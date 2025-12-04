Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland

Toujours intégré dans le cinq majeur des Trail Blazers, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) poursuit sa montée en puissance. Contre Cleveland, l’une des meilleures équipes de la Conférence Est, le Français a livré une prestation solide, contribuant largement au succès de Portland.

Sidy Cissoko solide dans le cinq en l’absence de Jrue Holiday

Sidy Cissoko continue de démarrer les rencontres depuis la blessure de Jrue Holiday, touché au mollet. Sa montée en responsabilité se confirme match après match. Mercredi soir, il a franchi pour la deuxième fois de la saison la barre des 10 points, terminant avec 11 unités à 4/6 dont 1/2 à 3 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et aucune balle perdue en 25 minutes.

Au-delà des chiffres, sa prestation défensive a pesé lourd. Il a notamment participé à faire déjouer le meneur All-Star Darius Garland, limité à 6 points à 2/13 au tir. Une contribution essentielle dans un match où Portland s’est offert une victoire de référence.

Une victoire collective marquée par la défense et l’efficacité

Portland a signé un succès maîtrisé (110–122), en mettant fin à une série de trois défaites. Les Trail Blazers ont pu compter sur une large contribution collective, avec six joueurs à plus de 10 points, mais aussi une adresse remarquable sur la ligne des lancers francs : 34/39, dont 16/17 pour Deni Avdija, auteur de 27 points.

La rencontre a basculé dans le troisième quart-temps, où Portland a réussi un 6/10 à 3-points, avant un run décisif dans le quatrième, initié par l’ailier belge Toumani Camara (10 points consécutifs). Malgré un retour des Cavaliers à 113–108 à 2’37 de la fin, Portland n’a jamais craqué.

Rayan Rupert aussi sur le parquet

Autre Français concerné : Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a participé à la victoire, jouant 9 minutes pour 0/1 au tir et 1 rebond offensif. Une présence utile dans la rotation d’un groupe qui a su rester discipliné et agressif.

Pour Cleveland, Donovan Mitchell (33 points) et Evan Mobley (23 points, 10 rebonds) ont bien tenté de maintenir les leurs dans le match, mais les absences de Jarrett Allen, Larry Nance Jr. et Sam Merrill ont pesé dans la bataille intérieure.

Portland se rend chez une autre grosse cylindrée de la conférence Est, Detroit, ce vendredi. Sidy Cissoko se retrouvera ainsi face à Cade Cunningham (1,98 m, 24 ans), un autre gros test.