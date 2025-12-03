Les premiers mots d’Éric Bartecheky après son arrivée à Saint-Quentin
Éric Bartecheky anime les entraînements du SQBB depuis le 28 novembre
Après plus de 18 mois d’inactivité, Éric Bartecheky est redevenu un coach de basket la semaine dernière, dirigeant sa première séance à Saint-Quentin le vendredi 28 novembre.
Champion de France 2018 avec Le Mans, le technicien champenois replongera dans le bain de la Betclic ÉLITE avec un déplacement périlleux à Paris. La première étape d’une longue route censée mener le SQBB vers le maintien.
Interrogé par L’Aisne Nouvelle lors de son arrivée, l’ancien entraîneur de l’Élan Béarnais a dévoilé les premiers leviers qu’il comptait actionner pour redonner confiance à l’effectif picard. Éric Bartecheky a notamment expliqué qu’il comptait apporter une forme de rupture.
« Le but n’est pas de faire la même chose ! »
« On peut s’appuyer sur des choses qui existaient, là je découvre les schémas qui étaient utilisés, il y aura peut-être des choses sur lesquelles on va s’appuyer mais on va aussi mettre des choses qui correspondent à ma philosophie et la façon dont je veux utiliser les joueurs à travers les systèmes, avec ma philosophie défensive. Le but n’est pas de faire la même chose, si on fait appel à moi c’est pour apporter quelque chose de différent. Je vais m’appuyer sur ce que j’ai fait pendant des années. »
Par ailleurs, le nouvel entraîneur axonais s’est également exprimé devant les caméras de son employeur. Le SQBB a publié une vidéo de présentation d’Éric Bartecheky.
