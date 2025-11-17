Recherche
NBA

La Fédération Italienne se réjouit de l’arrivée de NBA Europe, « une nouvelle ligue bénéfique »

NBA EUROPE - Gianni Petrucci, président de la Fédération italienne de basket, a confirmé la participation d'une équipe romaine au lancement de NBA Europe prévu pour la saison 2027-2028. Il voit en ce projet une véritable opportunité, dont ses instances ne pourront tirer que du "bénéfice".
|
00h00
Résumé
Écouter
La Fédération Italienne se réjouit de l’arrivée de NBA Europe, « une nouvelle ligue bénéfique »

La Fédération Italienne de Basket a apporté son soutien au projet NBA Europe, par la voix de son président.

Crédit photo : Julie Dumélié

Le projet NBA Europe prend forme, pour le plus grand plaisir de Gianni Petrucci, le président de la Fédération italienne de basket (FIP). Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le dirigeant de 80 ans a affirmé son soutien à l’implantation de la Ligue nord-américaine en Europe, confirmant également la création d’une franchise basée à Rome.

LIRE AUSSI
Le directeur général du projet de NBA Europe a confirmé deux franchises françaises parmi les douze équipes permanentes du championnat.
Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France – BeBasket
Rédaction

NBA Europe, une « opportunité » pour la Fédération Italienne

Dithyrambique, Petrucci assure que cette « nouvelle ligue sera bénéfique pour le système, en apportant des ressources et du divertissement ». Le président italien souligne un aspect important de cette compétition : « L’accord précise également que les clubs inscrits doivent participer à leurs championnats nationaux respectifs ». De quoi marquer une différence avec l’EuroLeague dont les rapports très froids avec la FIBA ont posé de nombreux soucis, notamment lors des fenêtres internationales.

Un conflit FIBA / EuroLeague que Petrucci déplore : « C’est une organisation privée. Et pour être honnête, elle ne nous donne même pas ses joueurs pendant les fenêtres FIBA. » Le dirigeant voit en NBA Europe « précisément l’opportunité d’augmenter la compétitivité et d’élargir le vivier de talents. »

LIRE AUSSI
Le coach de Partizan Belgrade a dénoncé le projet NBA Europe et l'absence de Belgrade parmi les 12 villes sélectionnées de manière permanente.
Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! » – BeBasket
Rédaction

Concernant la participation italienne, où deux villes de la Botte ont été officialisées comme hôtes permanents, Petrucci a levé le voile sur les ambitions romaines. « Rome ne sera pas laissée de côté. Il y a une option très concrète liée à un entrepreneur fortuné », a-t-il confirmé. Le lancement de NBA Europe est programmé pour le début de la saison 2027-2028. Certains éléments, comme la construction d’une franchise dans la capitale italienne, sont encore aujourd’hui flous.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
olitel
Personne n'en veut de cette daube de basket NBA sans défense et tout pour l'attaque
Répondre
(4) J'aime
beetlejuice53
Pour les concours de tirs à trois points, y’a déjà le All Star Game !!!
Répondre
(2) J'aime
viking92- Modifié
Tu peux, personnellement, ne pas en vouloir et faudrait faire une étude auprès des acteurs du basket pour avoir plus de billes mais dire que personne n'en veut est une belle fake news. Cet article dit le contraire, certains clubs d'EL semblent vouloir basculer en NBA Europe, certaines villes veulent une franchise, certains se plaignent de ne pas en être donc ca veut dire qu'ils souhaiteraient en être, ... Ca semble faire pas mal de monde intéressé, à minima.
Répondre
(0) J'aime
cevisa
"augmenter la compétitivité et élargir le vivier de talents". Ah parce que la nba Europe va faire apparaître des talents de nul part ? Ils vont pas plutôt prendre les talents des autres équipes qui sont déjà dans nos ligues européennes ? Quand à la compétitivité, je ne pense pas que faire venir les clubs les plus riches du monde dans nos championnat nationaux de basket va réellement créer une compétitivité équilibrée
Répondre
(4) J'aime
