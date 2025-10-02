Officiel : Monaco prête Donatas Motiejunas pour… trois mois, une bonne affaire sportive et financière

Retour à l’été 2021. L’AS Monaco s’apprête alors à découvrir l’EuroLeague, forte de son sacre en EuroCup. Mike James n’est pas encore arrivé et le premier coup de tonnerre sur le marché des transferts tombe le 17 août avec l’annonce de la signature de Donatas Motiejunas, neuf ans après son départ en NBA.

Il était donc le premier joueur d’envergure à avoir fait confiance au projet monégasque. Mais contrairement à Mike James et Alpha Diallo, les deux derniers survivants de l’ère Mitrovic en 2021, Donatas Motiejunas (2,13 m, 35 ans) ne devrait pas voir la finalité du plan.

Une répartition équitable du salaire

entre Monaco et l’Étoile Rouge ?

Devenu surnuméraire depuis l’arrivée de Daniel Theis en février (16 minutes de jeu en cumulé en EuroLeague, 0 lors des playoffs de Betclic ÉLITE), dans une impasse pour sa dernière année de contrat, le Lituanien a été poussé vers la sortie par l’ASM, qui ne l’a pas qualifié, ni en Betclic ÉLITE ni en EuroLeague.

La blessure de Jasiel Rivero, victime d’une fracture du métatarse mardi en EuroLeague contre Milan, lui a ouvert une porte de sortie. En moins de 48 heures, l’AS Monaco et l’Étoile Rouge de Belgrade se sont donc entendus sur les modalités d’un prêt, d’une durée inédite dans le monde professionnel : trois mois, soit jusqu’au 1er janvier 2026, avec une option sur la fin de saison !

✍️ L'AS Monaco annonce le départ de Donatas Motiejunas à l'Étoile Rouge de Belgrade 🔴⚪️ Un prêt d'une durée de trois mois avec une option jusqu'à la fin de la saison ➕️ Bonne chance DMo ! 👊🇲🇨#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/0tqBTavVUy — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 2, 2025

De quoi permettre à la Roca Team de faire quelques économies, même si le club serbe ne prendra en charge que la moitié du salaire de Motiejunas, estimé à 1,1 million par BasketEurope. Des émoluments obtenus à l’issue d’une âpre négociation en 2024, lorsqu’il avait menacé de partir à Milan, et qui lui assuraient une belle augmentation depuis son premier contrat (780 000 euros). Mais aussi un montant devenu inconsidéré eu égard à son temps de jeu, dérisoire en 2025.

278 matchs, pour trois trophées

Reste qu’avant d’être déclassé, Donatas Motiejunas a été l’une des figures majeures de la montée en puissance monégasque, gendre idéal dans le vestiaire, valeur sûre offensive (toujours aux alentours de 9 points de moyenne en EuroLeague, à plus de 55%), avec des fondamentaux en or, et capable de dire clairement les choses, comme lorsque l’ASM s’était faite éliminer aux portes du Final Four en 2024. « On n’a pas pris beaucoup d’équipes au sérieux, c’est le karma », enrageait-il alors.

S’il ne revient pas à l’issue de son prêt, D-Mo s’arrêtera donc à 278 matchs disputés sous le maillot monégasque, et trois trophées remportés : deux titres de champion de France (2023 et 2024), assortis de la Coupe de France 2023, et d’une sélection dans le deuxième meilleur cinq de Betclic ÉLITE en 2023, l’apogée de son ère monégasque, lorsqu’il disputa également un Final Four d’EuroLeague chez lui, à Kaunas.

« Donatas est un vrai professionnel », soulignait Sasa Obradovic à l’époque. « Surtout, c’est un grand joueur. Quand il est en rythme, il est très dur à défendre : il peut shooter de loin, il est inarrêtable à l’intérieur, il a un gros QI basket. Au sein d’un groupe, c’est un super coéquipier. C’est aussi le joueur idéal pour un coach. C’est le genre de mec qui va toujours se sacrifier pour l’équipe, c’est bien d’avoir un joueur comme ça. » C’est désormais l’Étoile Rouge qui va en profiter, où il retrouvera son ancien coéquipier Chima Moneke.