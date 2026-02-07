Sanction confirmée pour la SIG Féminine : deux points retirés au classement de LF2

Comme l’ASVEL Féminin, la SIG Féminine a appris la nouvelle ce samedi : la décision prise par la Commission de Contrôle de Gestion de la Fédération mi-janvier a été confirmée par la Chambre d’Appel de la FFBB. Les Alsaciennes se voient donc pénalisées de deux points de retrait au classement de LF2 et cumulent désormais 23 unités, soit autant que Nice, premier non-relégable.

La SIG Association Illkirch-Graffenstaden avait écopé de cette sanction pour « présentation d’une situation nette négative pour un club accédant en division supérieure et production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club ».

Si la dynamique est plutôt bonne sur le plan sportif, avec 3 victoires sur les 3 derniers matchs dont une dernière cruciale face à Rouen Bihorel le 31 janvier (67-65), les joueuses de Yannis Lefrang vont devoir redoubler d’effort pour la dernière partie de saison.

Une fin de saison périlleuse

Avec 8 victoires en 17 matchs mais seulement 23 points, les Alsaciennes voient la zone rouge se rapprocher. Elles sont désormais à égalité de points avec Nice (12e), juste devant les deux places logiquement synonymes de rétrogradation en NF1… Mais aussi devant le Pôle France, obligatoirement maintenu en fin de saison. Ainsi, la SIG Féminine, dont la bonne série laissait entrevoir un espoir de playoffs, va devoir davantage lutter pour son maintien.

Le club illkirchois tentera de faire la passe de quatre ce samedi, lors de la réception de l’équipe de La Tronche Meylan, actuelle 2e au classement et parmi les favorites à l’accession dans l’élite. Avant de se déplacer, pour un match déjà crucial et assurément électrique, sur le parquet du Cavigal Nice.