ELITE 2

Un Daniel Oladapo record porte La Rochelle face à l’Élan Béarnais

ÉLITE 2 - La magie de Noël s'est soudainement éteinte du côté de Pau. Ce samedi 27 décembre 2025, l’Élan Béarnais s'est incliné face à La Rochelle (81-82). Une défaite frustrante pour des Palois qui avaient l'occasion de terminer l'année en trombe. Daniel Oladapo (31 points) a été étincelant côté maritime.
|
00h00
Résumé
Écouter
36 d’évaluation pour Daniel Oladapo

Crédit photo : Cécile Thomas

Après avoir décroché une cinquième victoire à l’extérieur sur le parquet des Sharks d’Antibes, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez semblait avoir trouvé son rythme de croisière. Deux jours après Noël, les Palois ont craqué en toute fin de rencontre (81-82) et n’ont pas su contenir les assauts répétés de Daniel Oladapo, exceptionnel ce samedi soir au Palais des Sports. Un nouveau revers qui fait mal à la tête avant d’aborder 2026.

– Journée 17

Une identité défensive retrouvée en début de match 

C’est sans Drew Thelwell, blessé et éloigné des parquets pour un long moment, ni Joshua Mballa toujours pas remis, que l’Élan Béarnais accueillait le Stade Rochelais pour ce dernier match de l’année. Pourtant, malgré un effectif décimé, les joueurs de Mickaël Hay se sont battus avec leurs armes mais ont fini par céder face à une solide équipe rochelaise.

Bastien Pinault aura tout tenté, en vain

Devant une affluence record (5 807 spectateurs), l’Élan Béarnais a démarré cette rencontre tambour battant. Poussés par leur public du Palais des Sports, les Palois ont pu s’appuyer sur l’expérience et la vision du jeu de Thomas Cornely (9 points, 3 rebonds et 7 passes décisives) et l’efficacité d’un Bastien Pinault irrésistible depuis quelques matchs (21 points). Grâce à une défense très agressive et un jeu efficace en transition, les Palois ont creusé l’écart d’entrée (13-5, 5′), obligeant Germain Castano à poser le premier temps-mort de la partie.  Au coude à coude dans ce premier quart-temps, les Béarnais se sont reposés sur l’omniprésence de Sitraka Raharimanantoanina (8 points, 3 rebonds et 3 contres) pour conserver l’avantage (22-18, 10′).

Dans un match de séries où les deux formations se sont livrées une rude bataille, c’est l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez qui a tiré son épingle du jeu. Malgré une efficacité redoutable derrière l’arc du côté du Stade Rochelais, le capitaine palois a réglé une nouvelle fois la mire et porté les siens dans cette première mi-temps. Au terme de vingt premières minutes équilibrées et âprement disputées, les locaux ont conservé une avance confortable de 7 points (44-37, 20′).

Daniel Oladapo et La Rochelle renversent Pau

Revenus sur le parquet avec la même envie et la même énergie, les Béarnais ont pourtant subi l’impact physique imposé par des Rochelais très accrocheurs. Après avoir recollé à un petit point de Pau (46-45, 23′), les Maritimes sont même passés devant. Mais depuis quelques matchs, l’homme fort des Palois s’appelle Bastien Pinault. Auteur d’un véritable chantier offensif, le capitaine palois aura tout essayé pour guider les siens vers la victoire, en vain.

Dans un match toujours aussi indécis, les hommes de Mickaël Hay ont joué à se faire peur. Toujours en tête après trente minutes de haute intensité (65-60, 30′), l’EBPLO s’est appuyé sur l’efficacité de Marvin Clark derrière la ligne à 3-points (15 points) pour repasser devant et remettre un coup sur la tête des hommes de Germain Castano. Mais les Rochelais ont joué le match de traînards qu’il fallait.

Dans un dernier quart-temps extrêmement tendu, les Palois ont subi l’impact physique imposé par les Maritimes et ont craqué. Dix dernières minutes irrespirables durant lesquelles La Rochelle est restée au contact grâce au match titanesque de Daniel Oladapo (31 points à 13/16, 10 rebonds et 2 passes décisives pour 36 d’évaluation).

Ce samedi soir au Palais des Sports de Pau, l’équipe de Mickaël Hay a fini par craquer. Dans ce jeu du chat et de la souris, c’est le Stade Rochelais qui est sorti vainqueur de son duel (81-82). Une défaite frustrante pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez dans l’optique  de la montée en Betclic ÉLITE en fin de saison.

Les réactions après Élan Béarnais – La Rochelle :

Germain Castano (coach de La Rochelle) : « On ne lâche pas. On fait l’effort pour revenir. J’ai eu un peu peur sur les rebonds offensifs. C’est une très belle victoire pour nous. On progresse, on est resté ensemble. On a pas craqué. Le match de Daniel Oladapo a été très solide. Chapeau à lui. »

Jerome Sanchez : « On ne voulait jamais lâché. Il fallait garder le plan de jeu en tête. Sur l’impact physique, on a été très bons. Oladapo a eu beaucoup de réussite. 36 d’évaluation, c’est terrible. »

Bastien Pinault : « On l’a cherché. On est pas une équipe de tueurs. On en vient à tout remettre sur une dernière action mais on doit faire le taff avant. On encaisse 82 points. Le match de Oladapo montre qu’on a pas été bons. C’était pour moi un match crucial. Celle-là, elle fait mal. Le match n’est pas à la hauteur des ambitions du club et c’est dommage. On est en retard sur les attentes. J’espère que le passage en 2026 va faire du bien. »

Mickaël Hay (coach de l’Élan Béarnais) : « Le plan de jeu c’était de les agresser tout de suite. Quand on joue avec le feu, quelques fois on se brûle. Comment peut-on avoir cette intensité là ? J’ai trouvé le banc amorphe. Bravo à La Rochelle d’avoir été la chercher. »

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
