« Si vous pensez que nous en savons plus… » : Le capitaine du Partizan Belgrade s’adresse aux fans après le départ de Željko Obradović

A situation exceptionnelle, scène tout aussi exceptionnelle. Samedi 29 novembre, les supporters du Partizan Belgrade se sont rassemblés devant l’Arena pour exprimer leur mécontentement suite au départ confirmé de Željko Obradović.

Face à la tension grandissante, le capitaine Vanja Marinkovic est sorti de l’arène pour s’adresser directement aux fans et tenter de calmer la situation. Accompagné de ses coéquipiers Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Mario Nakić et Mitar Bošnjaković, ainsi que de l’entraîneur assistant Predrag Zimonjić, Marinkovic a livré un discours empreint d’émotion.

Vanja Marinković je izašao pred medije i navijače ispred Beogradske arene 🗣️ #kkp #kkpartizan pic.twitter.com/nNHMHYW718 — Mozzart Sport (@MozzartSport) November 29, 2025

« Peut-être que vous en savez plus que nous… »

« Vous savez de quel côté nous sommes », a d’abord tenu à préciser Marinkovic. « Nous sommes ici pour ce blason que nous aimons tous plus que tout au monde. Nous sommes ici par amour et pour aucune autre raison, et nous resterons ici. Nous étions déjà là quand cela allait, nous serons là pour traverser ça ensemble aussi. Nous nous battrons pour le Partizan ! »

Le joueur de 25 ans a également reconnu l’impuissance de l’équipe face à la situation : « Quoi qu’il se passe, nous ne pouvons pas beaucoup influencer. Nous avons appelé, nous avons essayé, et nous essayons encore. Ce qui compte le plus, c’est que nous sortirons de là où, donnerons notre sang, tout ce que nous pouvons. Si vous pensez que nous en savons plus, nous n’en savons pas plus – croyez-moi, nous n’en savons pas plus. Peut-être que vous en savez plus que nous », a-t-il même déploré.

Alors que la crise s’annonce plus profonde et inattendue que « prévue », le Partizan Belgrade doit maintenant se concentrer sur son prochain match d’EuroLeague contre le Bayern Munich jeudi, dans le cadre de la 14ème journée. Ce ne sera pas une mince affaire, au cœur d’une période d’incertitude sans précédent.