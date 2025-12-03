Officiel : Donatas Motiejunas ne reviendra pas à l’AS Monaco

Il lui aura donc fallu deux mois pour convaincre ! Prêté jusqu’au 31 décembre 2025 par l’AS Monaco à l’Étoile Rouge, avec une option jusqu’à la fin de saison, Donatas Motiejunas (2,13 m, 35 ans) va bien s’implanter durablement à Belgrade.

Le club serbe a officialisé la prolongation du vétéran lituanien, irréprochable depuis son arrivée sur place début octobre. « Dès son arrivée, par son comportement sur et en dehors du terrain, son leadership dans les moments difficiles et son éthique de travail exemplaire, Motiejunas a démontré qu’il était un véritable renfort pour notre équipe », écrit le Red Star. « Son impact ne se résume pas aux seules statistiques. Il se manifeste par l’impression générale qu’il laisse, et par sa volonté constante d’aider l’Étoile Rouge à atteindre ses objectifs. »

Центар црвено-белих Донатас Мотиејунас остаје у Клубу до краја сезоне. На састанку који је одржан у уторак између председника КК Црвена звезда Меридианбет Жељка Дрчелића и литванског центра, постигнут је договор на обострано задовољство да Донатас настави да носи наш црвено-бели… pic.twitter.com/wboqLfTr6l — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) December 3, 2025

Une décision, entérinée mardi à l’issue d’une réunion, qui signifie donc que Donatas Motiejunas ne reviendra plus à l’AS Monaco, où il était sous contrat jusqu’au 30 juin 2026.

Première signature d’envergure du projet monégasque au moment de l’arrivée en EuroLeague, l’homme aux 278 matchs avec la Roca Team quitte la Principauté avec deux titres de champion de France à son actif, ainsi qu’une Coupe de France, et deux participations au Final Four de l’EuroLeague.

Mis au placard par Vassilis Spanoulis ces derniers mois à Monaco, D-Mo a retrouvé des couleurs à Belgrade, sous l’égide de… Sasa Obradovic, l’entraîneur marquant de son époque monégasque. Avec 8,3 points à 54% et 2,6 rebonds de moyenne, il a parfaitement contribué au renversement de la saison de l’Étoile Rouge, actuelle co-leader de l’EuroLeague.