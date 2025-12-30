Recherche
ELITE 2

À Rouen, Sylvain Delorme prend du recul : un changement de banc se profile au RMB

ELITE 2 - Alors qu’un mouvement était attendu sur un banc normand pendant la trêve d’ELITE 2, c’est finalement au Rouen Métropole Basket que la situation pourrait évoluer, avec une prise de recul de Sylvain Delorme et une possible promotion interne.
|
00h00
Résumé
Écouter
À Rouen, Sylvain Delorme prend du recul : un changement de banc se profile au RMB

Sylvain Delorme a pris du recul à Rouen

Crédit photo : Antoine Bodelet

Alors qu’on s’attendait plutôt à une décision forte du côté de Caen pendant la trêve d’ELITE 2, le changement pourrait finalement intervenir sur un autre banc normand : celui du Rouen Métropole Basket. En coulisses, la situation de Sylvain Delorme semble fragilisée, au point d’envisager un retrait, voire une démission.

Delorme absent du banc lors de la victoire au SCABB

Un premier signal fort est apparu lors du dernier match de l’année, remporté par le RMB sur le parquet du SCABB, le samedi 27 décembre. Pour cette rencontre, ce n’est pas Sylvain Delorme qui a dirigé l’équipe, mais son adjoint habituel, Jérôme Willeman.

Une victoire décrochée sur un tir primé décisif de Tray Croft, symbole d’un groupe qui a su répondre présent dans un contexte particulier, avec un staff réorganisé le temps d’un match.

Un coach en décalage avec son groupe

Selon nos informations, Sylvain Delorme aurait choisi de prendre du recul vis-à-vis de son poste, une décision qui pourrait aller jusqu’à une démission. L’ancien entraîneur d’Angers, artisan de la remontée de Rouen en ELITE 2 en 2023, ne serait plus totalement en phase avec son effectif.

Après 17 journées, le RMB pointe à la 15e place du championnat avec un bilan de 7 victoires pour 10 défaites, une situation sportive délicate mais encore loin d’être irrémédiable. Homme de caractère et de convictions, Delorme n’est toutefois pas du genre à s’accrocher à un projet lorsqu’il estime que le message ne passe plus.

Jérôme Willeman en pole, une solution interne privilégiée

En cas de départ acté, la solution interne semble tenir la corde. Jérôme Willeman, déjà en première ligne lors du succès au SCABB, pourrait être promu entraîneur principal. Une option logique, tant pour assurer une continuité sportive que pour stabiliser un environnement déjà fragilisé. Jérôme Willeman, âgé de 35 ans, a été formé dans le Nord, à Loon-Plage, Gravelines et Grande-Synthe, avant de se tourner vers l’arbitrage puis le coaching. Après avoir repris la section amateur du GET Vosges, il a rejoint le RMB en cours de saison 2023-2024 pour remplacer Clément Veyronnet.

Jérôme Willeman
Jérôme Willeman a coaché son premier match contre le SCABB, samedi dernier (photo : Laurent Peigue)

Par effet de ricochet, cette réorganisation pourrait également renforcer le rôle des techniciens du centre de formation – Kévin Chapel en tête – dans l’encadrement quotidien du groupe professionnel, dans une logique de cohérence et de maîtrise budgétaire.

À Rouen, la trêve pourrait donc être bien plus agitée que prévu, avec un changement de cap sur le banc à quelques jours de la reprise de l’ELITE 2.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
