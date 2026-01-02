Recherche
NBA

San Antonio respire : des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama

NBA - Après une belle frayeur lors de la victoire face aux Knicks pour la Saint-Sylvestre, l'IRM passée par le prodige français n'a révélé aucune lésion sérieuse. Si la prudence reste de mise avec un forfait annoncé pour le prochain match, l'essentiel est préservé pour "Wemby".
|
00h00
Résumé
Écouter
San Antonio respire : des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama

Les Spurs peuvent souffler : rien de grave pour Victor Wembanyama

Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images

Le scénario aurait pu gâcher le passage à la nouvelle année. Mercredi 31 décembre, alors qu’il restait 11 minutes à jouer dans un match sous haute tension face aux Knicks (victoire 134-132), Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) est mal retombé après un saut. Sa jambe gauche s’est tendue brutalement lors de l’appui, provoquant une hyperextension du genou.

Après un passage aux vestiaires, le Français était revenu sur le banc pour soutenir ses coéquipiers, avant de se montrer très serein face aux journalistes : « Je me sens bien. C’est juste un peu douloureux. J’étais d’ailleurs très près de vouloir retourner sur le terrain, mais le staff médical m’a retenu ».

Un bilan médical rassurant

Les examens complémentaires étaient attendus avec impatience par tout le Texas. L’IRM passée ce jeudi 1er janvier est formelle : aucune lésion ligamentaire n’est à déplorer. La franchise parle d’une simple « douleur » et a décidé de privilégier des soins supplémentaires pour stabiliser l’articulation.

Par mesure de précaution, Victor est donc forfait pour le déplacement à Indiana (prévu cette nuit à 1h, heure française). Sa présence pour la réception de Portland le lendemain demeure, elle aussi, très incertaine.

PROFIL JOUEUR
Victor WEMBANYAMA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 224 cm
Âge: 21 ans (04/01/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
24
#23
REB
11,5
#4
PD
3,3
#96

Une saison rythmée par la prudence

Ce forfait face aux Pacers sera le 13ème de la saison pour le pivot tricolore. Ce chiffre rappelle que le staff des Spurs ne prend aucun risque avec son joyau, surtout après sa blessure au mollet qui l’avait écarté des parquets pendant près d’un mois entre la mi-novembre et la mi-décembre.

Depuis son retour le 13 décembre dernier face à OKC, Wembanyama retrouvait progressivement son rythme et un temps de jeu conséquent. Si ce léger contretemps freine sa montée en puissance, il ne semble en aucun cas remettre en question sa participation pour la suite de la compétition. Un soulagement immense pour les Spurs, qui ont prouvé par le passé qu’ils savaient se mobiliser en son absence, mais qui préfèrent largement compter sur leur tour de contrôle.

flavor_flav
on attend tellement de lui qu'on oublie qu'il est encore jeune, qu'il a un corps hors norme et que le jeu NBA fait de vitesse est très intense. le préserver et limiter ses minutes semble indispensable pour le moment
