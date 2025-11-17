La Fédération Italienne se réjouit de l’arrivée de NBA Europe, « une nouvelle ligue bénéfique »

Le projet NBA Europe prend forme, pour le plus grand plaisir de Gianni Petrucci, le président de la Fédération italienne de basket (FIP). Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le dirigeant de 80 ans a affirmé son soutien à l’implantation de la Ligue nord-américaine en Europe, confirmant également la création d’une franchise basée à Rome.

NBA Europe, une « opportunité » pour la Fédération Italienne

Dithyrambique, Petrucci assure que cette « nouvelle ligue sera bénéfique pour le système, en apportant des ressources et du divertissement ». Le président italien souligne un aspect important de cette compétition : « L’accord précise également que les clubs inscrits doivent participer à leurs championnats nationaux respectifs ». De quoi marquer une différence avec l’EuroLeague dont les rapports très froids avec la FIBA ont posé de nombreux soucis, notamment lors des fenêtres internationales.

Un conflit FIBA / EuroLeague que Petrucci déplore : « C’est une organisation privée. Et pour être honnête, elle ne nous donne même pas ses joueurs pendant les fenêtres FIBA. » Le dirigeant voit en NBA Europe « précisément l’opportunité d’augmenter la compétitivité et d’élargir le vivier de talents. »

Concernant la participation italienne, où deux villes de la Botte ont été officialisées comme hôtes permanents, Petrucci a levé le voile sur les ambitions romaines. « Rome ne sera pas laissée de côté. Il y a une option très concrète liée à un entrepreneur fortuné », a-t-il confirmé. Le lancement de NBA Europe est programmé pour le début de la saison 2027-2028. Certains éléments, comme la construction d’une franchise dans la capitale italienne, sont encore aujourd’hui flous.