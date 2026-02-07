Recherche
EuroLeague

« Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait » : quand Timothé Luwawu-Cabarrot comprend enfin le conseil de David Lighty

Brillant avec Vitoria cette saison, Timothé Luwawu-Cabarrot a compris, avec deux ans de décalage, un conseil de son ex-coéquipier villeurbannais, David Lighty. Il s'en explique.
|
00h00
Crédit photo : Lilian Bordron

Depuis qu’il a dû se résoudre à quitter la NBA, Timothé Luwawu-Cabarrot n’a pas vécu que des moments faciles en Europe. Au contraire, même. Un retour douloureux à Milan où sa relation avec Ettore Messina n’a pas été fluide, une saison particulièrement mitigée avec l’ASVEL puis une première chaotique à Vitoria.

Mais tout a changé cette saison. Au retour d’un EuroBasket, certes gâché par ses deux tirs ouverts dans le corner raté dans le money-time contre la Géorgie, mais où il a su assumer avec succès un rôle de soldat dans l’ombre, à l’image de sa défense étouffante sur Mateusz Ponitka contre la Pologne, TLC fait feu de tout bois avec Baskonia.

Premier meilleur marqueur de Liga Endesa, quatrième en EuroLeague, l’Azuréen a pris une autre dimension cet automne. Au-delà des chiffres offensifs, l’international français fait surtout preuve d’une sérénité remarquable dans le jeu, loin, par exemple, de son passage à Villeurbanne, où il était capable de perdre jusqu’à huit ballons par match, pas vraiment aidé par ses décalages fréquents à la mène.

« Ses mots m’ont frappé cette saison » 

Une maturité nouvellement acquise qui l’a justement fait replonger dans ses souvenirs rhodaniens. Au micro du site de l’EuroLeagueTimothé Luwawu-Cabarrot a évoqué l’influence de David Lighty, de sept ans son aîné, côtoyé en 2023/24 à l’ASVEL.

« Il a été incroyable. Les vétérans comme lui ne parlent pas beaucoup, mais quand ils te conseillent, c’est toujours ultra-précis et juste. Il me répétait qu’il fallait que je sois patient. Que quand le moment serait venu, le jeu ralentirait pour moi et que je pourrais tout faire sur le terrain. Sur le coup, je n’avais aucune idée de ce dont il parlait. Parce que je voulais tout réussir immédiatement, mais je n’étais pas prêt.

Ses mots m’ont frappé cette saison. J’ai repensé à cette discussion, et c’est vraiment ce qui est en train de m’arriver. J’ai atteint une certaine maturité et maintenant, je comprends ce qu’il voulait dire par « le jeu va ralentir ». Maintenant, je vois les espaces. Je vois comment mon défenseur me défend. Comment les équipes s’organisent défensivement contre moi. Et bien qu’elles aient un plan de jeu complet pour me stopper, le jeu a ralenti. Il avait raison. »

ASVEL
ASVEL
thorir
Intéressant... Je trouve Ajinça globalement décevant cette saison même s'il a quand même sorti la tête de l'eau, je pensais qu'il pouvait vraiment passer un cap mais il est encore jeune, l'Euroleague est une lessiveuse et j'espère qu'il apprend aussi de Lighty cette saison de la même manière que TLC, j'imagine qu'il faut être patient également...
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
