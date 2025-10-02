Recherche
EuroLeague

Officiel : Monaco prête Donatas Motiejunas pour… trois mois, une bonne affaire sportive et financière

Poussé vers la sortie par l'AS Monaco, Donatas Motiejunas a été prêté pour trois mois à l'Étoile Rouge de Belgrade, avec une option pour la fin de saison. Si tant est qu'il ne revienne pas, c'est donc la première grosse signature monégasque de l'ère EuroLeague qui s'en va...
00h00
Résumé
Écouter
Officiel : Monaco prête Donatas Motiejunas pour… trois mois, une bonne affaire sportive et financière

Depuis le départ de Sasa Obradovic fin 2024, D-Mo avait dégringolé dans la hiérarchie monégasque

Crédit photo : Cécile Thomas

Retour à l’été 2021. L’AS Monaco s’apprête alors à découvrir l’EuroLeague, forte de son sacre en EuroCup. Mike James n’est pas encore arrivé et le premier coup de tonnerre sur le marché des transferts tombe le 17 août avec l’annonce de la signature de Donatas Motiejunas, neuf ans après son départ en NBA.

Il était donc le premier joueur d’envergure à avoir fait confiance au projet monégasque. Mais contrairement à Mike James et Alpha Diallo, les deux derniers survivants de l’ère Mitrovic en 2021, Donatas Motiejunas (2,13 m, 35 ans) ne devrait pas voir la finalité du plan.

Une répartition équitable du salaire
entre Monaco et l’Étoile Rouge ?

Devenu surnuméraire depuis l’arrivée de Daniel Theis en février (16 minutes de jeu en cumulé en EuroLeague, 0 lors des playoffs de Betclic ÉLITE), dans une impasse pour sa dernière année de contrat, le Lituanien a été poussé vers la sortie par l’ASM, qui ne l’a pas qualifié, ni en Betclic ÉLITE ni en EuroLeague.

LIRE AUSSI

La blessure de Jasiel Rivero, victime d’une fracture du métatarse mardi en EuroLeague contre Milan, lui a ouvert une porte de sortie. En moins de 48 heures, l’AS Monaco et l’Étoile Rouge de Belgrade se sont donc entendus sur les modalités d’un prêt, d’une durée inédite dans le monde professionnel : trois mois, soit jusqu’au 1er janvier 2026, avec une option sur la fin de saison !

De quoi permettre à la Roca Team de faire quelques économies, même si le club serbe ne prendra en charge que la moitié du salaire de Motiejunas, estimé à 1,1 million par BasketEurope. Des émoluments obtenus à l’issue d’une âpre négociation en 2024, lorsqu’il avait menacé de partir à Milan, et qui lui assuraient une belle augmentation depuis son premier contrat (780 000 euros). Mais aussi un montant devenu inconsidéré eu égard à son temps de jeu, dérisoire en 2025.

278 matchs, pour trois trophées

Reste qu’avant d’être déclassé, Donatas Motiejunas a été l’une des figures majeures de la montée en puissance monégasque, gendre idéal dans le vestiaire, valeur sûre offensive (toujours aux alentours de 9 points de moyenne en EuroLeague, à plus de 55%), avec des fondamentaux en or, et capable de dire clairement les choses, comme lorsque l’ASM s’était faite éliminer aux portes du Final Four en 2024. « On n’a pas pris beaucoup d’équipes au sérieux, c’est le karma », enrageait-il alors.

S’il ne revient pas à l’issue de son prêt, D-Mo s’arrêtera donc à 278 matchs disputés sous le maillot monégasque, et trois trophées remportés : deux titres de champion de France (2023 et 2024), assortis de la Coupe de France 2023, et d’une sélection dans le deuxième meilleur cinq de Betclic ÉLITE en 2023, l’apogée de son ère monégasque, lorsqu’il disputa également un Final Four d’EuroLeague chez lui, à Kaunas.

Donatas Motiejunas (ici à gauche), double champion de France (photo : Julie Dumélié)

« Donatas est un vrai professionnel », soulignait Sasa Obradovic à l’époque. « Surtout, c’est un grand joueur. Quand il est en rythme, il est très dur à défendre : il peut shooter de loin, il est inarrêtable à l’intérieur, il a un gros QI basket. Au sein d’un groupe, c’est un super coéquipier. C’est aussi le joueur idéal pour un coach. C’est le genre de mec qui va toujours se sacrifier pour l’équipe, c’est bien d’avoir un joueur comme ça. » C’est désormais l’Étoile Rouge qui va en profiter, où il retrouvera son ancien coéquipier Chima Moneke.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

thorir
Hey, ça fait 1,5 M€ d'économies sur 3 mois, L'Equipe Tv et l'ASVEL vont p't'etre commencer à caresser l'espoir de voir la couleur de leur fric
Répondre
(0) J'aime
derniermot- Modifié
Non c'est 1 million annuel n'abuse pas, donc sur trois mois 300 000 euros, et s'ils en paient la moitié, ils économisent 150 000 euros + les charges monegasques quasi imaginaires Ca en dit long sur le delire de l'EL, de tels salaires pour un interet inexistant, Monaco ne remplit meme pas les salles en France
Répondre
(0) J'aime
thorir
Ah oui évidemment, pourquoi j'm'emballe comme ça haha 😅
(0) J'aime
ninolenoir
Triste sortie pour un joueur qui aura largement participé à la progression monégasque... Pas très classe tout ça. J'espère vraiment pour lui qu'il rebondira.
Répondre
(0) J'aime
