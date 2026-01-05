Recherche
ELITE 2

Officiel : Damien Bouquet renforce Quimper

ELITE 2 - Damien Bouquet est officiellement un joueur des Béliers de Quimper. Le club breton a annoncé ce lundi en fin d'après-midi l'arrivée de l'arrière-ailier de 31 ans en tant que pigiste médical de Benoit Injai.
00h00
Officiel : Damien Bouquet renforce Quimper

Damien Bouquet est officiellement un Bélier

Crédit photo : Cécile Thomas

C’est désormais officiel : Damien Bouquet (1,95 m, 31 ans) va bien découvrir l’ÉLITE 2 version 2025/2026 sous les couleurs des Béliers de Quimper. Le club finistérien a confirmé ce lundi en fin d’après-midi la signature de l’arrière-ailier JFL, engagé en tant que pigiste médical de Benoit Injai.

Un renfort officialisé pour répondre à l’urgence sportive

Minés par les blessures et une série de mauvais résultats, les Béliers de Quimper ont décidé de passer à l’action. L’expérimenté extérieur vient renforcer l’effectif de Thibault Wolicki pour la seconde moitié de saison. 19e au classement à l’orée de 2026, Quimper affiche un bilan préoccupant de 4 victoires pour 13 défaites, dont 9 revers sur les 10 derniers matchs.

LIRE AUSSI

L’absence prolongée de Benoit Injai, indisponible jusqu’à fin janvier minimum, a accéléré la nécessité de recruter sur les postes extérieurs. Le club a donc choisi un profil expérimenté, rompu aux exigences de l’antichambre de l’élite.

Un joueur rompu à l’ÉLITE 2 et au haut niveau

Passé par les Espoirs de la SIG Strasbourg, Damien Bouquet a ensuite construit une carrière solide dans le basket professionnel français. Il a porté les couleurs de l’Étoile Charleville-Mézières (Pro B), de l’ALM Évreux Basket (Pro B), de la JSF Nanterre (Jeep Elite), de l’Élan Chalon (Pro B) puis de Fos Provence Basket (Pro B) dernièrement.

Avec Nanterre entre 2019 et 2021, il a également goûté à la Coupe d’Europe, disputant deux campagnes d’EuroCup, une expérience supplémentaire qu’il pourra mettre au service d’un groupe quimpérois en difficulté. Habitué aux luttes pour le maintien, il connaît bien la pression inhérente à ce type de contexte, lui qui avait déjà vécu une dernière expérience délicate avec Fos-sur-Mer marquée par des saisons compliquées collectivement, avec un maintien arraché en 2024 puis une relégation en NM1 l’année suivante.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Damien Bouquet.jpg
Damien BOUQUET
Poste(s): Ailier / Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 31 ans (19/06/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
8,4
#115
REB
2,8
#132
PD
3,1
#49

Un retour en ÉLITE 2 pour une mission maintien

Sans club depuis la fin de son passage à Fos-sur-Mer l’été, Damien Bouquet retrouve donc l’ÉLITE 2. Sa connaissance du championnat et son vécu devraient néanmoins peser dans la balance pour aider Quimper à stabiliser son jeu extérieur. Un renfort officiellement acté, désormais attendu sur le terrain.Quimper reçoit Nantes dimanche prochain pour la 18e journée de championnat dans son Kostum Park – A nous la vie.

ELITE 2 – Journée 18
09/01/2026
ROU Rouen
HTV Hyères-Toulon
ROA Roanne
SCA SCABB
AIX Aix-Maurienne
CHA Champagne Basket
DEN Denain
PAU Pau-Lacq-Orthez
ASA Alliance Sport Alsace
ANT Antibes
CAE Caen
CHA Challans
EVR Evreux
POI Poitiers
10/01/2026
ORL Orléans
BLO Blois
11/01/2026
QUI Quimper
NAN Nantes
13/01/2026
ROC La Rochelle
VIC Vichy

 

Commentaires

dem7
Bienvenue j'espère même que l'on puisse le garder jusqu'à la fin de saison en tout cas les finances pourraient le permettre Par contre ça veut vraiment dire que Hugo Dumortier est mit au placard et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup
Répondre
(0) J'aime
dreamz
Tkt je suis allé voir son profil sur ProBallers il reste 2 saisons dans chaque club donc vous l'avez jusqu'à la fin d'année prochaine mdrr
Répondre
(0) J'aime
