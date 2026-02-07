Sanction confirmée pour l’ASVEL : une victoire retirée, les playoffs s’éloignent grandement

Déjà en fâcheuse posture, avec cinq défaites sur les six dernières rencontres de championnat, l’ASVEL Féminin va perdre l’une de ses cinq victoires acquises sur le terrain.

La Commission d’Appel de la FFBB a confirmé la décision prise par la Commission de Contrôle de Gestion : à savoir un retrait d’un point au classement de la phase de saison régulière et un retrait d’un point au classement des playdowns, en cas de participation.

Or, les playdowns ressemblent à une perspective de plus en plus probable pour l’ASVEL. À six journées de la fin de la phase régulière, l’équipe lyonnaise pointe donc désormais à deux longueurs de la huitième place, sans le panier-average. Donc virtuellement trois matchs, avec quatre affrontements programmés contre des membres du Top 5 dans les prochaines semaines, à commencer par Bourges ce samedi.

Le club impute cette sanction à SKWEEK

Seul club de Boulangère Wonderligue sanctionné par la FFBB, l’ASVEL Féminin a été épinglée pour « non-respect du budget validé pour la saison 2024-2025 et de l’obligation de constitution de fonds de réserve pour la saison 2024-2025 ».

« Le club tient à préciser que la situation budgétaire constatée à l’issue de la saison 2024/25 présente un caractère exceptionnel, exclusivement imputable à la défaillance de son partenaire principal, FEDCOM MEDIA (Skweek) », indique l’ASVEL Féminin, qui n’avait déjà pas pu bénéficier de la qualification de deux de ses recrues (Honnesty Scott-Grayson, Diana Balayera) sur les quatre premiers matchs.

« Le club poursuit un travail rigoureux et quotidien en coulisses afin d’assainir durablement sa situation », conclut l’ASVEL.