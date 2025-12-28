Recherche
NBA

De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah

NBA - De retour dans le cinq majeur, Victor Wembanyama a livré une performance spectaculaire avec 32 points et plusieurs dunks mémorables, mais les San Antonio Spurs ont chuté face au Utah Jazz (127-114) malgré le retour du Français dans le cinq de départ.
00h00
De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah

Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio – Utah

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama a régalé le public texan avec une démonstration offensive de haute volée, mais cela n’a pas suffi pour éviter la défaite surprise des San Antonio Spurs face au Utah Jazz (127-114). De retour dans le cinq de départ après avoir joué comme sixième homme depuis son retour de blessure, le Francilien a compilé 32 points en seulement 27 minutes, agrémentés de 7 rebonds, 5 contres et 3 passes décisives.

Wembanyama a signé plusieurs dunks spectaculaires, notamment sur des alley-oops conclus après des passes de Dylan Harper. L’un de ces dunks a particulièrement marqué les esprits et figure parmi les plus beaux de sa carrière. Le pivot français a également claqué un énorme dunk main gauche juste avant la mi-temps et a écrasé le cercle dès sa première action du match.

Une adresse à 3-points fatale aux Spurs

Malgré la performance individuelle de Wembanyama (12/21 au tir, 0/4 à 3-points, 8/8 aux lancers), les Spurs ont été victimes de la bonne adresse du Jazz derrière la ligne à 3-points. Utah a converti 17 de ses 37 tentatives longue distance (46%), une statistique qui a fait la différence dans cette rencontre.

Les hommes de Mitch Johnson n’ont pas su tenir la cadence avec un faible 10/44 à 3-points. Seul Keldon Johnson a su régler la mire avec 27 points et un excellent 5/7 de loin. Le tandem Lauri Markkanen (29 points à 11/16 au tir) et Keyonte George (28 points, 5 rebonds, 6 passes) a mené la charge offensive pour Utah.

Le dernier quart-temps a offert un sursaut d’orgueil des Spurs, avec Wembanyama qui a ramené son équipe à une possession d’écart en effaçant Markkanen au dunk. Stephon Castle a même égalisé (106-106), mais le Jazz a su répondre présent pour s’imposer finalement avec autorité.

Cette défaite met fin à une série de cinq victoires consécutives pour San Antonio, deuxième au classement général. Pour Utah, cette victoire représente un double exploit après avoir battu les Pistons la veille, s’offrant ainsi le scalp des 2e et 3e bilans de toute la NBA en 24 heures.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
