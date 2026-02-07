Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Une semaine à 50 points pour Fabien Ateba, plus qu’un seul billet pour la poule haute à prendre, Vitré et Besançon respirent

Si deux matchs doivent encore se disputer ce samedi, la 24e journée de Nationale 1 s'est majoritairement déroulée vendredi. Voici le récapitulatif de la soirée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une semaine à 50 points pour Fabien Ateba, plus qu’un seul billet pour la poule haute à prendre, Vitré et Besançon respirent

23+27 points en trois jours pour Fabien Ateba !

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Poule A 

Quelle plus belle façon de valider son billet pour les playoffs qu’en faisant tomber le leader ? C’est la soirée vécue par les Sables Vendée, qui se sont offerts le scalp des Metropolitans à la maison, malgré les 31 points de Kane Milling.

« Il fallait être capable de tenir face à une telle armada. On a trouvé de l’euphorie dans une belle salle, le public a poussé. C’est certainement la plus belle victoire de la saison à domicile. L’équipe progresse. On a eu quelques critiques, mais je pense qu’on a fait taire certaines personnes », a réagi François Sence, interrogé par Ouest France.

Sahel MOUHRI
Sahel MOUHRI
22
PTS
2
REB
1
PDE
Logo NM1
SAB
84 74
LEV

Il ne reste donc plus qu’un seul billet à prendre pour la poule haute, qui se disputera entre Fougères et Val de Seine. Avec une très sérieuse option pour le club breton, qui pourrait valider son billet dès ce samedi en cas de victoire à Tours. Pour se qualifier, le promu Val de Seine (tombeur d’Angers) devra terminer par un 2/2 et espérer un 0/3 du PFB.

Par ailleurs, le Pôle France a décroché sa troisième victoire de la saison face à Poissy (83-77). Matthys Mahop a confirmé sa montée en puissance en signant son dixième match d’affilée à plus de 10 points (17 points à 8/16, 4 rebonds et 4 passes décisives).

Matthys MAHOP
Matthys MAHOP
17
PTS
4
REB
4
PDE
Logo NM1
PFB
83 77
POI

Au rayon des performances individuelles, on notera la semaine à 50 points de Fabien Ateba. Du haut de ses 34 ans, l’international camerounais a planté 27 points lors de la démonstration de Tarbes-Lourdes contre Rennes (107-70), après avoir déjà terminé à 23 unités mardi à Poissy. Mais le carton de la soirée est venu d’Ali Ali : 35 points à 13/19 contre Lorient, la deuxième meilleure pointe offensive de la saison derrière les 41 points de Jules Gibey en ouverture.

Fabien ATEBA
Fabien ATEBA
27
PTS
4
REB
1
PDE
Logo NM1
TAR
107 70
REN
Youssouf ALI ALI
Youssouf ALI ALI
35
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NM1
TOU
92 90
LOR

Enfin, sur le gong, Leo DeBruhl a offert un succès capital à Vitré du côté de Chartres (62-60). « C’est un match qui comptait double pour les deux équipes mais on a réussi à prendre l’ascendant sur la fin, en montrant du caractère. C’est comme cela qu’on sauvera le club », se réjouit Sullivan Hernandez, au micro d’Ouest France.

NM1 – Journée 24
06/02/2026
PFB Pôle France
83 77
POI Poissy
VDS Val de Seine Basket
74 69
ANG Angers
TAR Tarbes-Lourdes
107 70
REN Rennes
SAB Sables Vendée Basket
84 74
LEV Levallois
CHA Chartres
60 62
VIT Vitré
TOU Toulouse
92 90
LOR Lorient
07/02/2026
TOU Tours
FOU Pays de Fougères

Poule B 

Le miracle de Saint-Vallier n’a pas eu lieu. Afin de se qualifier pour la poule haute, le SVBD devait gagner ses trois derniers matchs, et prier pour un 0/3 de Boulogne-sur-Mer. Mais les Drômois ont anéanti tous leurs espoirs avec un premier quart-temps dramatique à Orchies : 41-9 ! Pour une défaite 109-82 au final.

Igor MINTOGO
Igor MINTOGO
24
PTS
0
REB
3
PDE
Logo NM1
ORC
109 82
SVB

De toute façon, le SOMB l’avait également emporté, dans un match beaucoup plus fermé (70-58 contre LyonSO). Le Havre, Mulhouse, Orchies, Fos-Provence, Loon-Plage, Berck et Boulogne-sur-Mer sont donc les sept équipes qualifiées.

Toujours leader, le STB s’est adjugé un précieux succès à Loon-Plage (101-93), dans le « Desseignetico », largement dominé par Thibault Desseignet (25 points à 6/9 et 5 passes décisives) face à son frère Hugo (7 points à 2/8 et 5 passes décisives).

Thibault DESSEIGNET
Thibault DESSEIGNET
25
PTS
2
REB
5
PDE
Logo NM1
LOO
93 101
STB

Toutefois, le match le plus important du soir était certainement en bas de classement. Et à ce petit jeu, Besançon a réalisé une excellente opération en torpillant le Pays Salonais : +23 en Provence (86-63), comme à l’aller dans le Doubs ! « Elle était capitale cette victoire », clame le coach, Laurent Kleefstra. « En première mi-temps, on encaisse 46 points, c’était trop ! On a su nous remettre en question et d’abord nous remobiliser sur la défense. On n’encaisse que 17 points en 2e mi-temps. Avec 63 points encaissés au total, on les laisse à 12 unités de leur moyenne générale, qui plus est, chez eux. Je suis vraiment satisfait ! »

NM1 – Journée 24
06/02/2026
LOO Loon Plage
93 101
STB Le Havre
MUL Mulhouse Mustangs
84 70
FOS Fos Provence
CHA Charleville-Méz.
95 78
BER Berck Rang du Fliers
BOU Boulogne-sur-Mer
70 58
LYO LyonSO
ORC Orchies
109 82
SVB Saint-Vallier
SAL Pays Salonais Basket 13
63 86
BES Besançon
07/02/2026
SCA SCABB Lab
MET Metz
Orchies
Orchies
Suivre
Besançon
Besançon
Suivre
Vitré
Vitré
Suivre
Ali Ali
Ali Ali
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
valduhavre
J'attends votre chèque pour les droits d'auteur sur Desseignetico, terme que j'ai utilisé il y a 3 mois déjà...
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Paul Djobet impressionne en NCAA avec 38 points ce samedi malgré la courte défaite d'Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet flambe à 38 points en NCAA malgré la défaite d’Omaha
La LNB et son président Philippe Ausseur ont fait un geste envers les joueurs de l'AS Monaco alors que Mike James & co menaçaient de faire grève à Chalon
Betclic ELITE
00h00La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco
ELITE 2
00h00Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile
Betclic ELITE
00h00Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat
ANGT
00h00Cameron Houindo et Ljubljana en finale de l’ANGT, l’ASVEL jouera la petite finale
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait craquer Dijon dans le money-time et renoue avec le succès en Betclic ÉLITE
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien
LF2
00h00Sanction confirmée pour la SIG Féminine : deux points retirés au classement de LF2
ELITE 2
00h0034 points mais la défaite à Vichy : soirée record contrastée pour Siyani Chambers avec Caen
Melvyn Ebonkoli a signé son record de points en NCAA
NCAA
00h00Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0