Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

« Si vous pensez que nous en savons plus… » : Le capitaine du Partizan Belgrade s’adresse aux fans après le départ de Željko Obradović

EUROLEAGUE - Capitaine du Partizan Belgrade, Vanja Marinkovic a tenté de calmer les supporters rassemblés devant la Belgrade Arena pour protester contre le départ de l'entraîneur légendaire Željko Obradović.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Si vous pensez que nous en savons plus… » : Le capitaine du Partizan Belgrade s’adresse aux fans après le départ de Željko Obradović

Le capitaine de Partizan Belgrade a appelé à l’apaisement des supporters après le départ d’Obradović, pointant son impuissance dans la situation.

Crédit photo : Julie Dumélié

A situation exceptionnelle, scène tout aussi exceptionnelle. Samedi 29 novembre, les supporters du Partizan Belgrade se sont rassemblés devant l’Arena pour exprimer leur mécontentement suite au départ confirmé de Željko Obradović.

Face à la tension grandissante, le capitaine Vanja Marinkovic est sorti de l’arène pour s’adresser directement aux fans et tenter de calmer la situation. Accompagné de ses coéquipiers Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Mario Nakić et Mitar Bošnjaković, ainsi que de l’entraîneur assistant Predrag Zimonjić, Marinkovic a livré un discours empreint d’émotion.

LIRE AUSSI

« Peut-être que vous en savez plus que nous… »

« Vous savez de quel côté nous sommes », a d’abord tenu à préciser Marinkovic. « Nous sommes ici pour ce blason que nous aimons tous plus que tout au monde. Nous sommes ici par amour et pour aucune autre raison, et nous resterons ici. Nous étions déjà là quand cela allait, nous serons là pour traverser ça ensemble aussi. Nous nous battrons pour le Partizan ! »

Le joueur de 25 ans a également reconnu l’impuissance de l’équipe face à la situation : « Quoi qu’il se passe, nous ne pouvons pas beaucoup influencer. Nous avons appelé, nous avons essayé, et nous essayons encore. Ce qui compte le plus, c’est que nous sortirons de là où, donnerons notre sang, tout ce que nous pouvons. Si vous pensez que nous en savons plus, nous n’en savons pas plus – croyez-moi, nous n’en savons pas plus. Peut-être que vous en savez plus que nous », a-t-il même déploré.

Alors que la crise s’annonce plus profonde et inattendue que « prévue », le Partizan Belgrade doit maintenant se concentrer sur son prochain match d’EuroLeague contre le Bayern Munich jeudi, dans le cadre de la 14ème journée. Ce ne sera pas une mince affaire, au cœur d’une période d’incertitude sans précédent.

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00« Si vous pensez que nous en savons plus… » : Le capitaine du Partizan Belgrade s’adresse aux fans après le départ de Željko Obradović
G League
00h00Olivier Sarr omniprésent avec le leader de G-League face à Nolan Traoré !
Alex Mumbru a recoaché l'Allemagne vendredi contre Israël
EuroLeague
00h00Alex Mumbrú de retour sur le banc allemand après sa maladie
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
EuroLeague
00h00La démission de Željko Obradović est « la plus lourde défaite de l’histoire du Partizan Belgrade » selon une légende du club
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau reste invaincu à domicile, quatre victoires à la suite pour les Flammes, Toulouse n’y arrive toujours pas…
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
LBWL
00h00L’ASVEL Féminin fait tomber Villeneuve-d’Ascq au Palacium !
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie a accepté « le bon rôle dans la bonne équipe » à Nancy
Qualif' Coupe du Monde
00h00Sans Alpha Diallo mais avec un grand Shannon Evans, la Guinée dispose du Nigéria
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
1 / 0