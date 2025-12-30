Recherche
EuroLeague

Monaco remporte un choc dénaturé par les absences contre Barcelone

EuroLeague - Le choc entre Barcelone (4e) et Monaco (6e) a tourné court en la faveur des Monégasques, au vu de plusieurs absences de leaders chez les Barcelonais. Mais la Roca Team a tout de même livré une prestation très convaincante pour le dernier match de l'année.
00h00
Monaco remporte un choc dénaturé par les absences contre Barcelone

Nouvelle victoire convaincante de Monaco sur la scène européenne

L’AS Monaco termine aussi l’année 2025 par une victoire, la troisième d’affilée en EuroLeague et la cinquième toutes compétitions confondues. Sur le papier, le déplacement au Palau Blaugrana, où le FC Barcelone n’a perdu que deux fois cette saison en coupe d’Europe, n’était pourtant pas aisé. C’était même un choc entre le 4e et le 6e de l’EuroLeague. Mais une donnée arrangeait forcément les Monégasques : les absences barcelonaises. Avec Tornike Shengelia et Will Clyburn, deux des trois meilleurs marqueurs de l’équipe étaient sur la touche, à quoi on peut ajouter Jan Vesely.

Journée 19

Mais le FC Barcelone reste une équipe dangereuse. La Roca Team ne devait pas commettre la même erreur que leurs voisins parisiens, défaits plus tôt dans le mois par la même équipe avec des absences similaires. Ce match avait aussi une saveur particulière pour deux joueurs : Nikola Mirotic qui retrouvait son ancien club, et Mike James son ancien coach Xavi Pascual (qui a été éjecté), avec qui il a échangé une accolade avant la rencontre.

Hasard ou non, les deux ex-NBAers terminent parmi les meilleurs marqueurs (19 pour James, 13 pour Mirotic). Les Monégasques n’ont jamais été inquiétés, gardant une avance d’une dizaine de points pendant tout le match. Cette victoire convaincante leur permet de revenir à égalité de bilan avec leurs adversaires du soir, toujours dans le Top 6.

Mike JAMES
Mike JAMES
19
PTS
4
REB
5
PDE
FCB
74 90
ASM

Une défense de haut niveau

Sans Shengelia et Clyburn, le troisième gros marqueur Kevin Punter a forcément été ciblé par la défense monégasque. Sachant que cette dernière a largement les armes pour le faire. Alors qu’il avait marqué 21 points contre Paris le 16 décembre et… 43 trois jours plus tard contre Baskonia, le New-Yorkais n’a marqué que 8 petits points ce soir, à… 2/12 aux tirs avec 3 turnovers. De quoi satisfaire le coach Vassilis Spanoulis : « On a été incroyables en défense, les gars étaient très concentrés pour respecter le plan de jeu pendant 40 minutes. », qui a souligné le sérieux de ses joueurs à peine deux jours après le All-Star Game en France.

Dario BRIZUELA
Dario BRIZUELA
25
PTS
1
REB
0
PDE
FCB
74 90
ASM

Si Dario Brizuela a pris le relais de Punter au niveau du scoring (25 points ce soir), l’arrière espagnol était déjà dépité à la mi-temps : « On doit être meilleurs en attaque, en défense, au rebond… Absolument partout. » Son équipe a bien tenté de revenir, avec quelques runs comme celui en fin de première période marqué par un énorme dunk de Miles Norris (14 points), ou celui dans le dernier quart-temps. Mais à chaque fois, les Monégasques ont résisté, grâce notamment au match référence de Kevarrius Hayes (15 points, 5 rebonds, 2 contres pour 24 d’évaluation) cette saison.

Kevarrius HAYES
Kevarrius HAYES
15
PTS
5
REB
1
PDE
FCB
74 90
ASM

L’écart n’est donc jamais descendu en-dessous des 10 points. Les Monégasques ont su rester solides. À l’issue de cette année 2025 et de cette phase aller de l’EuroLeague version 2025/26, le coach Spanoulis a livré un rapide bilan, toujours auprès de l’EuroLeague TV : « Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, de la part de beaucoup d’équipes. C’est une très longue saison, quelque chose qu’on n’a jamais vu auparavant, avec tellement de matchs. On essaye de s’y habituer. Il faut qu’on soit plus réguliers lors de la phase retour. » Après 19 matchs, Monaco se place en 5e position.

 

 

 

 

 

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
