Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre

Victor Wembanyama continue sa convalescence après l’élongation au mollet gauche qui l’a touché le 14 novembre dernier. La star française des San Antonio Spurs sera encore absente lors du match à domicile face à Memphis, prévu mardi soir. Une absence qui se prolonge mais qui s’accompagne de signaux encourageants.

🚨 Victor Wembanyama reste forfait pour le match de ce mardi face à Memphis. Mais le joueur français fait des progrès et est de retour à l’entraînement individuel. Pas encore de date de retour annoncée à ce jour. — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) December 1, 2025

Une récupération progressive sous haute surveillance

Selon L’Équipe, l’intérieur de 21 ans devrait manquer au minimum les quatre prochains matches de son équipe, portant le total de rencontres manquées à 11 depuis sa blessure. Cependant, « Wemby » montre des signes d’amélioration et a pu reprendre l’entraînement individuel, une étape cruciale dans son processus de guérison.

La franchise texane, réputée pour sa prudence concernant la santé de ses joueurs, souhaite encore préserver son joyau français au moins une semaine supplémentaire. Cette approche précautionneuse vise à éviter toute rechute qui pourrait compromettre la suite de la saison.

Le staff médical des Spurs testera à nouveau le mollet de Wembanyama dans les prochains jours afin de s’assurer d’une guérison complète avant d’envisager son retour à la compétition. L’objectif est de le voir retrouver les parquets lors du quart de finale de NBA Cup face aux Lakers, à Los Angeles, le 10 décembre.

Les Spurs brillent malgré l’absence de leur star

L’absence prolongée de leur franchise player n’a pas entamé la dynamique positive des San Antonio Spurs. L’équipe a démontré une remarquable résilience en engrangeant cinq victoires sur leurs sept dernières sorties. Cette série de bons résultats permet aux Texans de pointer à la cinquième place de la Conférence Ouest après 19 matches, avec un bilan de 13 victoires.

Cette performance collective sans Wembanyama témoigne de la profondeur de l’effectif et de la qualité du travail de Mitch Johnson. Le retour du pivot français, quand il sera pleinement rétabli, ne pourra que renforcer une équipe déjà bien lancée dans cette saison 2025-2026.