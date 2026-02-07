Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA

Melvyn Ebonkoli (1,99 m, 24 ans) finit bien son passage en NCAA. À domicile, l’intérieur français de NJIT a signé un record en carrière à 20 points, avec une efficacité parfaite, pour mener les Highlanders vers un large succès contre UMass Lowell (81-56), un résultat important dans la course au classement en America East.

Melvyn Ebonkoli parfait face à UMass Lowell

Face à UMass Lowell, Melvyn Ebonkoli a livré la prestation offensive la plus aboutie de son cursus universitaire. En sortie de match, la ligne de statistiques parle d’elle-même : 20 points à 10/10 aux tirs, un record personnel en NCAA.

Très propre dans ses choix, le natif de Trappes a puni chaque opportunité près du cercle, s’inscrivant parfaitement dans le collectif des NJIT Highlanders, largement dominateurs sur l’ensemble de la rencontre.

𝑪𝑨𝑹𝑬𝑬𝑹-𝑯𝑰𝑮𝑯 𝑴𝑬𝑳🇫🇷 Graduate student Melvyn Ebonkoli recorded a career-high 20 points on a perfect 10-10 shooting from the field in the Highlanders' win over UMass Lowell!#UNITY | #RollTech⚔️ pic.twitter.com/VGdVvLZ1V9 — NJIT Men’s Basketball (@NJITHoops) February 6, 2026

Une victoire nette qui compte dans la course au classement

Portés par leur intérieur français, les Highlanders se sont imposés 81-56 et confirment leur solidité à domicile. Ce succès permet à NJIT d’améliorer son bilan à 7 victoires pour 2 défaites dans la conférence America East, une dynamique positive à l’approche des dernières semaines de saison régulière.

Dans un match maîtrisé de bout en bout, Ebonkoli a incarné la référence offensive d’une équipe qui a rapidement pris le contrôle des débats, aussi bien en attaque qu’en défense. Réputé pour être un intérieur très concerné par le travail de l’ombre, le champion d’Europe U16 2017 et vice-champion du monde U17 2018 montre qu’il est bientôt prêt à franchir le cap du basketball professionnel.

Hear from Head Coach Grant Billmeier and Melvyn Ebonkoli after the Highlanders win at home against UMass Lowell and improve to 7-2 in America East play!#UNITY | #RollTech⚔️ pic.twitter.com/ZFLKFeloU6 — NJIT Men’s Basketball (@NJITHoops) February 6, 2026

Une progression constante pour l’intérieur français

Déjà auteur récemment de 17 points face à UMBC, son précédent record de la saison, Melvyn Ebonkoli confirme une montée en puissance sur la fin de parcours NCAA. À un âge avancé dans son cursus universitaire, l’ancien espoir du Mans parvient à stabiliser son rôle et à maximiser son impact, dans ce qui constitue statistiquement la meilleure saison NCAA de sa carrière.

Cette performance à 20 points restera comme un marqueur fort de son passage chez les Highlanders, dans une saison où NJIT reste solidement installé dans le haut du tableau de l’America East Conference. Prochain match ce samedi face à Binghamton au Bloom Wellness & Events Center.