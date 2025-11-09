Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »

Le coach du Partizan Belgrade Zeljko Obradovic a dénoncé le projet NBA Europe et l'absence de Belgrade parmi les 12 villes sélectionnées, critiquant la démarche des instances américaines dans le fait de s'intéresser au marché européen.
|
00h00
Résumé
Écouter
Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »

Zeljko Obradovic n’a pas digéré l’absence de Belgrade du projet de NBA Europe.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Zeljko Obradovic n’a pas mâché ses mots concernant le projet NBA Europe après la défaite de Partizan Belgrade face à l’Olympiakos au Pirée. Le coach serbe, figure emblématique du basketball européen, a vertement critiqué l’initiative américaine et l’exclusion notable de Belgrade de la liste des 12 villes hôtes officialisées.

« Ce qu’ils ont là-bas n’est peut-être pas suffisant »

« Je ne sais rien à ce sujet. Je ne suis pas tant les médias… Je n’ai pas le temps pour ça », a déclaré Obradovic après la rencontre. « La NBA est une grande compétition. Probablement que pour eux, ce qu’ils ont là-bas n’est pas suffisant. Ils veulent venir ici. Si tous ceux qui aiment le basketball européen sont capables de s’unir pour nous protéger, essayons de le faire. »

L’entraîneur de Partizan a particulièrement pointé du doigt le manque d’unité et de transparence des clubs d’EuroLeague face à cette expansion. « Le problème est que toutes les personnes doivent être honnêtes et parler de ce qu’elles veulent vraiment faire. Ne pas aller dans le dos [des autres] et décider d’aller là-bas ‘au cas où ça arrive’, etcetera. C’est une grande honte si vous me demandez. »

LIRE AUSSI
Le directeur général du projet de NBA Europe a confirmé deux franchises françaises parmi les douze équipes permanentes du championnat.
Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France – BeBasket
Rédaction

L’absence de Belgrade dans ce projet constitue un point particulièrement sensible et incompréhensible pour Obradovic. « Que dire à propos de Belgrade ? Dans la ville, il y a deux clubs d’EuroLeague en ce moment. À chaque match, il y a plus de 20 000 personnes », a-t-il souligné. « Au moins, nous espérons qu’ils continueront à être en EuroLeague », a-t-il ironiquement conclu.

Cette sortie médiatique d’Obradovic ne risque pas d’apaiser le contexte de tensions croissantes autour de l’avenir du basketball européen, entre les ambitions expansionnistes de la NBA et les enjeux de gouvernance de l’EuroLeague. Le coach de Partizan appelle clairement à une résistance unie du basketball européen face aux appétits américains.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
La ville qui pue le plus le basket au monde, n’est donc pas invitée à la kermesse yankee… dont acte.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00La « très bonne version » de la SIG Strasbourg de Janis Gailitis a battu Le Mans
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Double-double XXL pour Wembanyama, Risacher brille face aux Lakers, Sarr et Batum s’illustrent dans la défaite
Mehdi Chalah reste le directeur général de Denain
ELITE 2
00h00Crise apaisée à Denain : Gilles Guinet prend la présidence, Mehdi Chalah reste directeur général
All-Star Game Basket fauteuil
Basket fauteuil
00h00Première édition du All-Star Game de Basket Fauteuil : le spectacle s’installe à Bobigny
Paris reçoit Limoges ce dimanche en clôture de la 7e journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Paris – Limoges : comment regarder le match en direct et gratuitement ?
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes Montpellier se reprend à Charnay, Villeneuve-d’Ascq retrouve le podium, la série noire continue pour Toulouse…
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
Betclic ELITE
00h00Portée par ses intérieurs, l’ASVEL vient à bout de Gravelines et retrouve la tête du championnat
EasyCredit BBL
00h0012e revers consécutif pour Zacharie Perrin et Hambourg, toujours sans victoire
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
1 / 0