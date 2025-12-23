Recherche
ELITE 2

Blois distance Orléans et prend la tête du championnat, les autres poussent derrière, Aix-Maurienne respire

ÉLITE 2 - Exploit d'Aix-Maurienne qui a largement battu le co-leader Orléans à domicile (84-68), qui se laisse désormais distancer par Blois, qui n'a pas tremblé contre Quimper. Derrière, les six autres poursuivants ont gagné ce soir.
|
00h00
Blois distance Orléans et prend la tête du championnat, les autres poussent derrière, Aix-Maurienne respire

Loïs Grasshoff et les siens ont fait l’exploit contre Orléans

Crédit photo : Cécile Thomas

Le Top 4 prend forme

Alors qu’ils semblaient invincibles il y a encore quelques semaines, Orléans s’incline pour la troisième fois sur les cinq derniers matchs, à Aix-Maurienne (84-68). L’ex-leader du classement, une place désormais récupérée par Blois, se fait même distancer par ces derniers, qui l’ont emporté sans trembler à Quimper (63-86) malgré l’absence de l’un de leurs leaders Timothé Vergiat.

L’ADA est désormais seul en tête du classement, alors que Orléans va maintenant avoir la pression du duo Denain-Roanne, victorieux ce soir et qui revient à une victoire d’écart. Tout va bien pour ces deux derniers, qui enchaînent les succès dernièrement. Les Roannais de T.J. Parker ont bénéficié du « non-match défensif » de Poitiers, qui subit sa plus lourde défaite de la saison.

Maxime SCONARD
Maxime SCONARD
15
PTS
2
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
QUI
63 86
BLO

Côté Orléanais, l’heure est à l’inquiétude. Ses deux derniers revers n’ont pas été dans la demi-mesure : -25 à Denain, et désormais -16 chez Aix-Maurienne, pourtant en lutte pour le maintien et qui restait sur quatre défaites consécutives à la maison. « On rentre dans les matchs la fleur au fusil » a vociféré Lamine Kébé à France Bleu après la rencontre. « Après on essaye de revenir, mais c’est trop tard. Nous avons été nuls en attaque, il faut le dire. Il faut que ça change. Et que ça change vite. Sinon, cela ne sert à rien de parler de montée. Cela ne veut pas dire que c’est irréversible. Mais il faut une prise de conscience collective, de la part de tout le monde. Et je m’inclus dedans avec mon staff. »

L’OLB a la meilleure défense de l’ÉLITE 2, mais la 13e attaque. Ce soir en Savoie, ils ont cumulé plus de turnovers (18) que de passes décisives (14). Même s’il faut surtout souligner la taille de l’exploit d’Aix-Maurienne.

Corentin FALCOZ
Corentin FALCOZ
16
PTS
5
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
AIX
84 68
ORL

 

Le classement se sépare en deux

L’un des matchs serrés de la soirée a eu lieu entre Caen et Saint-Chamond (93-94). Et ce sont bien les visiteurs qui sont allés s’imposer en Normandie, alors qu’ils étaient menés de… 22 points à la fin de la première période. C’est notamment sous l’impulsion des 15 passes décisives de Sébastien Cape – qui revenait sur les terres de son ancien club – que le SCABB a opéré cette remontada, qui leur fait du bien au classement. Tout au contraire du CBC qui s’enfonce un peu plus. « C’est un match qu’on aurait du prendre » s’est désolé le meneur Antoine Rajowski (12 points) après la rencontre à ICI Normandie. « C’est toujours la même chose. On fait des écarts et on les laisse revenir. Et pourtant on voulait gagner, pour le public. »

Sebastien CAPE
Sebastien CAPE
4
PTS
1
REB
15
PDE
Logo ELITE 2
CAE
93 94
SCA

Mais ces derniers ne sont pas les seuls en fond de classement, puisque Rouen (83-90 contre Vichy), Quimper, Évreux (59-73 contre Châlons-Reims) et Challans (94-81 chez l’ASA) ont tous perdu. La lanterne rouge était pourtant dans le match sur le parquet de Gries-Souffelweyersheim, avec seulement deux points d’écart à 7 minutes du terme (75-73). Il faut dire que les Alsaciens ont perdu Léopold Ca et Hugo Bequignon rapidement sur blessure. Mais ont pu compter sur un excellent Gide Noël (25 points, 8 rebonds et 4 passes décisives pour 32 d’évaluation) en sortie de banc.

Gide NOEL
Gide NOEL
25
PTS
8
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
ASA
94 81
CHA

En milieu de tableau, la bonne opération notable est pour La Rochelle, qui bat Hyères-Toulon (85-79), qui n’arrive toujours pas à accrocher le Top 10. Les Maritimes étaient pourtant menés de 11 points en fin de troisième quart par leurs visiteurs, avant que Tyler Thomas (21 points don 14 dans le dernier quart) ne prenne les choses en main. Tous les résultats de cette 16e journée du mardi 23 décembre sont ici :

ELITE 2 – Journée 16
23/12/2025
ANT Antibes
87 90
PAU Pau-Lacq-Orthez
ROA Roanne
94 75
POI Poitiers
AIX Aix-Maurienne
84 68
ORL Orléans
CAE Caen
93 94
SCA SCABB
ROC La Rochelle
85 79
HTV Hyères-Toulon
DEN Denain
93 86
NAN Nantes
QUI Quimper
63 86
BLO Blois
ROU Rouen
83 90
VIC Vichy
EVR Evreux
59 73
CHA Champagne Basket
ASA Alliance Sport Alsace
94 81
CHA Challans

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Blois
Blois
Suivre
Roanne
Roanne
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
Denain
Denain
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

