kyle Lowry chez un prétendant au titre. Également passé par Indiana et Sacramento, il présente un bilan de 6,6 points à 44%, 2,3 rebonds et 2,8 passes décisives en 953 matchs NBA.

Simplement pour la Betclic ÉLITE, pour le moment ?

Déjà présent à Monaco, où il assistera ce jeudi au choc français en EuroLeague contre le Paris Basketball, Cory Joseph ne pourra cependant pas goûter de suite à la compétition reine puisque l’ASM y est interdite de recrutement en raison d’impayés, d’un défaut de fourniture de documents obligatoires et d’un manque de coopération avec les instances.

Via un communiqué, le club de la Principauté avait toutefois tenu à rassurer, assurant que « cette mesure, qui empêche temporairement le Club d’enregistrer de nouveaux joueurs ou entraîneurs en EuroLeague, est purement procédurale et ne constitue ni une sanction ni une décision définitive. »

Dans l’attente de la résolution, ou non, de cette situation, le vétéran Cory Joseph découvrira donc le basket européen par l’intermédiaire de la Betclic ÉLITE. Dès samedi à Dijon ?

