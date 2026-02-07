Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA

NCAA - Auteur de la meilleure performance offensive de sa carrière NCAA, Melvyn Ebonkoli a brillé lors de la large victoire de NJIT face à UMass Lowell, permettant aux Highlanders de consolider leur place dans le haut du classement d’America East.
|
00h00
Résumé
Écouter
Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA

Melvyn Ebonkoli a signé son record de points en NCAA

Crédit photo : DR

Melvyn Ebonkoli (1,99 m, 24 ans) finit bien son passage en NCAA. À domicile, l’intérieur français de NJIT a signé un record en carrière à 20 points, avec une efficacité parfaite, pour mener les Highlanders vers un large succès contre UMass Lowell (81-56), un résultat important dans la course au classement en America East.

Melvyn Ebonkoli parfait face à UMass Lowell

Face à UMass Lowell, Melvyn Ebonkoli a livré la prestation offensive la plus aboutie de son cursus universitaire. En sortie de match, la ligne de statistiques parle d’elle-même : 20 points à 10/10 aux tirs, un record personnel en NCAA.

Très propre dans ses choix, le natif de Trappes a puni chaque opportunité près du cercle, s’inscrivant parfaitement dans le collectif des NJIT Highlanders, largement dominateurs sur l’ensemble de la rencontre.

Une victoire nette qui compte dans la course au classement

Portés par leur intérieur français, les Highlanders se sont imposés 81-56 et confirment leur solidité à domicile. Ce succès permet à NJIT d’améliorer son bilan à 7 victoires pour 2 défaites dans la conférence America East, une dynamique positive à l’approche des dernières semaines de saison régulière.

Dans un match maîtrisé de bout en bout, Ebonkoli a incarné la référence offensive d’une équipe qui a rapidement pris le contrôle des débats, aussi bien en attaque qu’en défense. Réputé pour être un intérieur très concerné par le travail de l’ombre, le champion d’Europe U16 2017 et vice-champion du monde U17 2018 montre qu’il est bientôt prêt à franchir le cap du basketball professionnel.

Une progression constante pour l’intérieur français

Déjà auteur récemment de 17 points face à UMBC, son précédent record de la saison, Melvyn Ebonkoli confirme une montée en puissance sur la fin de parcours NCAA. À un âge avancé dans son cursus universitaire, l’ancien espoir du Mans parvient à stabiliser son rôle et à maximiser son impact, dans ce qui constitue statistiquement la meilleure saison NCAA de sa carrière.

Cette performance à 20 points restera comme un marqueur fort de son passage chez les Highlanders, dans une saison où NJIT reste solidement installé dans le haut du tableau de l’America East Conference. Prochain match ce samedi face à Binghamton au Bloom Wellness & Events Center.

NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Paul Djobet impressionne en NCAA avec 38 points ce samedi malgré la courte défaite d'Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet flambe à 38 points en NCAA malgré la défaite d’Omaha
La LNB et son président Philippe Ausseur ont fait un geste envers les joueurs de l'AS Monaco alors que Mike James & co menaçaient de faire grève à Chalon
Betclic ELITE
00h00La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco
ELITE 2
00h00Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile
Betclic ELITE
00h00Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat
ANGT
00h00Cameron Houindo et Ljubljana en finale de l’ANGT, l’ASVEL jouera la petite finale
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait craquer Dijon dans le money-time et renoue avec le succès en Betclic ÉLITE
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien
LF2
00h00Sanction confirmée pour la SIG Féminine : deux points retirés au classement de LF2
ELITE 2
00h0034 points mais la défaite à Vichy : soirée record contrastée pour Siyani Chambers avec Caen
Melvyn Ebonkoli a signé son record de points en NCAA
NCAA
00h00Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0