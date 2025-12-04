Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France

Alors que les quatre pensionnaires de LF2 ont pris la porte mercredi soir en 1/8e de finale de la Coupe de France, les huit qualifiés pour le tour suivant connaissent déjà la suite des hostilités.

Alors que les quarts de finale marquent l’entrée en lice des trois clubs participant à l’EuroLeague féminine, la main de Jean-Pierre Hunckler, président de la FFBB, a donné naissance à un joli choc programmé le 17 janvier prochain.

Ainsi, le tenant Charleville-Mézières entamera la défense de son titre face au champion de France, Basket Landes. De son côté, le finaliste Bourges recevra Angers.

Les deux dernières affiches opposeront Villeneuve-d’Ascq et l’ASVEL ainsi que Charnay et Lattes-Montpellier.

Le programme des quarts de finale