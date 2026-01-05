Officiel : Damien Bouquet renforce Quimper

C’est désormais officiel : Damien Bouquet (1,95 m, 31 ans) va bien découvrir l’ÉLITE 2 version 2025/2026 sous les couleurs des Béliers de Quimper. Le club finistérien a confirmé ce lundi en fin d’après-midi la signature de l’arrière-ailier JFL, engagé en tant que pigiste médical de Benoit Injai.

Un renfort officialisé pour répondre à l’urgence sportive

Minés par les blessures et une série de mauvais résultats, les Béliers de Quimper ont décidé de passer à l’action. L’expérimenté extérieur vient renforcer l’effectif de Thibault Wolicki pour la seconde moitié de saison. 19e au classement à l’orée de 2026, Quimper affiche un bilan préoccupant de 4 victoires pour 13 défaites, dont 9 revers sur les 10 derniers matchs.

L’absence prolongée de Benoit Injai, indisponible jusqu’à fin janvier minimum, a accéléré la nécessité de recruter sur les postes extérieurs. Le club a donc choisi un profil expérimenté, rompu aux exigences de l’antichambre de l’élite.

Un joueur rompu à l’ÉLITE 2 et au haut niveau

Passé par les Espoirs de la SIG Strasbourg, Damien Bouquet a ensuite construit une carrière solide dans le basket professionnel français. Il a porté les couleurs de l’Étoile Charleville-Mézières (Pro B), de l’ALM Évreux Basket (Pro B), de la JSF Nanterre (Jeep Elite), de l’Élan Chalon (Pro B) puis de Fos Provence Basket (Pro B) dernièrement.

Avec Nanterre entre 2019 et 2021, il a également goûté à la Coupe d’Europe, disputant deux campagnes d’EuroCup, une expérience supplémentaire qu’il pourra mettre au service d’un groupe quimpérois en difficulté. Habitué aux luttes pour le maintien, il connaît bien la pression inhérente à ce type de contexte, lui qui avait déjà vécu une dernière expérience délicate avec Fos-sur-Mer marquée par des saisons compliquées collectivement, avec un maintien arraché en 2024 puis une relégation en NM1 l’année suivante.

PROFIL JOUEUR Damien BOUQUET Poste(s): Ailier / Arrière Taille: 195 cm Âge: 31 ans (19/06/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,4 #115 REB 2,8 #132 PD 3,1 #49

Un retour en ÉLITE 2 pour une mission maintien

Sans club depuis la fin de son passage à Fos-sur-Mer l’été, Damien Bouquet retrouve donc l’ÉLITE 2. Sa connaissance du championnat et son vécu devraient néanmoins peser dans la balance pour aider Quimper à stabiliser son jeu extérieur. Un renfort officiellement acté, désormais attendu sur le terrain.Quimper reçoit Nantes dimanche prochain pour la 18e journée de championnat dans son Kostum Park – A nous la vie.