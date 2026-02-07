Recherche
Espoirs ELITE

« Il se blesse au plus mauvais moment pour lui » : la montée en puissance de Jean Noba (Boulazac) brutalement interrompue

Leader des Espoirs de Boulazac, régulièrement à plus de 20 points ces dernières semaines, Jean Noba s'est gravement blessé au genou la semaine dernière à Paris. Il ne devrait plus rejouer de la saison.
00h00
« Il se blesse au plus mauvais moment pour lui » : la montée en puissance de Jean Noba (Boulazac) brutalement interrompue

Saison terminée pour Jean Noba ?

Crédit photo : Pauline Ledez

Le timing est cruel… Le 24 janvier, La Dordogne Libre lui consacrait un article : « Jean Noba est en train d’accélérer », titraient nos confrères, qui zoomaient sur la belle période de l’Espoir du BBD.

Alors qu’il atteignait régulièrement la barre des 20 points en U21 ces dernières semaines, Jean Noba (1,98 m, 21 ans) montait sérieusement en régime. De bon augure pour tenter de se faire une place un peu plus importante dans l’effectif d’Alexandre Ménard (six apparitions en Betclic ÉLITE et deux en Coupe de France), alors qu’il n’avait pas spécialement su saisir sa chance à l’automne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jean Noba.jpg
Jean NOBA
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 21 ans (13/01/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
14,4
#24
REB
4
#71
PD
2,4
#59

« Il avait fait beaucoup d’erreurs en défense sur cette période, notamment en Coupe de France », indiquait ainsi Alexandre Ménard à La Dordogne Libre. « Je n’étais pas tout à fait satisfait du rendement et on lui avait dit. »

« On se dirige vers une fin de saison… »

Mais une nouvelle chance pouvait venir, d’autant plus que son entraîneur en Espoirs, Kevin Poinsot, anticipait une explosion potentielle sur la fin de saison.

Malheureusement, celle-ci n’aura pas lieu… De retour à Paris samedi dernier, sa ville de naissance et son ancien club, Jean Noba s’est gravement blessé au genou en toute fin de troisième quart-temps du match Espoirs.

« Les résultats des examens n’ont pas l’air terribles », a soufflé Alexandre Ménard vendredi soir à Bourg-en-Bresse… « On se dirige vers une fin de saison. J’ai vraiment une pensée pour lui car c’est un bon gamin, qui travaillait bien et qui se blesse au plus mauvais moment pour lui. J’espère qu’il pourra revenir et rejouer en cours de saison prochaine. » 

LIRE AUSSI

Un retour qui se fera forcément avec une équipe seniors puisque Jean Noba, âgé de 21 ans depuis le 13 janvier, ne sera plus éligible pour jouer en Espoirs à la rentrée…

Boulazac
Jean Noba
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
