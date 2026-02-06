De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis

Un excellent joueur d’EuroLeague ne fait décidément pas naturellement un excellent joueur NBA, ni même un joueur de rotation. L’Américain Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 31 ans) en est la toute dernière illustration en date. Alors qu’il venait d’être sacré en EuroLeague avec le Fenerbahçe, et même distingué individuellement par le titre de MVP du Final Four, l’ailier avait retenté le pari de la NBA l’été dernier, en s’engageant avec Phoenix.

Mais quelques mois plus tard, le voici désormais sans club à l’issue de la NBA trade deadline. Transféré à Milwaukee sans avoir réussi à s’imposer dans l’Arizona, Nigel Hayes-Davis a été libéré par les Bucks, le laissant sans club au beau milieu de la saison.

Nigel Hayes-Davis is no longer with the Milwaukee Bucks ❌ What happened: https://t.co/ER6zWz3ZuM pic.twitter.com/ruo1oAkJBx — BasketNews (@BasketNews_com) February 6, 2026

Un passage NBA décevant après le sacre européen

L’ancien MVP du Final Four d’EuroLeague avait initialement signé avec les Phoenix Suns donc, après sa saison triomphale en Turquie. Cependant, ses statistiques sur de faibles temps de jeu n’ont jamais convaincu. Prenant part à 27 matchs, Hayes-Davis n’a compilé que 1,3 point et 1,2 rebond de moyenne, avec un pourcentage aux tirs catastrophique de 32,6%.

Son transfert aux Milwaukee Bucks dans le cadre d’un échange à trois équipes impliquant Ousmane Dieng, aurait pu lui offrir une nouvelle chance dans un effectif en pleine déconstruction-reconstruction. Mais il n’a même pas eu le temps d’y poser ses valises, confirmant les difficultés rencontrées pour s’adapter au niveau NBA.

Hayes-Davis n’est pas le seul joueur majeur d’EuroLeague à s’être cassé les dents outre-Atlantique. Au contraire, les joueurs ayant réussi la transition font figure d’exception, à l’image de Nemanja Bjelica ou de Luka Doncic dans un tout autre contexte. Hayes-Davis rejoint Filip Petrusev ou encore Sasha Vezenkov parmi les joueurs de premier plan européen à repartir frustré des Etats-Unis. Comme ses prédécesseurs, l’Américain susciterait déjà les convoitises de plusieurs écuries majeures d’EuroLeague.

Hapoel Tel Aviv has submitted a significant offer for Nigel Hayes-Davis. The final day of the NBA transfer window changed everything, with Hayes-Davis being traded to the Bucks and then waived. Hapoel is offering approximately $2 million through the end of the season. pic.twitter.com/WHM5qOzRVT — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 6, 2026

L’Hapoel Tel Aviv aurait fait de lui une priorité après l’échec du dossier menant à Guerschon Yabusele. Son ancien club du Fener ne serait pas une option à écarter, selon les médias locaux.