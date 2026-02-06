Recherche
ELITE 2

Damien Bouquet prolonge l’aventure avec les Béliers de Quimper

ELITE 2 - Damien Bouquet voit son contrat de pigiste médical officiellement transformé en contrat professionnel avec les Béliers de Quimper. L'ailier français est désormais qualifié par la LNB pour rester au club jusqu'à la fin de la saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Damien Bouquet est désormais lié au club quimpérois jusqu’à la fin de la saison.

Crédit photo : Julien Marino

Arrivé en tant que pigiste médical il y a un mois, l’ailier français Damien Bouquet (1,95 m, 31 ans) vient de voir son contrat transformé. La Ligue Nationale de Basket a officiellement validé ce vendredi sa qualification en contrat professionnel jusqu’au terme de l’exercice 2025-2026.

Polyvalent Bouquet

C’est une nouvelle qui va ravir les supporters bretons. Initialement recruté par les Béliers de Quimper pour pallier la blessure de Benoit Injai, l’ancien joueur de Fos-sur-Mer s’est imposé comme un élément solide de la rotation quimpéroise avec ses 6 points à 50% à 3 points, 3,8 rebonds et 3,5 passes pour 9,8 d’évaluation en 26 minutes sur 4 matchs de championnat ELITE 2. Avec lui, Quimper s’est imposé à 2 reprises.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Damien Bouquet.jpg
Damien BOUQUET
Poste(s): Ailier / Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 31 ans (19/06/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
6
#167
REB
3,8
#76
PD
3,5
#27

Opération maintien

Grâce à la transformation de son contrat actée ce 6 février 2026, le natif de Beaune apportera son expérience et sa polyvalence au club finistérien pour l’intégralité de la fin de saison. Un renfort de poids confirmé alors que Quimper, 19e au classement, aborde la phase retour du championnat d’ÉLITE 2 avec une opération maintien dans le viseur.

