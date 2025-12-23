Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Avec un Bastien Pinault de gala, l’Élan Béarnais domine Antibes après prolongations

ÉLITE 2 - Quelques jours après son succès à domicile face à Rouen, l’Élan Béarnais a enchaîné sur le parquet des Sharks d'Antibes ce mardi 23 décembre (87-90, a.p.). Une victoire acquise dans la douleur et après prolongations. La formation paloise a pu compter sur son capitaine Bastien Pinault, auteur d'un match exceptionnel (29 points à 5/9 à 3-points). Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Drew Thelwell, touché à la cheville avant la mi-temps.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avec un Bastien Pinault de gala, l’Élan Béarnais domine Antibes après prolongations

Bastien Pinault a porté l’Élan Béarnais contre Antibes

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Après avoir redonné le sourire au Palais des Sports vendredi dernier en battant Rouen, l’Élan Béarnais a trouvé la bonne formule. En déplacement sur la Côte d’Azur, les hommes de Mickaël Hay ont enchaîné un deuxième succès de rang ce mardi 23 décembre face aux Sharks d’Antibes après prolongations (87-90).

Bastien Pinault irrésistible

Dans cette grosse soirée d’ÉLITE 2 où 10 rencontres se sont disputées, une rude bataille a eu lieu à l’Azur Arena. Après la correction reçue à Blois, les Sharks d’Antibes devaient se racheter ce mardi à domicile. Si les intentions étaient là du côté des hommes de J.D. Jackson, les Palois ont joué les yeux dans les yeux avec des Antibois en réussite. Sérieuse en défense et appliquée en attaque, l’équipe de Mickaël Hay s’est appuyée sur l’efficacité redoutable de son capitaine Bastien Pinault (27 points à 5/9 à 3-points et 1 rebond) pour prendre les commandes au terme d’un premier quart-temps très accroché (18-20).

Drew Thelwell sorti sur blessure avant la mi-temps

C’est un duel très serré auquel Antibois et Palois ont pris part à l’Azur Arena. Si les Béarnais ont un temps pris leurs distances grâce à un François Wibaut très actif (11 points, 2 rebonds et 2 passes décisives), les joueurs de J.D. Jackson sont bien restés au contact grâce à une omniprésence dans la raquette adverse. Au coude à coude dans cette première période, ni les Palois, ni les Antibois n’ont réussi à clairement se détacher. Bien que bousculés et accrochés par des Azuréens en grande réussite, l’EBPLO a regagné les vestiaires avec une courte avance de 6 points (41-47, 20′). Seule ombre au tableau dans ces vingt premières mi-temps globalement réussie du côté de l’Élan Béarnais, c’est l’inquiétude autour de la sortie prématurée de Drew Thelwell (8 points, 2 passes décisives et 3 interceptions). Auteur d’un départ canon, le meneur américano-jamaïcain s’est tordu la cheville en toute fin de première mi-temps.

Fabio Milanese délivre l’Élan Béarnais en prolongation

Revenus sur le parquet le couteau entre les dents, les locaux ont d’abord infligé un 6-2 pour recoller au score avant de reprendre un éclat de la part des Béarnais. Bastien Pinault a continué son récital offensif pour permettre aux siens de conserver l’avantage dans ce match de séries. Toujours dans le coup et en tête après 30 minutes de jeu âprement disputées, les Palois ont tenu bon. Revenus à un petit point de Pau à 4 minutes de la fin (68-69, 36′), les Antibois ne sont jamais parvenus à renverser la vapeur. Dans le dur en cette fin de match, les hommes de Mickaël Hay ont fait preuve d’une force de caractère incroyable. Les locaux, eux, n’ont jamais rien lâché dans cette rencontre. Sous l’impulsion d’un Garlon Green (21 points) des grands soirs, les Sharks d’Antibes ont poussé l’Élan Béarnais à disputer une prolongation de 5 minutes supplémentaires. Une prolongation durant laquelle les Palois auront tout donné pour l’emporter car, même émoussés et à bout de souffle, les coéquipiers d’un Fabio Milanese décisif (15 points, 4 rebonds et 5 passes décisives) ont réussi à se sortir de ce piège azuréen et repartir avec la victoire.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Antibes
Antibes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00L’ASVEL s’offre l’Anadolu Efes après une double prolongation épique !
EuroLeague
00h00La fête est de retour à Paris : superbe victoire collective contre l’Étoile Rouge !
Bastien Pinault
ELITE 2
00h00Avec un Bastien Pinault de gala, l’Élan Béarnais domine Antibes après prolongations
La Boulangère Wonderligue
00h00Valéry Demory va prendre sa retraite de coach : « Il y a une lassitude, et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100% »
Betclic ELITE
00h00Toujours invaincu à l’extéreur, Monaco s’impose sans trembler à Cholet
ELITE 2
00h00Première absence de la saison pour Timothé Vergiat avec Blois
Betclic ELITE
00h00Gravelines sort de la zone rouge face à Chalon ; Nanterre confirme avant le derby francilien, Le Mans enfonce Limoges, Dijon et Bourg maîtrisent leur sujet
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
G League
00h00Olivier Sarr perd son invincibilité en G-League au pire moment : en finale du tournoi d’hiver…
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina considéré comme « l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur défenseur d’EuroLeague » par un top scoreur de la compétition
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
1 / 0