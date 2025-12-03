Chalon et Strasbourg se qualifient logiquement en quarts, fin de l’épopée tourangelle

Strasbourg 93-85 Cholet

Au vu de la dynamique des deux équipes, on pouvait s’attendre à ce genre de résultats. Entre une équipe de Strasbourg toujours invaincue à domicile cette saison et qui restait sur 9 victoires sur ses 10 derniers matchs, et une équipe de Cholet qui restait sur 3 revers sur ses 4 derniers matchs, le favori était tout trouvé. Et la réalité a confirmé les attentes. À part à 0-3 après un 3-points de TJ Campbell (10 points, 6 passes décisives) après une minute de jeu, Cholet n’a tout simplement jamais mené au score. Ils n’ont jamais vraiment inquiété leurs hôtes strasbourgeois, si ce n’est dans le dernier quart-temps où ils ont enfin retrouvé leur agressivité, mais trop tard. La frustration s’est vue en fin de match avec quelques tirs ratés et des plaintes contre l’arbitrage. Nathan De Sousa (15 points) et Jamuni McNeace qui a pu s’exprimer face au small-ball strasbourgeois (12 points, 6 rebonds) ont répondu présent.

Mais aucun joueur n’est arrivé au niveau des individualités strasbourgeoises. Deux joueurs combinent pour 27 points à la mi-temps pour la SIG : Nelly Junior Joseph (qui termine avec 20 points et 10 rebonds) et Marcus Keene (16 points). Un troisième larron s’est ajouté en la personne de Mike Davis Jr qui a marqué 20 points en… 17 minutes en sortie de banc. Au vu des statistiques collectives à peu près égales entre les deux équipes (à part à 3-points : 40% contre 27%), ce sont bel et bien ces individualités qui ont fait la différence. L’écart s’est creusé en deuxième période, jusqu’à atteindre les 18 points, avant que Cholet ne termine donc le match par un run. Après l’échec de la saison dernière, la SIG retrouve les quarts de finale, devant une salle du Rhénus qui n’a pas fait complet.

« La qualité de jeu n’était pas aussi présente que l’on espérait » a expliqué le coach Jānis Gailītis en conférence de presse. « Les 10 jours sans jouer ont sûrement influencés les deux équipes. Il n’y avait pas la vitesse que nous voulions. Mais j’ai bien aimé la façon dont les joueurs ont répondu à ce challenge dans les moments importants pour mettre le match dans la bonne direction… Ce n’était pas notre meilleur match de la saison. Mais on adore cette compétition. On est content de s’être offert un match supplémentaire. Les équipes qui restent vont être très solides. »

𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🔥 Victoire ce soir face à Cholet ! Rendez-vous en 1/4 de finale 👊 #gosig #strasbourg pic.twitter.com/epEY92UokH — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) December 3, 2025

Tours 84-100 Chalon

Développement à venir…