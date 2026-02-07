Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Mathéo Leray avant Chalon – Monaco : « Si on arrive à retrouver notre identité… »

Invité de l’Élan TV ce vendredi, Mathéo Leray s’est exprimé avant la réception de Monaco. Le meneur de l’Élan Chalon est revenu sur la dynamique de son équipe, son retour en forme après blessure et ses ambitions personnelles, avec en ligne de mire le très haut niveau et l’EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathéo Leray avant Chalon – Monaco : « Si on arrive à retrouver notre identité… »

Mathéo Leray lors du match aller à Gaston-Médecin

Crédit photo : Sébastien Grasset

Invité du format réseaux sociaux de l’Élan Chalon, Mathéo Leray (1,90 m, 22 ans) a pris la parole à quelques jours d’un rendez-vous important face à l’AS Monaco Basket. Le meneur chalonais, passé par La Rochelle avant de rejoindre la Bourgogne, a dressé un bilan lucide de la saison et de sa montée en puissance récente.

Un début de saison compliqué, une montée en régime en 2026

Gêné par une blessure et encore en phase d’adaptation, Mathéo Leray a connu des débuts délicats sous ses nouvelles couleurs. Une situation qu’il explique sans détour : « J’ai mis du temps à m’adapter. C’est la première fois que je changeais de club. Je me sens beaucoup mieux, je me suis retrouvé », confie-t-il.

Depuis le début de l’année 2026, le meneur affiche un tout autre visage. Plus juste dans la gestion, plus impactant, il a notamment signé un double-double marquant avec 12 points et 12 passes décisives lors du match retour du play-in de Ligue des Champions.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matheo Leray.jpg
Mathéo LERAY
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 22 ans (25/03/2003)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,6
#178
REB
2,6
#119
PD
5,5
#7

Trouver de la constance sur 40 minutes

L’un des thèmes centraux abordés lors de l’émission concerne les passages à vide récurrents de l’Élan Chalon : « C’est notre problème depuis le début d’année, on a des périodes à très haut niveau et des fois blackout comme dirait le coach », analyse-t-il.

Pour le meneur, la clé est claire : maintenir le même niveau d’exigence sur l’ensemble du match : « Quand on met l’intensité, l’énergie, qu’on se partage la balle, on rivalise avec tout le monde, comme en début de saison », ajoute-t-il.

Le rôle central du meneur dans l’équilibre collectif

Conscient de ses responsabilités, l’ancien pensionnaire de Pro B assume pleinement son rôle de chef d’orchestre : « J’y pense parce que je sais que ça part de moi sur les plays que je vais annoncer, le rythme », explique-t-il, rappelant qu’il est l’un des joueurs les plus sollicités balle en main.

Une responsabilité qui va de pair avec la nécessité d’être plus constant : « À moi d’être plus régulier sur mes matchs, parce que j’ai encore des hauts et des bas », reconnaît-il.

Monaco au Colisée, sans complexe

Avant la réception de Monaco ce dimanche, le discours est ambitieux mais mesuré : « On aborde le match comme tous les autres, on les a battus là-bas, sans Jeremiah (Hill) en plus », rappelle le meneur.

LIRE AUSSI

À domicile, dans un Colisée souvent incandescent, l’Élan Chalon croit en ses chances : « Si on arrive à retrouver notre identité, à domicile avec le Colisée ça peut vite partir », prévient-il, conscient que Monaco, en difficulté sur la scène européenne, cherchera aussi à se rassurer.

L’EuroLeague en ligne de mire, sans brûler les étapes

Enfin, Mathéo Leray n’élude pas ses ambitions personnelles : « Être au plus haut niveau, jouer dans une équipe où j’aurai toujours un rôle », résume-t-il, avant de conclure sur son rêve ultime : « L’EuroLeague, j’en ai toujours rêvé ».

Mais le meneur garde la tête froide :« Je vais me focaliser sur moi pour ne pas brûler d’étapes », affirme-t-il, déterminé à construire pas à pas.

Quoi de mieux pour accélérer ce processus que de perfomer contre une équipe EuroLeague ? Mathéo Leray aura-t-il une attention particulière sur ce match ? Réponse dimanche au Colisée.

Monaco
Monaco
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mickael Hay Pau
ELITE 2
00h00« On réenclenche enfin une dynamique », savoure Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Quimper
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray avant Chalon – Monaco : « Si on arrive à retrouver notre identité… »
EuroLeague
00h00« Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait » : quand Timothé Luwawu-Cabarrot comprend enfin le conseil de David Lighty
Espoirs ELITE
00h00« Il se blesse au plus mauvais moment pour lui » : la montée en puissance de Jean Noba (Boulazac) brutalement interrompue
La Boulangère Wonderligue
00h00Sanction confirmée pour l’ASVEL : une victoire retirée, les playoffs s’éloignent grandement
G League
00h0038 points, à 71% à 3-points : Killian Hayes poursuit son opération séduction en G-League
Betclic ELITE
00h00« Mini-Mike » face à Mike James : « Tu iras signer les autographes à sa place ! »
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : la piste de la Société des Bains de Mer évoquée, le flou persiste pour dimanche
Jaylen Hoard enlace Roman Sorkin après la victoire du Maccabi Tel-Aviv sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv mettent fin à la série de l’Étoile Rouge Belgrade
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0