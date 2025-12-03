Les premiers mots d’Éric Bartecheky après son arrivée à Saint-Quentin

Après plus de 18 mois d’inactivité, Éric Bartecheky est redevenu un coach de basket la semaine dernière, dirigeant sa première séance à Saint-Quentin le vendredi 28 novembre.

Champion de France 2018 avec Le Mans, le technicien champenois replongera dans le bain de la Betclic ÉLITE avec un déplacement périlleux à Paris. La première étape d’une longue route censée mener le SQBB vers le maintien.

Interrogé par L’Aisne Nouvelle lors de son arrivée, l’ancien entraîneur de l’Élan Béarnais a dévoilé les premiers leviers qu’il comptait actionner pour redonner confiance à l’effectif picard. Éric Bartecheky a notamment expliqué qu’il comptait apporter une forme de rupture.

« Le but n’est pas de faire la même chose ! »

« On peut s’appuyer sur des choses qui existaient, là je découvre les schémas qui étaient utilisés, il y aura peut-être des choses sur lesquelles on va s’appuyer mais on va aussi mettre des choses qui correspondent à ma philosophie et la façon dont je veux utiliser les joueurs à travers les systèmes, avec ma philosophie défensive. Le but n’est pas de faire la même chose, si on fait appel à moi c’est pour apporter quelque chose de différent. Je vais m’appuyer sur ce que j’ai fait pendant des années. »

Par ailleurs, le nouvel entraîneur axonais s’est également exprimé devant les caméras de son employeur. Le SQBB a publié une vidéo de présentation d’Éric Bartecheky.