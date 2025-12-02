Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre

NBA - Victor Wembanyama progresse dans sa récupération après sa blessure au mollet gauche. Le pivot français des Spurs pourrait faire son retour lors du quart de finale de NBA Cup face aux Lakers le 10 décembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre

Victor Wembanyama a repris l’entraînement individuel

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama continue sa convalescence après l’élongation au mollet gauche qui l’a touché le 14 novembre dernier. La star française des San Antonio Spurs sera encore absente lors du match à domicile face à Memphis, prévu mardi soir. Une absence qui se prolonge mais qui s’accompagne de signaux encourageants.

Une récupération progressive sous haute surveillance

Selon L’Équipe, l’intérieur de 21 ans devrait manquer au minimum les quatre prochains matches de son équipe, portant le total de rencontres manquées à 11 depuis sa blessure. Cependant, « Wemby » montre des signes d’amélioration et a pu reprendre l’entraînement individuel, une étape cruciale dans son processus de guérison.

La franchise texane, réputée pour sa prudence concernant la santé de ses joueurs, souhaite encore préserver son joyau français au moins une semaine supplémentaire. Cette approche précautionneuse vise à éviter toute rechute qui pourrait compromettre la suite de la saison.

Le staff médical des Spurs testera à nouveau le mollet de Wembanyama dans les prochains jours afin de s’assurer d’une guérison complète avant d’envisager son retour à la compétition. L’objectif est de le voir retrouver les parquets lors du quart de finale de NBA Cup face aux Lakers, à Los Angeles, le 10 décembre.

LIRE AUSSI

Les Spurs brillent malgré l’absence de leur star

L’absence prolongée de leur franchise player n’a pas entamé la dynamique positive des San Antonio Spurs. L’équipe a démontré une remarquable résilience en engrangeant cinq victoires sur leurs sept dernières sorties. Cette série de bons résultats permet aux Texans de pointer à la cinquième place de la Conférence Ouest après 19 matches, avec un bilan de 13 victoires.

Cette performance collective sans Wembanyama témoigne de la profondeur de l’effectif et de la qualité du travail de Mitch Johnson. Le retour du pivot français, quand il sera pleinement rétabli, ne pourra que renforcer une équipe déjà bien lancée dans cette saison 2025-2026.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
le_xav
C'est bien pour sa carrière et sa santé d'être tombé dans une franchise qui fait autant attention à ses joueurs. Dommage que ça risque de lui coûter probablement quelques distinctions individuelles.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Illan Piétrus revient en Alsace : un match pas comme les autres à Gries
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
John Roberson devrait continuer l'aventure avec... le HTV jusqu'en 2027 !
ELITE 2
00h00John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu’en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon
Cory Joseph avait encore un rôle correct en NBA avec Orlando la saison passée
Betclic ELITE
00h00Interdit de recrutement en EuroLeague, Monaco pourrait engager un meneur aux 953 matches NBA
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
La Hongrie revient de Belgique avec une nouvelle victoire lors des qualifications pour la Coupe du monde
Coupe du Monde masculine
00h00La Hongrie enchaîne contre la Belgique et prend la tête du groupe des Bleus
À l’étranger
00h00De Tarbes à la Tanzanie : changement de cap pour Mohamed Doumbya
ELITE 2
00h00T.J. Parker débarque à la Chorale de Roanne avec un objectif clair : remonter en Betclic ELITE
Frédéric Fauthoux et Laurent Vila n'ont pas réussi à stopper l’hémorragie dans le dernier quart-temps en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
1 / 0