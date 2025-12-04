Dramatique nouvelle : Florian Louart est décédé à 22 ans…

Des parents ne devraient jamais recevoir un tel appel… Pourtant, mercredi matin, le téléphone des Louart a sonné. Au bout du fil, le CHU d’Amiens, pour leur annoncer que leur fils Florian Louart avait été emporté par une crise cardiaque. À 22 ans, seulement…

C’est ce que raconte son papa, Philippe, dans un message poignant, glaçant, sur sa page Facebook. « Ma vie est brisée à jamais. C’est un cauchemar. Le 6 janvier 2003, j’étais le tout nouveau papa le plus heureux du monde ! Le 3 décembre 2025, je suis un papa anéanti. Je n’ai pas les mots, je n’ai plus les mots. »

Une apparition en Betclic ÉLITE avec le BCM

Aperçu le temps d’un match en Betclic ÉLITE avec Gravelines-Dunkerque (2 minutes contre Orléans en mai 2022), Florian Louart a longtemps été un espoir du basket français, avant d’être contraint de remiser ses rêves au placard l’année dernière, trahi par des genoux défaillants, et de quitter le monde du sport professionnel.

PROFIL JOUEUR Florian LOUART Poste(s): Pivot Taille: 212 cm Âge: 22 ans (06/01/2003) Nationalités: Stats 2021-2022 / Betclic ELITE PTS 0 #281 REB 0 #281 PD 0 #281

Pur produit du Nord, passé par le Pôle Espoirs de Wattignies, le géant avait réussi à intégrer l’INSEP en 2018. Mais ses trois ans au Pôle France ont été émaillés par les blessures, même s’il avait connu quelques flashs en NM1, comme le soir où il scora 9 points contre Mulhouse en 2019.

« C’est un garçon assez présent, mais qui manque encore de constance », disait de lui son entraîneur, Jean-Aimé Toupane, auprès de Nord Littoral en novembre 2020. « Il progresse chaque année et doit exploser cette saison. C’est un très bon profil, très mobile, mais il pêche encore en régularité et en concentration. »

Très apprécié humainement

Malheureusement, Florian Louart ne connut jamais l’explosion souhaitée, malgré un cycle long de trois saisons au BCM Gravelines-Dunkerque par la suite. De plus en plus handicapé par ses genoux, il se fit de plus en plus discret en Espoirs, avant de choisir une autre voie à l’issue de la saison 2023/24.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Florian Louart, ancien joueur du centre de formation. Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Repose en paix, Florian. pic.twitter.com/kSkDxWKmEy — BCM Basketball (@BCMBasket) December 4, 2025

« C’était une si belle âme, repose en paix Flo », s’émeut notamment Tajuan Agee sur les réseaux sociaux. Parmi les salariés du BCM qui l’ont côtoyé, il laisse l’image de quelqu’un de « très gentil, très poli et doux, vraiment un bon garçon. »

À tous ses proches, familles, amis, ex-coéquipiers et encadrants endeuillés par la nouvelle, BeBasket adresse ses plus sincères condoléances…