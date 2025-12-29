Recherche
NBA

Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher

NBA - Zaccharie Risacher voit son nom revenir avec insistance dans les rumeurs NBA. Selon Marc Stein, les Atlanta Hawks seraient ouverts à l’idée d’inclure le n°1 de la Draft 2024 dans un transfert d’envergure, alors que son développement ne répond pas encore aux attentes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher

Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?

Crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) traverse une période délicate en NBA. Dix-huit mois après avoir été choisi en première position de la Draft, l’ailier français des Atlanta Hawks n’a pas encore totalement trouvé sa place dans le projet géorgien. Et à en croire les dernières informations venues des États-Unis, la franchise pourrait déjà envisager de s’en séparer dans le cadre d’un trade majeur.

Atlanta prêt à écouter les offres pour Risacher

D’après les informations de The Stein Line, la newsletter de Marc Stein, Atlanta serait désormais disposé à inclure Zaccharie Risacher dans “le bon scénario”. L’insider américain explique que le n°1 de la Draft 2024 “n’a pas évolué comme les Hawks l’espéraient à ce stade”, ce qui ouvre la porte à des discussions plus ambitieuses.

Dans ce contexte, le Lyonnais pourrait être intégré à un package plus large, notamment autour de contrats expirants, afin de viser un joueur majeur du marché. Une situation qui confirme que la patience n’est jamais totale en NBA, même pour un premier choix de Draft.

LIRE AUSSI

Un hypothétique échange avec Dallas toujours flou

Marc Stein évoque également un scénario impliquant les Dallas Mavericks, avec Anthony Davis comme cible potentielle d’Atlanta. Les Hawks pourraient théoriquement associer Risacher à plusieurs contrats pour rendre l’échange financièrement viable. Mais l’équation reste complexe.

« Même si Atlanta est prêt à inclure Risacher avec des contrats expirants, il n’est pas certain de voir quelle compensation supplémentaire à la Draft les Hawks seraient prêts ou capables d’ajouter pour convaincre Dallas de lâcher Davis en cours de saison », rapporte Stein.

Autrement dit, si le nom du Français circule, rien n’indique qu’un accord soit proche ou même réellement envisageable à court terme.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Zaccharie Risacher.jpg
Zaccharie RISACHER
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 20 ans (08/04/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
10,8
#170
REB
2,9
#253
PD
1,5
#256

Une deuxième saison sans évolution statistique

Sur le terrain, Zaccharie Risacher affiche 10,8 points, 2,9 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne en NBA après 30 matches disputés. Des statistiques honorables pour un joueur de 20 ans, mais jugées insuffisantes au regard de son statut et des attentes placées en lui à Atlanta.

Avec l’équipe de France, il a connu un bon début d’EuroBasket, avant de manquer d’adresse face à la Géorgie. Là encore, l’échantillon est trop réduit pour tirer des conclusions, mais le contexte global alimente les interrogations autour de son rôle et de sa trajectoire.

Un avenir encore loin d’être scellé

Si ces rumeurs témoignent d’une certaine fébrilité à Atlanta, elles ne signifient pas pour autant que Zaccharie Risacher est condamné à un départ imminent. À seulement 20 ans, l’ancien joueur de l’ASVEL et la JL Bourg reste un pari sur le long terme, capable de progresser dans une ligue où le temps est rarement un luxe. La longue blessure du meneur passeur Trae Young (1,85 m, 27 ans) lui est également préjudiciable, alors qu’à ses côtés Jalen Johnson s’est accaparé l’attaque des Hawks.

Reste que son nom est désormais officiellement entré dans les discussions de blockbuster trades, un statut rarement anodin pour un jeune joueur. Les prochaines semaines diront si cette agitation reste théorique… ou si elle marque un véritable tournant dans la jeune carrière NBA de Zaccharie Risacher.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

