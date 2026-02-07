Une semaine à 50 points pour Fabien Ateba, plus qu’un seul billet pour la poule haute à prendre, Vitré et Besançon respirent

Poule A

Quelle plus belle façon de valider son billet pour les playoffs qu’en faisant tomber le leader ? C’est la soirée vécue par les Sables Vendée, qui se sont offerts le scalp des Metropolitans à la maison, malgré les 31 points de Kane Milling.

« Il fallait être capable de tenir face à une telle armada. On a trouvé de l’euphorie dans une belle salle, le public a poussé. C’est certainement la plus belle victoire de la saison à domicile. L’équipe progresse. On a eu quelques critiques, mais je pense qu’on a fait taire certaines personnes », a réagi François Sence, interrogé par Ouest France.

Il ne reste donc plus qu’un seul billet à prendre pour la poule haute, qui se disputera entre Fougères et Val de Seine. Avec une très sérieuse option pour le club breton, qui pourrait valider son billet dès ce samedi en cas de victoire à Tours. Pour se qualifier, le promu Val de Seine (tombeur d’Angers) devra terminer par un 2/2 et espérer un 0/3 du PFB.

Par ailleurs, le Pôle France a décroché sa troisième victoire de la saison face à Poissy (83-77). Matthys Mahop a confirmé sa montée en puissance en signant son dixième match d’affilée à plus de 10 points (17 points à 8/16, 4 rebonds et 4 passes décisives).

Au rayon des performances individuelles, on notera la semaine à 50 points de Fabien Ateba. Du haut de ses 34 ans, l’international camerounais a planté 27 points lors de la démonstration de Tarbes-Lourdes contre Rennes (107-70), après avoir déjà terminé à 23 unités mardi à Poissy. Mais le carton de la soirée est venu d’Ali Ali : 35 points à 13/19 contre Lorient, la deuxième meilleure pointe offensive de la saison derrière les 41 points de Jules Gibey en ouverture.

Enfin, sur le gong, Leo DeBruhl a offert un succès capital à Vitré du côté de Chartres (62-60). « C’est un match qui comptait double pour les deux équipes mais on a réussi à prendre l’ascendant sur la fin, en montrant du caractère. C’est comme cela qu’on sauvera le club », se réjouit Sullivan Hernandez, au micro d’Ouest France.

Poule B

Le miracle de Saint-Vallier n’a pas eu lieu. Afin de se qualifier pour la poule haute, le SVBD devait gagner ses trois derniers matchs, et prier pour un 0/3 de Boulogne-sur-Mer. Mais les Drômois ont anéanti tous leurs espoirs avec un premier quart-temps dramatique à Orchies : 41-9 ! Pour une défaite 109-82 au final.

De toute façon, le SOMB l’avait également emporté, dans un match beaucoup plus fermé (70-58 contre LyonSO). Le Havre, Mulhouse, Orchies, Fos-Provence, Loon-Plage, Berck et Boulogne-sur-Mer sont donc les sept équipes qualifiées.

Toujours leader, le STB s’est adjugé un précieux succès à Loon-Plage (101-93), dans le « Desseignetico », largement dominé par Thibault Desseignet (25 points à 6/9 et 5 passes décisives) face à son frère Hugo (7 points à 2/8 et 5 passes décisives).

Toutefois, le match le plus important du soir était certainement en bas de classement. Et à ce petit jeu, Besançon a réalisé une excellente opération en torpillant le Pays Salonais : +23 en Provence (86-63), comme à l’aller dans le Doubs ! « Elle était capitale cette victoire », clame le coach, Laurent Kleefstra. « En première mi-temps, on encaisse 46 points, c’était trop ! On a su nous remettre en question et d’abord nous remobiliser sur la défense. On n’encaisse que 17 points en 2e mi-temps. Avec 63 points encaissés au total, on les laisse à 12 unités de leur moyenne générale, qui plus est, chez eux. Je suis vraiment satisfait ! »