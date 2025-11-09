Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »

Zeljko Obradovic n’a pas mâché ses mots concernant le projet NBA Europe après la défaite de Partizan Belgrade face à l’Olympiakos au Pirée. Le coach serbe, figure emblématique du basketball européen, a vertement critiqué l’initiative américaine et l’exclusion notable de Belgrade de la liste des 12 villes hôtes officialisées.

Asked Zeljko Obradovic about Belgrade, one of the most important basketball capitals in the world, not being mentioned among the cities projected to have guaranteed spots in NBA Europe. His answer: pic.twitter.com/fVbQ9Xnduv — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) November 7, 2025

« Ce qu’ils ont là-bas n’est peut-être pas suffisant »

« Je ne sais rien à ce sujet. Je ne suis pas tant les médias… Je n’ai pas le temps pour ça », a déclaré Obradovic après la rencontre. « La NBA est une grande compétition. Probablement que pour eux, ce qu’ils ont là-bas n’est pas suffisant. Ils veulent venir ici. Si tous ceux qui aiment le basketball européen sont capables de s’unir pour nous protéger, essayons de le faire. »

L’entraîneur de Partizan a particulièrement pointé du doigt le manque d’unité et de transparence des clubs d’EuroLeague face à cette expansion. « Le problème est que toutes les personnes doivent être honnêtes et parler de ce qu’elles veulent vraiment faire. Ne pas aller dans le dos [des autres] et décider d’aller là-bas ‘au cas où ça arrive’, etcetera. C’est une grande honte si vous me demandez. »

L’absence de Belgrade dans ce projet constitue un point particulièrement sensible et incompréhensible pour Obradovic. « Que dire à propos de Belgrade ? Dans la ville, il y a deux clubs d’EuroLeague en ce moment. À chaque match, il y a plus de 20 000 personnes », a-t-il souligné. « Au moins, nous espérons qu’ils continueront à être en EuroLeague », a-t-il ironiquement conclu.

Cette sortie médiatique d’Obradovic ne risque pas d’apaiser le contexte de tensions croissantes autour de l’avenir du basketball européen, entre les ambitions expansionnistes de la NBA et les enjeux de gouvernance de l’EuroLeague. Le coach de Partizan appelle clairement à une résistance unie du basketball européen face aux appétits américains.