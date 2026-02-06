Recherche
De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis

EUROLEAGUE - Parti du Fenerbahçe sur un sacre européen, l'Américain Nigel Hayes-Davis avait retenté sa chance en NBA l'été dernier en s'engageant chez les Phoenix Suns. Depuis, rien ne s'est passé comme prévu pour le dernier MVP du Final Four d'EuroLeague, aujourd'hui agent libre.
00h00
De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis

Nigel Hayes-Davis est désormais sans contrat en NBA.

Crédit photo : Mark J. Rebilas-Imagn Images

Un excellent joueur d’EuroLeague ne fait décidément pas naturellement un excellent joueur NBA, ni même un joueur de rotation. L’Américain Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 31 ans) en est la toute dernière illustration en date. Alors qu’il venait d’être sacré en EuroLeague avec le Fenerbahçe, et même distingué individuellement par le titre de MVP du Final Four, l’ailier avait retenté le pari de la NBA l’été dernier, en s’engageant avec Phoenix.

Mais quelques mois plus tard, le voici désormais sans club à l’issue de la NBA trade deadline. Transféré à Milwaukee sans avoir réussi à s’imposer dans l’Arizona, Nigel Hayes-Davis a été libéré par les Bucks, le laissant sans club au beau milieu de la saison.

Un passage NBA décevant après le sacre européen

L’ancien MVP du Final Four d’EuroLeague avait initialement signé avec les Phoenix Suns donc, après sa saison triomphale en Turquie. Cependant, ses statistiques sur de faibles temps de jeu n’ont jamais convaincu. Prenant part à 27 matchs, Hayes-Davis n’a compilé que 1,3 point et 1,2 rebond de moyenne, avec un pourcentage aux tirs catastrophique de 32,6%.

Son transfert aux Milwaukee Bucks dans le cadre d’un échange à trois équipes impliquant Ousmane Dieng, aurait pu lui offrir une nouvelle chance dans un effectif en pleine déconstruction-reconstruction. Mais il n’a même pas eu le temps d’y poser ses valises, confirmant les difficultés rencontrées pour s’adapter au niveau NBA.

Hayes-Davis n’est pas le seul joueur majeur d’EuroLeague à s’être cassé les dents outre-Atlantique. Au contraire, les joueurs ayant réussi la transition font figure d’exception, à l’image de Nemanja Bjelica ou de Luka Doncic dans un tout autre contexte. Hayes-Davis rejoint Filip Petrusev ou encore Sasha Vezenkov parmi les joueurs de premier plan européen à repartir frustré des Etats-Unis. Comme ses prédécesseurs, l’Américain susciterait déjà les convoitises de plusieurs écuries majeures d’EuroLeague.

L’Hapoel Tel Aviv aurait fait de lui une priorité après l’échec du dossier menant à Guerschon Yabusele. Son ancien club du Fener ne serait pas une option à écarter, selon les médias locaux.

yvan
Je pense pas que ce soit une histoire de niveau mais de style de jeu...
Répondre
(2) J'aime
roblackman- Modifié
Pourtant il a fait son cursus chez les Badgers... dans le Wisconsin !!! Il a des fans là-bas. Sinon commentaire de l'un des Suns: "I'm curious to know what MVP means in European basketball..... 🤔" Perso je me pose la question sur le niveau actuel de l'Euroligue. On voit aussi des US très moyen en NBA qui cartonnent ensuite en Euroligue comme Kendrick Nunn! Je ne parle pas du style de jeu, mais du niveau individuel, en tant que fan des Suns, Hayes c'était le pire joueur de l'effectif après les two way contract et les rookies et le coach Jordan Ott donne sa chance à tout le monde , voir un joueur comme Bouyea!!!
Répondre
(1) J'aime
derniermot
Exactement, la NBA a vraiment creusé l'ecart sur l'Euroligue sauf pour les qq aveugles du basket europeen
(0) J'aime
derniermot
C'est d'autant plus vexant que les Bucks étaient à 15 donc pas d'obligation de le couper, ils ont juste ouvert un spot en esperant ajouter un mec libre (meilleur) pour faire le 15e ou l'offrir à leur excellent 2 way Pete Nance
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
