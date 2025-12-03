Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

Chalon et Strasbourg se qualifient logiquement en quarts, fin de l’épopée tourangelle

Coupe de France - Deux nouveaux pensionnaires de Betclic ÉLITE se qualifient pour les quarts de finale : Strasbourg a facilement disposé de Cholet (93-85), tandis que la logique a été respectée pour l'Élan Chalon et son équipe « surdimensionnée » par rapport au petit poucet Tours (84-100).
|
00h00
Résumé
Écouter
Chalon et Strasbourg se qualifient logiquement en quarts, fin de l’épopée tourangelle

L’Élan Chalon continue l’aventure en Coupe de France

Crédit photo : ESSM Le Portel

Strasbourg 93-85 Cholet

Au vu de la dynamique des deux équipes, on pouvait s’attendre à ce genre de résultats. Entre une équipe de Strasbourg toujours invaincue à domicile cette saison et qui restait sur 9 victoires sur ses 10 derniers matchs, et une équipe de Cholet qui restait sur 3 revers sur ses 4 derniers matchs, le favori était tout trouvé. Et la réalité a confirmé les attentes. À part à 0-3 après un 3-points de TJ Campbell (10 points, 6 passes décisives) après une minute de jeu, Cholet n’a tout simplement jamais mené au score. Ils n’ont jamais vraiment inquiété leurs hôtes strasbourgeois, si ce n’est dans le dernier quart-temps où ils ont enfin retrouvé leur agressivité, mais trop tard. La frustration s’est vue en fin de match avec quelques tirs ratés et des plaintes contre l’arbitrage. Nathan De Sousa (15 points) et Jamuni McNeace qui a pu s’exprimer face au small-ball strasbourgeois (12 points, 6 rebonds) ont répondu présent.

Mais aucun joueur n’est arrivé au niveau des individualités strasbourgeoises. Deux joueurs combinent pour 27 points à la mi-temps pour la SIG : Nelly Junior Joseph (qui termine avec 20 points et 10 rebonds) et Marcus Keene (16 points). Un troisième larron s’est ajouté en la personne de Mike Davis Jr qui a marqué 20 points en… 17 minutes en sortie de banc. Au vu des statistiques collectives à peu près égales entre les deux équipes (à part à 3-points : 40% contre 27%), ce sont bel et bien ces individualités qui ont fait la différence. L’écart s’est creusé en deuxième période, jusqu’à atteindre les 18 points, avant que Cholet ne termine donc le match par un run. Après l’échec de la saison dernière, la SIG retrouve les quarts de finale, devant une salle du Rhénus qui n’a pas fait complet.

« La qualité de jeu n’était pas aussi présente que l’on espérait » a expliqué le coach Jānis Gailītis en conférence de presse. « Les 10 jours sans jouer ont sûrement influencés les deux équipes. Il n’y avait pas la vitesse que nous voulions. Mais j’ai bien aimé la façon dont les joueurs ont répondu à ce challenge dans les moments importants pour mettre le match dans la bonne direction… Ce n’était pas notre meilleur match de la saison. Mais on adore cette compétition. On est content de s’être offert un match supplémentaire. Les équipes qui restent vont être très solides. »

Tours 84-100 Chalon

Développement à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre
Tours
Tours
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe de France Masculine
00h00Chalon et Strasbourg se qualifient logiquement en quarts, fin de l’épopée tourangelle
G League
00h00Adama Bal score plus du quadruple de sa moyenne de points et bat son record en professionnel
Coupe de France Masculine
00h00Le lien pour regarder gratuitement Tours – Chalon en Coupe de France
Féminines
00h00Mélissa Diawakana en Israël, épisode 2
Betclic ELITE
00h00Sean Armand devrait bien pouvoir rejouer avec Le Portel, flou autour de Bryce Wills
ELITE 2
00h00Une victoire retirée pour Aix-Maurienne, match gagné sur tapis vert pour Quimper ? Premières réponses ce jeudi
Coupe de France Masculine
00h00Le lien pour regarder gratuitement Strasbourg – Cholet en Coupe de France à 19h
NM1
00h00Robertson blessé longue durée, Le Havre recherche un pigiste
Liga Femenina Endesa
00h00Seehia Ridard retourne en Espagne
Betclic ELITE
00h00Les premiers mots d’Éric Bartecheky après son arrivée à Saint-Quentin
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
1 / 0