Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »

Le patron de l'EuroLeague Paulius Motiejunas s'est exprimé sur les tensions entre l'entité européenne et la NBA, qui prévoit de s'implanter en Europe d'ici peu. Dans une interview accordée à Sport24, Motiejunas a prôné la collaboration plutôt que la domination d'une entité sur l'autre, tout en faisant un pas vers ses opposants européens.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »

Le parton de l’EuroLeague Paulius Motiejunas veut adoucir ses relations avec la NBA mais aussi avec ses opposants en Europe.

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Ce qu’on voit, c’est qu’ils arrivent avec un modèle économique et prétendent réinventer le basket, ce qui nous semble un peu irrespectueux. » Le patron de l’EuroLeague Paulius Motiejunas n’a pas maché ses mots à propos de ses homologues américains de la NBA, qui souhaitent investir l’Europe d’ici 2027.

LIRE AUSSI

Dans une interview accordée à Sport24, Paulius Motiejunas a pointé du doigt l’approche irrespectueuse de la NBA vis-à-vis de son entreprise, l’EuroLeague. « Nous sommes là depuis 25 ans… On construit le basket, on a des fans déchaînés, des équipes incroyables et un business qui s’est bâti autour », avance-t-il, offusqué.

Malgré ces tensions non dissimulées, Motiejunas invite ses homologues au dialogue : « On est ouverts, on est prêts à discuter, mais dans un esprit de collaboration, pas de domination ». Il prévient que l’approche américaine ne serait pour l’heure pas la bonne pour que ces discussions soient entamées.

« Mark Tatum [directeur général adjoint de la NBA, ndlr.] dit qu’ils veulent dominer les marchés – européen, asiatique, etc. – c’est très difficile de participer aux discussions, car nous avons le meilleur produit, les meilleures équipes ».

LIRE AUSSI

« La santé des joueurs est notre priorité absolue »

Le patron du basket européen de clubs a par ailleurs fait un pas vers ceux qui le critiquent en Europe, alors que de nombreuses fédérations commencent à se positionner en faveur de la NBA Europe. C’est notamment le cas du président de la fédération Turque, qui a récemment évoqué « l’ego démesuré de l’EuroLeague qui a toujours, inévitablement, nui au basket-ball européen ».

Alors que de nombreux internationaux ne peuvent se rendre en sélection, Motiejunas a insisté sur le fait que la santé des joueurs restaient une priorité absolue de l’entreprise, entravant certaines évolutions. « Nous pourrions jouer davantage de matchs, mais la santé des joueurs est notre priorité absolue. Nous aimerions rendre le calendrier un peu moins compressé », explore-t-il, sans balayer le projet d’un élargissement de la compétition à 22 voire 24 équipes…

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
vince_93- Modifié
C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la Charité. On lui souhaite autant d'ouverture d'esprit et de dialogue constructif de la part de la NBA que lui et sa crèmerie ont pu montrer avec la FIBA sur la décennie passée. Même si je ne suis, d'emblée, pas convaincu par ce qui se profile avec la NBA Europe. Et quel faux derche quand il parle de la santé des joueurs. Chez ECA, la priorité absolue se situe bien plutôt au niveau du portefeuille.
Répondre
(2) J'aime
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau reste invaincu à domicile, quatre victoires à la suite pour les Flammes, Toulouse n’y arrive toujours pas…
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
LBWL
00h00L’ASVEL Féminin fait tomber Villeneuve-d’Ascq au Palacium !
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie a accepté « le bon rôle dans la bonne équipe » à Nancy
Qualif' Coupe du Monde
00h00Sans Alpha Diallo mais avec un grand Shannon Evans, la Guinée dispose du Nigéria
EuroLeague
00h00OFFICIEL : Željko Obradović quitte définitivement le Partizan Belgrade !
EuroCup Féminine
00h00Marine Debaut, rookie en Coupe d’Europe à 31 ans : « ça a pris du temps, mais j’ai appris en LF2 »
EuroLeague
00h00Deux matchs en moins de 24 heures entre Barcelone et Tbilissi : l’incroyable marathon de Tornike Shengelia !
EuroLeague
00h00L’avenir de Željko Obradović reste dans le flou au Partizan Belgrade…
Qualif' Coupe du Monde
00h00Pour sa première à la tête de la Belgique, Julien Mahé dresse de nombreux points positifs
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
1 / 0