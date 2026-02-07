Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Sanction confirmée pour l’ASVEL : une victoire retirée, les playoffs s’éloignent grandement

Alors que l'ASVEL espérait une sanction atténuée, la Chambre d'Appel de la FFBB a confirmé le retrait d'un point au classement de Boulangère Wonderligue. Ce qui rend les playoffs de plus en plus improbable, alors qu'un point de moins attend également l'ASVEL en playdowns si jamais...
|
00h00
Résumé
Écouter
Sanction confirmée pour l’ASVEL : une victoire retirée, les playoffs s’éloignent grandement

Cinq victoires sportives pour l’ASVEL, quatre au classement

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Déjà en fâcheuse posture, avec cinq défaites sur les six dernières rencontres de championnat, l’ASVEL Féminin va perdre l’une de ses cinq victoires acquises sur le terrain.

La Commission d’Appel de la FFBB a confirmé la décision prise par la Commission de Contrôle de Gestion :  à savoir un retrait d’un point au classement de la phase de saison régulière et un retrait d’un point au classement des playdowns, en cas de participation.

Or, les playdowns ressemblent à une perspective de plus en plus probable pour l’ASVEL. À six journées de la fin de la phase régulière, l’équipe lyonnaise pointe donc désormais à deux longueurs de la huitième place, sans le panier-average. Donc virtuellement trois matchs, avec quatre affrontements programmés contre des membres du Top 5 dans les prochaines semaines, à commencer par Bourges ce samedi.

Le club impute cette sanction à SKWEEK

Seul club de Boulangère Wonderligue sanctionné par la FFBB, l’ASVEL Féminin a été épinglée pour « non-respect du budget validé pour la saison 2024-2025 et de l’obligation de constitution de fonds de réserve pour la saison 2024-2025 ».

« Le club tient à préciser que la situation budgétaire constatée à l’issue de la saison 2024/25 présente un caractère exceptionnel, exclusivement imputable à la défaillance de son partenaire principal, FEDCOM MEDIA (Skweek) », indique l’ASVEL Féminin, qui n’avait déjà pas pu bénéficier de la qualification de deux de ses recrues (Honnesty Scott-Grayson, Diana Balayera) sur les quatre premiers matchs.

LIRE AUSSI

 « Le club poursuit un travail rigoureux et quotidien en coulisses afin d’assainir durablement sa situation », conclut l’ASVEL.

FFBB
FFBB
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
C'est pas moi, c'est l'autre, le niveau d'argumentation...
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Mickael Hay Pau
ELITE 2
00h00« On réenclenche enfin une dynamique », savoure Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Quimper
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray avant Chalon – Monaco : « Si on arrive à retrouver notre identité… »
EuroLeague
00h00« Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait » : quand Timothé Luwawu-Cabarrot comprend enfin le conseil de David Lighty
Espoirs ELITE
00h00« Il se blesse au plus mauvais moment pour lui » : la montée en puissance de Jean Noba (Boulazac) brutalement interrompue
La Boulangère Wonderligue
00h00Sanction confirmée pour l’ASVEL : une victoire retirée, les playoffs s’éloignent grandement
G League
00h0038 points, à 71% à 3-points : Killian Hayes poursuit son opération séduction en G-League
Betclic ELITE
00h00« Mini-Mike » face à Mike James : « Tu iras signer les autographes à sa place ! »
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : la piste de la Société des Bains de Mer évoquée, le flou persiste pour dimanche
Jaylen Hoard enlace Roman Sorkin après la victoire du Maccabi Tel-Aviv sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv mettent fin à la série de l’Étoile Rouge Belgrade
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0