Alpha Diallo élu sportif azuréen de l’année : une reconnaissance populaire pour le pilier de la Roca Team

Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans) continue de marquer l’histoire de l’AS Monaco Basket. Déjà incontournable sur le parquet, l’ailier américano-guinéen a cette fois été distingué par le public, en étant élu sportif azuréen de l’année par les lecteurs de Nice-Matin. Une récompense qui illustre autant son impact sportif que l’attachement populaire autour de la Roca Team.

Une victoire issue du vote des lecteurs

Pendant une dizaine de jours, les lecteurs du quotidien azuréen ont pu voter parmi dix sportifs issus de neuf disciplines différentes, tous originaires des Alpes-Maritimes, de Monaco ou représentants d’un club local. Comme en 2024, le basket s’est imposé. Après Mike James l’an dernier, c’est Alpha Diallo qui prend le relais au sommet du classement, avec plus de 42 % des suffrages.

Longtemps devancé par le vététiste Luca Martin, auteur d’une saison remarquée en Elite, l’ailier monégasque a finalement fait la différence. Il devance également le tennisman Valentin Vacherot, sacré à Shanghai à l’automne, dans un podium très éclectique.

Cinquième saison à Monaco, symbole de continuité

Arrivé sur le Rocher en 2021 dans une relative discrétion, Alpha Diallo dispute aujourd’hui sa cinquième saison sous le maillot de l’AS Monaco Basket. Il est, avec Mike James, le joueur le plus ancien de l’effectif actuel. Une longévité rare à ce niveau, qui a contribué à forger son statut au sein du club comme auprès des supporters.

Joint par Nice-Matin à quelques heures du match d’EuroLeague gagné à Barcelone, il a tenu à associer cette distinction au collectif : « J’apprécie énormément ce trophée, je remercie les fans. Ça me fait très plaisir et ça montre une nouvelle fois que la Roca Team est dans le cœur de beaucoup de monde », a-t-il confié au quotidien régional.

Un soldat polyvalent et décisif

Discret en dehors du terrain, Alpha Diallo se transforme dès qu’il enfile le maillot rouge et blanc. Capable d’évoluer sur plusieurs postes, précieux des deux côtés du terrain, il incarne le joueur de devoir par excellence. Lors du dernier Final Four d’EuroLeague, il a pourtant su endosser un rôle de premier plan, terminant meilleur marqueur de la finale avec 19 points, après une demi-finale référence face à l’Olympiakos.

Son influence ne se limite pas à Monaco. International guinéen, il a également porté sa sélection lors de l’AfroBasket, avec plus de 23 points de moyenne sur la compétition, confirmant son statut de leader polyvalent et fiable.

Une récompense collective avant tout

Alpha Diallo l’a rappelé : ce trophée dépasse sa seule personne. « Ce trophée des lecteurs est aussi celui de tous mes équipiers, on forme un noyau très soudé », a-t-il expliqué, toujours dans les colonnes de Nice-Matin. Fidélité, constance et engagement expliquent aussi l’attachement du public monégasque à son numéro 11.

Finaliste malheureux de l’EuroLeague et de Betclic ELITE la saison passée, battu respectivement par le Fenerbahçe et le Paris Basketball, l’AS Monaco Basket nourrit encore de grandes ambitions pour la suite de la saison 2025-2026, malgré des complications en coulisses. « Avec les gars, on va encore tout donner pour aller chercher un nouveau Final Four », a conclu Diallo. Un discours à l’image de son parcours : sobre, collectif et tourné vers la performance.