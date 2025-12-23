Avec un Bastien Pinault de gala, l’Élan Béarnais domine Antibes après prolongations

Après avoir redonné le sourire au Palais des Sports vendredi dernier en battant Rouen, l’Élan Béarnais a trouvé la bonne formule. En déplacement sur la Côte d’Azur, les hommes de Mickaël Hay ont enchaîné un deuxième succès de rang ce mardi 23 décembre face aux Sharks d’Antibes après prolongations (87-90).

Bastien Pinault irrésistible

Dans cette grosse soirée d’ÉLITE 2 où 10 rencontres se sont disputées, une rude bataille a eu lieu à l’Azur Arena. Après la correction reçue à Blois, les Sharks d’Antibes devaient se racheter ce mardi à domicile. Si les intentions étaient là du côté des hommes de J.D. Jackson, les Palois ont joué les yeux dans les yeux avec des Antibois en réussite. Sérieuse en défense et appliquée en attaque, l’équipe de Mickaël Hay s’est appuyée sur l’efficacité redoutable de son capitaine Bastien Pinault (27 points à 5/9 à 3-points et 1 rebond) pour prendre les commandes au terme d’un premier quart-temps très accroché (18-20).

Drew Thelwell sorti sur blessure avant la mi-temps

C’est un duel très serré auquel Antibois et Palois ont pris part à l’Azur Arena. Si les Béarnais ont un temps pris leurs distances grâce à un François Wibaut très actif (11 points, 2 rebonds et 2 passes décisives), les joueurs de J.D. Jackson sont bien restés au contact grâce à une omniprésence dans la raquette adverse. Au coude à coude dans cette première période, ni les Palois, ni les Antibois n’ont réussi à clairement se détacher. Bien que bousculés et accrochés par des Azuréens en grande réussite, l’EBPLO a regagné les vestiaires avec une courte avance de 6 points (41-47, 20′). Seule ombre au tableau dans ces vingt premières mi-temps globalement réussie du côté de l’Élan Béarnais, c’est l’inquiétude autour de la sortie prématurée de Drew Thelwell (8 points, 2 passes décisives et 3 interceptions). Auteur d’un départ canon, le meneur américano-jamaïcain s’est tordu la cheville en toute fin de première mi-temps.

Fabio Milanese délivre l’Élan Béarnais en prolongation

Revenus sur le parquet le couteau entre les dents, les locaux ont d’abord infligé un 6-2 pour recoller au score avant de reprendre un éclat de la part des Béarnais. Bastien Pinault a continué son récital offensif pour permettre aux siens de conserver l’avantage dans ce match de séries. Toujours dans le coup et en tête après 30 minutes de jeu âprement disputées, les Palois ont tenu bon. Revenus à un petit point de Pau à 4 minutes de la fin (68-69, 36′), les Antibois ne sont jamais parvenus à renverser la vapeur. Dans le dur en cette fin de match, les hommes de Mickaël Hay ont fait preuve d’une force de caractère incroyable. Les locaux, eux, n’ont jamais rien lâché dans cette rencontre. Sous l’impulsion d’un Garlon Green (21 points) des grands soirs, les Sharks d’Antibes ont poussé l’Élan Béarnais à disputer une prolongation de 5 minutes supplémentaires. Une prolongation durant laquelle les Palois auront tout donné pour l’emporter car, même émoussés et à bout de souffle, les coéquipiers d’un Fabio Milanese décisif (15 points, 4 rebonds et 5 passes décisives) ont réussi à se sortir de ce piège azuréen et repartir avec la victoire.