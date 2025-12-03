Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Les premiers mots d’Éric Bartecheky après son arrivée à Saint-Quentin

Betclic ÉLITE - Nommé entraîneur de Saint-Quentin la semaine dernière, Éric Bartecheky a réservé ses premiers mots de coach du SQBB à l'Aisne Nouvelle et au service communication du club.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les premiers mots d’Éric Bartecheky après son arrivée à Saint-Quentin

Éric Bartecheky anime les entraînements du SQBB depuis le 28 novembre

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

Après plus de 18 mois d’inactivité, Éric Bartecheky est redevenu un coach de basket la semaine dernière, dirigeant sa première séance à Saint-Quentin le vendredi 28 novembre.

Champion de France 2018 avec Le Mans, le technicien champenois replongera dans le bain de la Betclic ÉLITE avec un déplacement périlleux à Paris. La première étape d’une longue route censée mener le SQBB vers le maintien.

LIRE AUSSI

Interrogé par L’Aisne Nouvelle lors de son arrivée, l’ancien entraîneur de l’Élan Béarnais a dévoilé les premiers leviers qu’il comptait actionner pour redonner confiance à l’effectif picard. Éric Bartecheky a notamment expliqué qu’il comptait apporter une forme de rupture.

« Le but n’est pas de faire la même chose ! » 

« On peut s’appuyer sur des choses qui existaient, là je découvre les schémas qui étaient utilisés, il y aura peut-être des choses sur lesquelles on va s’appuyer mais on va aussi mettre des choses qui correspondent à ma philosophie et la façon dont je veux utiliser les joueurs à travers les systèmes, avec ma philosophie défensive. Le but n’est pas de faire la même chose, si on fait appel à moi c’est pour apporter quelque chose de différent. Je vais m’appuyer sur ce que j’ai fait pendant des années. »

Par ailleurs, le nouvel entraîneur axonais s’est également exprimé devant les caméras de son employeur. Le SQBB a publié une vidéo de présentation d’Éric Bartecheky.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
L'opération est lancée !
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Liga Femenina Endesa
00h00Seehia Ridard retourne en Espagne
Betclic ELITE
00h00Les premiers mots d’Éric Bartecheky après son arrivée à Saint-Quentin
EuroLeague
00h00Officiel : Donatas Motiejunas ne reviendra pas à l’AS Monaco
Coupe de France Masculine
00h00Après 50 minutes de combat contre Le Mans, le Stade Rochelais perd Maxence Lemoine
Coupe de France Masculine
00h00John Roberson fête sa prolongation au HTV par deux tirs décisifs contre Dijon !
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne va libérer Willem Brandwijk, essai validé pour Cheikh Sané : « Je voulais revenir en ÉLITE 2 »
Mathéo Leray va rejouer avec Chalon, ce mercredi 3 décembre
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray fait son retour avec l’Élan Chalon ce mercredi en Coupe de France
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
1 / 0